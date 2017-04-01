《2016绿盟科技博客精编》震撼发布

“合抱之木，起于毫末，九层之台，起于累土。”

一年的时间，四季变换，春去秋来，夏至冬藏，绿盟君一直想给你一份礼物，让你亲眼见证我一年的成长，所以我为你献上这本42107字汇聚绿盟技术博客精华内容的《2016绿盟科技博客精编》。

一年多的时光，绿盟科技博客在绿盟科技所有安全专家的携手努力下，为所有用户贡献了近400篇分享，每周4篇。据统计，总浏览数超35万次，平均每天500多次访问。谷歌和百度的收录页面总数分别达到2800多页… 一年的时间不算长，但一路走来，绿盟人积极探索，不懈创新。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索 ”技术博客记录了所有小伙伴的学习和分享。

在个人主页和站长年代，博客曾以其崭新的内容呈现和互动形式迅速发展起来。时光荏苒，微信兴焉，流行色从博主渐渐换成了群主。但技术博客这一载体却继续顽强地坚持了下来。

其实形式的变化并不那么重要，归结到本质就是内容和互动。内容为王，无干货不成贴；互动则体现在诸多方面，技术博客和社交网络相互嵌入，无论你是作者和读者，都是分享者。

因此我们此次推出了《2016绿盟科技博客精编》，汇总2016年绿盟科技博客发表过的优秀博文，带大家回顾精华，品读干货，轻松get新技能。

四大板块 不读不快

精编分为四个板块的内容：战略指引、知识论坛、安全意识和特别关注。

战略指引

行业角度直面市场风云，探索发展趋势，展示战略思考。

知识论坛

提供攻击手段、防御方式分析，有理论和实战，有应用和思考。

安全意识

◆ 锁定恶意邮件、云安全威胁、勒索软件等恶意行为，逐个击破；

◆ 趣读安全小漫画，轻松提高安全意识。

特别关注

聚焦2016年的RSA大会、创新沙盒SDS，国际前沿态势一键速递。

回首2016，绿盟科技博客发布的精彩内容实在不胜枚举，让绿盟君足够骄傲，实在忍不住要拿来和大家分享。

前进的道路上总是充满了机遇和挑战，面对瞬息万变的市场需求，唯有快速提升，积极变革，汇集整个团队的智慧和力量，在战略、知识、意识等方面积聚能量，才能生存下来。

期待更多的小伙伴参与绿盟科技博客，共同分享和讨论，爱分享的小伙伴们，走起！

一键畅读《2016绿盟科技博客精编》戳这里：

http://book.yunzhan365.com/tkgd/rkfj/mobile/index.html#p=5

【下载】：2016绿盟科技博客精编20170322

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