相信大家对sql注入、xss、csrf、命令注入、越权等常见Web安全漏洞并不陌生。但是如何验证这些漏洞呢？且听小编一一道来。

Web安全漏洞 输入输出验证不充分 设计缺陷 环境缺陷 Sql注入 xss csrf 目录穿越 文件上传 代码注入 命令注入 信息泄露 …… 越权漏洞 非授权对象引用 业务逻辑漏洞 框架漏洞 基础环境漏洞

一.Web常见安全漏洞分析——输入输出验证不充分

1.1 输入输出验证

验证的内容：

1、验证所有客户端的输入

2、验证所有输出到客户端的内容

验证的方法：

1、验证数据的长度、大小、格式、类型以及内容

2、使用服务端代码做最终验证

3、不使用黑名单检测方式

4、数据非法，停止程序执行，切勿企图修正数据

1.2 SQL 注入

SQL注入本质

Web程序代码中对于用户提交的参数未做过滤就直接放到SQL语句中执行，导致参数中的特殊字符打破了SQL语句原有逻辑，黑客可以利用该漏洞执行任意SQL语句。

SQL 注入原理

规避SQL注入

1、采用参数化查询的方式（推荐）

2、内置过滤系统（黑名单，很常见但是不推荐）

治标不治本，存在被绕过的可能性

1.3 跨站脚本攻击（XSS）

XSS(Cross Site Script)：Web程序代码中把用户提交的参数未做过滤就直接输出到页面，参数中的特殊字符打破了HTML页面的原有逻辑，黑客可以利用该漏洞执行恶意HTML/JS代码、构造蠕虫传播、篡改页面实施钓鱼攻击等。

XSS分类

Reflected XSS（Non-persist XSS）

跨站代码存在于链接中，请求该链接时，跨站代码经过服务器反射回来，不会在服务器端进行存储。

Stored XSS(Persist XSS)

相对反射性XSS，存储型危害更大，利用更广泛，跨站攻击代码存储在服务端（比如数据库中）

DOM based XSS

一种基于DOM的跨站，这是客户端脚本自身解析不正确导致的安全问题

XSS 示例

XSS 示例（DOM）

触发XSS方式为：http://xxx.com/dom.html#alert(1)

Eval执行的是location.hash中的值，也就是url最后#后面的alert(1)

XSS代码不会发送到服务器端

正确的编程方式

转义比过滤更好

1.4 跨站请求伪造（CSRF）

Cross Site Request Forgery：CSRF是伪造客户端请求的一种攻击，字面上的意思是跨站点伪造请求。这种攻击方式是国外的安全人员于2000年提出，国内直到06年初才被关注。CSRF的定义是强迫受害者的浏览器向一个易受攻击的Web应用程序发送请求,最后达到攻击者所需要的操作行为。

CSRF示例(GET)

某银行网站：

http://www.mybank.com/Transfer.php?toBankId=11&money=1000

B站点（存在XSS）

<img src=http://www.mybank.com/Transfer.php?toBankId=11&money=1000>

CSRF示例(POST)

某银行网站：

B站点（存在XSS）

<img src=http://www.mybank.com/Transfer.php?toBankId=11&money=1000>

某银行网站：

B站点（存在XSS）

规避CSRF

1、判断HTTP referer

2、使用隐藏的token hash做校验

3、图形验证码

1.5 文件上传常见问题

1、允许上传可执行文件

2、客户端JS脚本验证上传文件类型

3、使用黑名单限制上传文件类型

4、文件名、目录名可自定义

5、文件名中特殊字符处理不当

1.6 文件下载漏洞

二. Web常见安全漏洞分析——设计缺陷

2.1 逻辑漏洞：非授权对象引用

越权查询任意用户信息：

涉及URL：

http ://***.com/buyer/buyerCenter/findSubInfoByRoleId/8700260063

2.2 逻辑漏洞：纵向越权

2.3 逻辑漏洞：找回密码漏洞

密码找回凭证太弱，容易被爆破 密码找回凭证可以从客户端、URL中直接获取 密码找回凭证可以在网页源代码中直接获取 密码找回的邮箱链接易猜解，如时间的md5 密码找回的手机或邮箱从页面获取，可以通过firebug修改 最后提交新密码时修改用户ID为其他ID

三. Web常见安全漏洞分析——环境缺陷

3.1 解析漏洞

1.IIS 5.x/6.0解析漏洞

a) 目录解析

/xx.asp/xx.jpg

b) 文件解析

xx.asp;.jpg

还有IIS6.0 默认的可执行文件除了asp还包含这三种

/shell.asa

/shell.cer

/shell.cdx

2. IIS 7.0/IIS 7.5/ Nginx <8.03畸形解析漏洞

在默认Fast-CGI开启状况下,上传一个名字为test.jpg，内容为

<?PHP fputs(fopen(‘shell.php’,’w’),'<?php eval($_POST[cmd])?>’);?>

的文件，然后访问test.jpg/.php,在这个目录下就会生成一句话木马 shell.php

3. Nginx <8.03 空字节代码执行漏洞

影响版本:0.5.,0.6., 0.7 <= 0.7.65, 0.8 <= 0.8.37

Nginx在图片中嵌入PHP代码然后通过访问

xxx.jpg%00.php

来执行其中的代码

4. Apache解析漏洞

Apache 是从右到左开始判断解析,如果为不可识别解析,就再往左判断.

比如 shell.php.a.rar “.a”和”.rar” 这两种后缀是apache不可识别解析,apache就会把shell.php.a.rar解析成php

5. 其他

在windows环境下，xx.jpg[空格] 或xx.jpg. 这两类文件都是不允许存在的，若这样命名，windows会默认除去空格或点,利用windows的这种特性，在文件名后加一个空格或者点绕过黑名单.若上传成功，空格和点都会被windows自动消除,这样也可以getshell。





