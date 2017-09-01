【预警通告】Apache Tomcat 远程代码执行漏洞（CVE-2017-12615）(带解决方案）

9月19日晚，Apache Tomcat官方发布了一条安全公告，该公告指出Windows上的Apache Tomcat如果开启PUT方法支持则可能存在远程代码执行漏洞，漏洞编号为CVE-2017-12615。攻击者可以在使用该漏洞上传JSP文件,从而导致远程代码执行。

此漏洞影响Windows平台下的Apache Tomcat 7.x版本，目前已在Apache Tomcat 7.0.81中修复。

相关地址：

http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/www-announce/201709.mbox/%3C81e3acd3-f335-ff0d-ae89-bf44bb66fca0@apache.org%3E

注意：

绿盟科技安全研究团队在分析此漏洞时，又发现另外一种PUT方法的利用方式，可攻击运行在Windows或Linux/Unix系统下的Apache Tomcat 7.x、8.x、9.x版本。

目前我们已经将此问题提交给Apache Tomcat官方，等待修复。建议Apache Tomcat用户暂时禁用PUT方法，或使用安全产品进行防护。

受影响的版本

Apache Tomcat 7.0.0 – 7.0.79

不受影响的版本

Apache Tomcat 7.0.81

Apache Tomcat 8.x

Apache Tomcat 9.x

防护方案

临时防护方案

用户可以禁用PUT方法来防护此漏洞，操作方式如下：

在Tomcat的web.xml 文件中配置org.apache.catalina.servlets.DefaultServlet的初始化参数

<init-param>

<param-name>readonly</param-name>

<param-value>true</param-value>

</init-param>

确保readonly参数为true（默认值），即不允许DELETE和PUT操作。

注意：

如果禁用PUT方法，对于依赖PUT方法的应用，可能导致业务失效。

产品防护方案

使用绿盟科技IPS/IDS/NF/WAF产品的用户，请升级最新的规则包进行防护。

入侵防护系统（IPS）

http://update.nsfocus.com/update/listIps

入侵检测系统（IDS）

http://update.nsfocus.com/update/listIds

下一代防火墙系统（NF）

http://update.nsfocus.com/update/listNf

Web应用防护系统（WAF）

http://update.nsfocus.com/update/wafIndex

通过上述链接，升级至最新版本即可进行防护！

声 明

本安全公告仅用来描述可能存在的安全问题，绿盟科技不为此安全公告提供任何保证或承诺。由于传播、利用此安全公告所提供的信息而造成的任何直接或者间接的后果及损失，均由使用者本人负责，绿盟科技以及安全公告作者不为此承担任何责任。绿盟科技拥有对此安全公告的修改和解释权。如欲转载或传播此安全公告，必须保证此安全公告的完整性，包括版权声明等全部内容。未经绿盟科技允许，不得任意修改或者增减此安全公告内容，不得以任何方式将其用于商业目的。

关于绿盟科技

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