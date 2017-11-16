【威胁通告】（CVE-2017-16367）Adobe Acrobat Reader 远程代码执行漏洞

当地时间11月14日，Talos团队发布了一则关于Adobe Acrobat Reader的远程代码执行漏洞（CVE-2017-16367）。该漏洞属于一种类型混淆漏洞，源于一段解析PDF文档结构标记的代码（Adobe Acrobat Reader DC 2017.009.20044），特制的PDF文件可能会触发堆的越界访问，从而导致远程代码执行。攻击者需要诱使受害者打开恶意文件或访问恶意网站，从而触发该漏洞。

CVE-2017-16367 漏洞CVSS评分如下：

CVSS v3.0 : 8.8

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

相关链接：

https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0356

受 CVE-2017-16367 影响的版本

Adobe Acrobat Reader DC 2017.009.20044

CVE-2017-16367 解决方案

Adobe官方已经修复了该漏洞，请用户尽快升级到最新版本来进行防护。

参考链接：

https://get.adobe.com/reader/

声 明

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