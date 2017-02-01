【公益译文】美国本土面临的网络威胁

（非保密）警告：本产品可能包含必要的美国人信息，以便目标接收方了解、评估或根据所提供的信息采取行动。美国人信息用“USPER”标签突出显示，应根据宪法要求以及联邦与各州的隐私与公民自由法予以保护。

威胁

能力 x 意图 = 威胁

能力–可成功发动攻击的资源

人–是否训练有素、是单一源起方还是团队、是否受国家支持

工具–恶意软件、硬件、基础设施

战术–已有、成熟、新兴还是鲜为人知的技术

意图–进行攻击的意愿

目标

意欲达到的效果

原则/红线

若两者均为“0”，则为零威胁。许多恐怖分子集团有攻击意图但无能力。一些友好的国家、高校、研究与国家实验室有能力却无攻击意图。

威胁源起国

极其活跃、危险、能力高超的网络攻击者

高级攻击手段与技术专长

自主开发的漏洞利用工具

资源充足

社会工程（鱼叉式钓鱼）、广泛调查与目标分析、DDoS攻击

漏洞利用支持与政治、军事、经济战略规划及情报收集

持续入侵、访问及数据泄露

针对新兴技术的工业间谍

在贸易谈判与企业合并中的竞争优势

有些国家已将网络行动融入军事理论

网络犯罪分子

长期的网络威胁

攻击能力强

一些组织严密的犯罪集团能力高超，许多威胁源起国都无法与之匹敌

与破坏性相比，工具开发更看重漏洞利用

利益是唯一驱动因素

恶意软件商品化与漏洞利用工具降低了实施犯罪活动的技术门槛

获取目标漏洞系统（如POS机、ATM机）的敏感信息

采用勒索软件敲诈受害人

窃取个人身份信息（PII），非法获利

试图利用网络获取经济利益，而不是为了进行破坏而发动攻击。由于地下黑市的繁荣与不断开发的新型工具，威胁会越来越多。

黑客犯罪分子

中低级能力

命令与控制弱，能力不一

缺乏资金与资源

通过犯罪活动，推动政治或意识形态事件发展

目的是宣传和暴露攻击目标等

对实际行动仅产生短期影响

网页篡改

DDoS攻击

恶意散布个人信息（Doxing）

恐怖分子

攻击能力最低的网络威胁源起方

自身能力有限

使用网络进行招募与宣传

使用简单的在线工具窃取PII，恶意散布个人信息

随机选取目标，目标不固定

宣扬暴力极端主义

恐怖分子发动影响力大的网络攻击的可能性较小，因为对相关知识仅有初步了解。不过，潜在的机会目标可能会诱发引人注目的攻击事件。

评估网络攻击源能力

动机与资源促使网络能力不断提升

州立、本地与私营部门近期面临的威胁

勒索软件

与网络犯罪分子相关

约始于2005年

加密系统及/或密钥文件

索要赎金，解密文件

感染媒介：钓鱼、网站入侵、其他恶意软件

有能力攻击任何计算机

改进版病毒与变种广泛传播

近期大事件：

病毒通过互联医疗机构在3个州进行传播

短期内针对马萨诸塞州政府发动了71次攻击

应关注的漏洞

物联网

终端设备越来越多

终端设备保护不力

医疗设备

儿童玩具

厨房用具

婴儿监视器与摄像头

近期大事件：

5万多台联网闭路电视（CCTV）设备被入侵，用于僵尸网络DDoS攻击

12所高校的打印机受人操控，打印种族主义与反犹太言论

北卡罗来纳州近期面临威胁

扫描与侦测

准备活动

高度活跃，威胁程度低

攻击企图

针对公共网站的SQL注入攻击

暴力密码猜测

较成功事件

州立机构感染勒索软件

北卡立法机构遭DDoS攻击

利用假冒CEO邮件进行转账

网络钓鱼/鱼叉式钓鱼

重点总结与资源

SLTT网络与数据面临的威胁

最理想情况：低级别破坏与小打小闹（网页篡改、拒绝服务等）

最糟糕情况：意图破坏SLTT与CI网络，使其性能严重下降，拒绝服务

大概率事件：泄露并对外发布数据（PII），小动作不断，伺机发动攻击

资源–缓解/恢复/信息共享、调查、最佳实践

缓解/恢复/信息共享

国家网络安全与通信集成中心（NCCIC）： NCCIC@hq.dhs.gov

美国计算机紧急响应小组（US-CERT）： SOC@us-cert.gov

跨州信息共享与分析中心： info@msisac.org

刑事调查：美国特勤局（USSS）及美国移民与海关执法局（ICE）

最佳实践：国家标准与技术研究院（NIST）网络安全框架

网络安全自评工具：波多里奇卓越网络安全构建工具（Baldrige Cybersecurity Excellence Builder）

SLTT执法网络事件上报

组织 上报内容 国家保护和计划司（NPPD） 国家网络安全与通信集成中心（NCCIC）（http://www.dhs.gov/about-nationalcybersecuritycommunications-integration-center NCCIC@hq.dhs.gov or (888) 282-0870 可能会影响关键基础设施并需要进行技术响应与缓解协助的疑似或确认网络安全事件 美国特勤局（USSS） 特勤局办事处 (http://www.secretservice.gov/field_offices.shtml) 电子犯罪特遣队（ECTFs） (http://www.secretservice.gov/ectf.shtml) 网络犯罪，包括计算机入侵或攻击、发送恶意代码、密码交易、窃取支付卡或其他金融支付信息 移民与海关执法局国土安全调查处（ICE HSI） ICE HSI办事处（http://www.ice.gov/contact/inv/） ICE HSI网络犯罪中心（http://www.ice.gov/cyber-crimes/） 基于网络的国内外跨境犯罪，包括剥削儿童、洗钱、走私及对知识产权的侵犯 联邦调查局（FBI） FBI办事处（http://www.fbi.gov/contact-us/field） 网络特遣队（http://www.fbi.gov/about-us/investigate/cyber/cyber-task-forces-building-alliances-to-improve-the-nationscybersecurity-1） 在线执法门户（https://www.cjis.gov/CJISEAI/EAIController）或(888) 334-4536 网络犯罪，包括计算机入侵或攻击、欺诈、知识产权盗用、身份冒用、窃取商业机密、黑客犯罪行为、恐怖活动、间谍、蓄意破坏或其他国外情报活动

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