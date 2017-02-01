【威胁通告】dotCMS SQL注入漏洞

2017年2月15日，seclists.org网站发布了关于dotCMS存在SQL注入漏洞的消息。文章称，dotCMS 3.6.1及其之前的部分版本，在“/categoriesServlet”的q和inode参数上存在SQL注入，未经身份认证的攻击者可以利用该漏洞获取敏感数据。

当dotCMS的版本<=3.3.2时，与之配套使用的MySQL，MSSQL，H2和PostgreSQL受该漏洞影响；当dotCMS的版本为3.5-3.6.1时，如果standard_confirming_strings为禁用时（默认为启用），与之配套使用的MySQL和PostgreSQL受该漏洞影响。相关链接如下：http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Feb/34

什么是dotCMS

dotCMS是一个由JAVA语言开发的免费的内容管理系统，开源且跨平台。它可以为网站、移动APP等提供相关平台。在dotCMS中使用到的开源项目与框架有：Apache Tomcat ，Liferay Enterprise Portal ，Apache Struts， Hibernate ORM，Velocity模板语言，Lucene搜索引擎等 。

受影响的版本

dotCMS version <= 3.3.2且数据库为MySQL，MSSQL，H2以及PostgreSQL

dotCMS version 3.5-3.6.1，在standard_confirming_strings为禁用状态且数据库为MySQL、PostgreSQL

不受影响的版本

dotCMS version = 3.6.2

规避方案

官方已经发布版本更新，建议用户升级到不受影响的最新版本(3.6.2)；

使用dotCMS 3.5-3.6.1版本的用户，确保stand_confirming_strings函数为启用状态。

声 明

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