ElasticSearch 遭遇勒索攻击

春节前，有超过34000多台存在安全风险的MongoDB数据库遭到了勒索攻击，数据库数据被攻击者擦除并索要赎金，在收到赎金后攻击者才会返还服务器中的数据；紧接着，2017年1月18日，在短短几个小时内又有数百台ElasticSearch服务器受到了勒索攻击，服务器中的数据被擦除，并被索要赎金。

虽然在整个勒索攻击过程中并没有使用任何勒索软件，也没有涉及常规漏洞，但是ElasticSearch却仍然面临着严重的数据损失和数据泄露的风险。此次针对ElasticSearch服务器的攻击同上周攻击MongoDB数据库的攻击手法极其相似，安全研究人员Niall Merrigan（此前一直跟踪关注上周针对MongoDB数据库的攻击）表示，截止到目前，受攻击的ElasticSearch服务器已经超过了2711台。这些服务器大多数位于美国本土，少数位于欧洲、中国和新加坡等地。

在受到攻击的服务器上，可以看到类似下面的文本，要求支付比特币以便恢复数据：

（该图片来自code972.com）

ElasticSearch 简介

ElasticSearch是一个基于Apache Lucene的分布式搜索引擎，支持多用户和全文搜索，它由Java语言开发并且在Apache许可条款下开放源代码，是除Apache Solr之外最流行的企业级搜索引擎，通常被用于信息编目和数据分析，在云计算中使用较多。ElasticSearch能够做到实时搜索，其性能稳定、快速，配置简便。

ElasticSearch 部署情况

Shodan搜索引擎的创始人John Matherly表示，目前互联网中大约有三万五千多台ElasticSearch服务器存在安全风险，其中大多数由亚马逊网络服务公司托管。

ZDNet数据显示中国境内有59台服务器受到影响，但据NTI绿盟威胁情报中心称，国内暴露在互联网上的ElasticSearch设备数字已经达到1956个。

ZDNet在2017年1月13日给出的ElasticSearch分布图如下图所示：

（该图片来自zdnet.com）

但根据NTI绿盟威胁情报中心给出的数据显示，国内暴露在互联网的ElasticSearch设备总数达到1956个，如下图所示：

其中各省、直辖市分布情况如下图所示：

绿盟科技威胁情报中心探测到暴露在Internet公网上的ElasticSearch数目达到39590个，监测结果如下图所示：

ElasticSearch 安全风险

ElasticSearch如果设置不当，则存在较为严重的安全风险！有两种访问ElasticSearch的方式：使用默认端口为9300的TCP模式和使用默认端口为9200的HTTP模式。然而在同ElasticSearch服务器进行通信的过程中，通信流量是明文形式的，没有加密；更为严重的是，如果不做任何防护措施地将ElasticSearch暴露在公网上，那么对它的访问将没有任何安全认证，任何连接到服务器端口上的人，都可以调用相关API对服务器上的数据进行任意的增删改查。

防护措施

ElasticSearch顾问Itamar Syn-Hershko的文章《Don’t be ransacked: Securing your Elasticsearch cluster properly》和ElasticSearch工程师Mike Paquette的文章《Protecting Against Attacks that Hold Your Data for Ransom》分别讲述了如何配置和部署ElasticSearch服务器以防止勒索攻击，其中提到：

将ElasticSearch重新部署在隔离的网络上：强烈建议不要将ElasticSearch暴露在Internet公网上，可以通过network.bind_host或者network.host对其监听的IP地址进行设定，使其只监听私有IP（或者本地IP），不要监听任何公网IP或DNS。 如果确实有必要通过Internet对ElasticSearch进行访问的话，应该对访问进行限制，包括：

使用防火墙。

使用VPN。

使用代理，让代理负责客户端和服务器的通信，可以借此进行身份认证和访问授权。

不要使用默认端口。

在不需要的地方禁用HTTP：ElaticSearch最好的部署方式是设成一组服务器，分别担任不同的角色：控制节点，数据节点和客户端节点，只有客户端节点需要启用HTTP访问。

禁用脚本：如非必须，可以禁用脚本功能。另外ElasticSearch 2.x以前的版本使用的脚本语言不具有沙箱功能，建议ElasticSearch 1.x和0.x的用户尽快升级；使用ElasticSearch 2.x的用户，其默认脚本语言也是不具有沙箱功能的groovy，应将其从配置中删除。

使用官方付费插件：ElasticSearch 5.0版本可以使用插件X-Path进行防护；5.0以下的版本可以使用插件Shield。

对所有数据进行备份，可以使用Curator snapshots。

参考链接

上述两篇文章的链接地址如下：

《Don’t be ransacked: Securing your Elasticsearch cluster properly》 http://code972.com/blog/2017/01/107-dont-be-ransacked-securing-your-elasticsearch-cluster-properly 《Protecting Against Attacks that Hold Your Data for Ransom》 https://www.elastic.co/blog/protecting-against-attacks-that-hold-your-data-for-ransom

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