Joao恶意样本技术分析与防护方案

昨日，ESET的安全研究员发现了一个针对游戏玩家的恶意软件。这个名为“Joao”的恶意软件被发现潜伏在第三方的Aeria游戏下载安装包中。该恶意软件会在游戏启动后自行在后台运行并且发送受害者机器的信息给攻击者，包括操作系统，用户名以及该用户的权限信息，与此同时玩家仍然可以正常进行游戏。该恶意软件会继续在受感染用户的机器上安装其他恶意软件。

相关链接：

http://www.hackread.com/dangerous-new-malware-joao-hits-gamers-worldwide/

Aeria Games

Aeria Games，以前称为Aeria Games and Entertainment，是一家在线游戏发行商。 公司总部位于德国柏林。

Aeria Games是ProSiebenSat.1 Media的子公司，为大型多人在线游戏运营了一个互联网游戏门户。 它专注于多种格式的网络游戏，客户端游戏，浏览器游戏和手机游戏。 它出版北美，南美和欧洲的游戏。

传播与感染

“Joao”恶意软件通过在非官方网站上提供的黑客Aeria游戏，用户在上面下载从而实现传播。

样本分析

分析环境

系统 Windows 7, 32bit 使用工具 ProcessMonitor, Xuetr, Wireshark, OllyDBG, IDA,

TAC检测结果：

主要功能

[1] 信息窃取： 窃取计算机名，操作系统版本和用户权限信息。

[2] 网络行为： 连接104.18.48.240发送get请求，其中value字段是加密后的用户信息

http://www.apexserver.ws/index.php?route=anticheat&op=validatekey&cid=7&ver=4&value=c9LKpz30qO2-L4mZUktTzhQiySiSOfhzxdwusZP4GCXiQGWr96-7R22jHFA_lny5FtUMlbSI6tiiGCtl5_UuVe0SG-ft8VmlXMa

该恶意样本首先收集本机信息，包括：设备名，用户名，操作系统版本和用户权限等级。

然后对以上信息进行加密编码，从自身数据中解密出url，将加密编码后的本机信息添加在url的value字段中。连接远程服务器并发送get请求。

该url已无法访问，返回Error 522页面。由于无法从服务器下载到数据，样本没有进一步的恶意行为。

关联样本分析

通过搜索对该样本的关联样本进行搜索，我们找到了一个joao的组件进行了简单分析。该组件也是一个下载器，主要功能是下载一个pe文件并注入自身后执行。

该组件会循环尝试连接ip为 95.170.86.186、146.185.136.11、185.35.77.17的53、18000、80、443、8000、25、21、3389、445端口。直至连接成功

连接成功先商定要上传文件的大小，然后开始接收数据，对接收到的数据进行结构判断其为pe文件后，在自身进程申请空间进行注入，最后调用CreateRemoteThread进行执行。

网络特征

1.向104.18.48.240发送get请求。其中host字段的值为域名www.apexcontrol.ws。

2.关联样本网络特征，尝试从以下ip下载恶意代码：95.170.86.186、146.185.136.11、185.35.77.17。

攻击定位

检测方法

用户自我防护

用户应该从官方的网站进行下载操作，避免通过第三方网站，以防下载到挂马软件； 用户可以监测GET请求中包含apexcontrol.ws域名的host字段； 安装杀毒软件，防止恶意软件的感染和破坏。

绿盟科技木马专杀解决方案

短期服务：绿盟科技工程师现场木马后门清理服务（人工服务+IPS +TAC）。确保第一时间消除网络内相关风险点，控制事件影响范围，提供事件分析报告。 中期服务：提供3-6个月的风险监控与巡检服务（IPS+TAC+人工服务）。长期对此恶意样本进行检测，保护客户系统安全。 长期服务：基于行业业务风险解决方案（威胁情报+攻击溯源+专业安全服务）

总结

样本通过在非官方网站上提供的黑客Aeria游戏，用户在上面下载从而实现传播。用户需要确认安装的游戏程序是否包含了额外的dll文件，尤其是名为 “mskdbe.dll”的文件，并对其及时清理。

附录

以下危害指标（IOC）与Joao有关：

Joao下载器：mskdbe.dll – Win32 / Joao.A 哈希： 49505723d250cde39087fd85273f7d6a96b3c50d d9fb94ac24295a2d439daa1f0bf4479420b32e34 4ede2c99cc174fc8b36a0e8fe6724b03cc7cb663 e44dbadcd7d8b768836c16a40fae7d712bfb60e2 b37f7a01c5a7e366bd2f4f0e7112bbb94e5ff589 fdbb398839c7b6692c1d72ac3fcd8ae837c52b47 5ab0b5403569b17d8006ef6819acc010ab36b2db c3abd23d775c85f08662a00d945110bb46897c7c 00a0677e7f26c325265e9ec8d3e4c5038c3d461d c1b4c2696294df414cfc234ab50b2e209c724390 844f20d543d213352d533eb8042bd5d2aff4b7d4 2ce51e5e75d8ecc560e9c024cd74b7ec8233ff78 12a772e2092e974da5a1b6e008c570563e9acfe9 287c610e40aff6c6f37f1ad4d4e477cb728f7b1d 5303a6f8318c2c79c2188377edddbe163cd02572 6f17c3ab48f857669d99065904e85b198f2b83f5 51dfe50e675eea427192dcc7a900b00d10bb257a ec976800cd25109771f09bbba24fca428b51563e 13e05e44d1311c5c15c32a4d21aa8eadf2106e96 0914913286c80428b2c6dec7aff4e0a9b51acf50 1e9c0a2a75db5b74a96dbfd61bcdda47335aaf8b 392b54c5a318b64f4fd3e9313b1a17eac36320e1 ba40012bdee8fc8f4ec06921e99bc4d566bba336 6d130e6301f4971069513266a1510a4729062f6d beea9351853984e7426107c37bc0c7f40c5360e0 a34d6a462b7f176827257991ef9807b31679e781 ac86700c85a857c6d8c72cb0d34ebd9552351366 af079da9243eb7113f30146c258992b2b5ceb651 1e6125b9c4337b501c699f481debdfefea070583 a158f01199c6fd931f064b948c923118466c7384 350fc8286efdf8bcf4c92dc077088dd928439de9 2da8a51359bf3be8d17c19405c930848fe41bb04 组件： JoaoShepherd.dll – Win32 / Joao.B joaoDLL.dll – Win32 / Joao.C joaoInstaller.exe – Win32 / Joao.D JoaoShepherd.dll（x64） – Win64 / Joao.B joaoInstaller.exe（x64） – Win64 / Joao.D 哈希： 0d0eb06aab3452247650585f5d70fa8a7d81d968 f96b42fd652275d74f30c718cbcd009947aa681a 6154484d4acf83c21479e7f4d19aa33ae6cb716c d338babd7173fa9bb9b1db9c9710308ece7da56e ef2a21b204b357ca068fe2f663df958428636194 6b0e03e12070598825ac97767f9a7711aa6a7b91 28ca2d945731be2ff1db1f4c68c39f48b8e5ca98 d08120dd3fa82a5f117d91e324b2baf4cbbcaea5 f95aef3ca0c4bd2338ce851016dd05e2ee639c30 9b2d59a1aa7733c1a820cc94a8d5a6a5b4a5b586 ceb15c9fd15c844b65d280432491189cc50e7331 3331ac2aecfd434c591b83f3959fa8880141ab05 2ff2aadc9276592cbe2f2a07cf800da1b7c68581 3bceb54eb9dd2994b1232b596ee0b117d460af09 86617e92fc6b8625e8dec2a006f2194a35572d20 18a74078037b788f8be84d6e63ef5917cbafe418 4b0c1fcd43feab17ca8f856afebac63dedd3cd19 6bfa98f347b61d149bb2f8a2c9fd48829be697b6 7336e5255043841907e635b07e1e976d2ffb92b5 745396fedd66a807b55deee691c3fe70c5bc955d 574f81b004cb9c6f14bf912e389eabd781fe8c90 d7751fc27efbc5a28d348851ce74f987d59b2d91 19bf7b5ad77c62c740267ea01928c729ca6d0762 ecc0ade237fa46a5b8f92ccc97316901a1eaba47 7075ffa5c8635fb4afeb7eea69a910e2f74080b3 47f68b6352243d1e03617d5e50948648f090dc32 7a4f05fc0906e3e1c5f2407daae2a73b638b73d9 b6d7da761084d4732e85fd33fb670d2e330687a2 ab69fb7c47e937620ab4af6aa7c36cf75f262e39 0e9e2dcf39dfe2436b220f13a18fdbce1270365d

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