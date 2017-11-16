【威胁通告】libxls多个远程代码执行漏洞

当地时间11月15日，Talos发布了多个关于libxls的远程代码执行漏洞。libxls是一个可以读取Excel（xls）文件的C库。 它已经在Linux x86和Cygwin上测试过，但是可以在任何小端系统上运行。 它与大端系统不兼容。

相关链接：

https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports#disclosed

漏洞及受影响的版本

CVE 漏洞 CVSS v3.0 受影响的版本 CVE-2017-12108 libxls xls_preparseWorkSheet MULBLANK Code Execution Vulnerability 8.8 libxls 1.4 readxl package 1.0.0 for R (tested using Microsoft R 4.3.1) CVE-2017-2897 libxls read_MSAT Code Execution Vulnerability 8.8 CVE-2017-2896 libxls xls_mergedCells Code Execution Vulnerability 8.8 CVE-2017-12109 libxls xls_preparseWorkSheet MULRK Code Execution Vulnerability 8.8 CVE-2017-12110 libxls xls_appendSST Code Execution Vulnerability 8.8 CVE-2017-2919 libxls xls_getfcell Code Execution Vulnerability 8.8 libxls 1.3.4 CVE-2017-12111 libxls xls_addCell Formula Code Execution Vulnerability 8.8 libxls 1.4

点击CVE编号查看漏洞详情。

解决方案

libxls已经更新了新版本解决了以上漏洞，请用户尽快升级进行防护。

参考链接：

http://libxls.sourceforge.net/

声 明

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