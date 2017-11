【Linux安全】linux 用户操作行为审计配置方法

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

#add by zhouyou# PS1 = "`whoami`@`hostname`:" '[$PWD]' history USER_IP = ` who - u am i 2 > / dev / null | awk '{print $NF}' | sed - e 's/[()]//g' ` if [ "$USER_IP" = "" ] then USER_IP = ` hostname ` fi if [ ! - d / tmp / dbasky ] then mkdir / tmp / dbasky chmod 777 / tmp / dbasky fi if [ ! - d / tmp / dbasky / $ { LOGNAME } ] then mkdir / tmp / dbasky / $ { LOGNAME } chmod 300 / tmp / dbasky / $ { LOGNAME } fi export HISTSIZE = 4096 DT = ` date "+%Y-%m-%d_%H:%M:%S" ` export HISTFILE = "/tmp/dbasky/${LOGNAME}/${USER_IP} dbasky.$DT" chmod 600 / tmp / dbasky / $ { LOGNAME } / * dbasky* 2 > / dev / null