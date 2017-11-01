【Linux安全】linux 用户操作行为审计配置方法

在产品研发过程中，由于多个用户操作服务器，产品在使用过程中，出现了异常；这个异常可能是产品自身的异常；也可能是用户在后台操作触发的异常； 为了更好的定位和排查问题；需要对linux服务器做历史操作的行为进行审计；本文将简要介绍下linux用户历史操作行为的审计记录配置方法。

问题背景

在产品研发过程中，由于多个用户操作服务器，产品在使用过程中，出现了异常；这个异常可能是产品自身的异常；也可能是用户在后台操作触发的异常； 为了更好的定位和排查问题；需要对linux服务器做历史操作的行为进行审计；本文将简要介绍下linux用户历史操作行为的审计记录配置方法。

配置过程简介

第一步：配置方法：编辑/etc/profile 文件；追加如下配置

#add by zhouyou# PS1="`whoami`@`hostname`:"'[$PWD]' history USER_IP=`who -u am i 2>/dev/null| awk '{print $NF}'|sed -e 's/[()]//g'` if [ "$USER_IP" = "" ] then USER_IP=`hostname` fi if [ ! -d /tmp/dbasky ] then mkdir /tmp/dbasky chmod 777 /tmp/dbasky fi if [ ! -d /tmp/dbasky/${LOGNAME} ] then mkdir /tmp/dbasky/${LOGNAME} chmod 300 /tmp/dbasky/${LOGNAME} fi export HISTSIZE=4096 DT=`date "+%Y-%m-%d_%H:%M:%S"` export HISTFILE="/tmp/dbasky/${LOGNAME}/${USER_IP} dbasky.$DT" chmod 600 /tmp/dbasky/${LOGNAME}/*dbasky* 2>/dev/null 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 #add by zhouyou# PS1 = "`whoami`@`hostname`:" '[$PWD]' history USER_IP = ` who - u am i 2 > / dev / null | awk '{print $NF}' | sed - e 's/[()]//g' ` if [ "$USER_IP" = "" ] then USER_IP = ` hostname ` fi if [ ! - d / tmp / dbasky ] then mkdir / tmp / dbasky chmod 777 / tmp / dbasky fi if [ ! - d / tmp / dbasky / $ { LOGNAME } ] then mkdir / tmp / dbasky / $ { LOGNAME } chmod 300 / tmp / dbasky / $ { LOGNAME } fi export HISTSIZE = 4096 DT = ` date "+%Y-%m-%d_%H:%M:%S" ` export HISTFILE = "/tmp/dbasky/${LOGNAME}/${USER_IP} dbasky.$DT" chmod 600 / tmp / dbasky / $ { LOGNAME } / * dbasky* 2 > / dev / null

执行如下命令，是修改的配置生效

source /etc/profile 1 source / etc / profile

退出用户，重新登录

说明：

上面脚本在系统的/tmp新建个dbasky目录，记录所有登陆过系统的用户和IP地址（文件名），每当用户登录/退出会创建相应的文件，该文件保存这段用户登录时期内操作历史。此时还无法准确记录每一个命令行操作的具体操作时间。效果如下图所示：

用户操作记录：

审计文件记录了用户登录ip，登录时间，使用的linux用户名，操作的命令行记录：

第二步：配置方法：编辑/etc/bashrc文件，加入如下四行：

#add by zhouyou# HISTFILESIZE=2000 HISTSIZE=2000 HISTTIMEFORMAT="%Y%m%d-%H%M%S:" export HISTTIMEFORMAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #add by zhouyou# HISTFILESIZE = 2000 HISTSIZE = 2000 HISTTIMEFORMAT = "%Y%m%d-%H%M%S:" export HISTTIMEFORMAT

保存后退出，关闭当前shell，并重新登录这个时候，在~/.bash_History文件中，就有记录命令执行的时间了 。

说明：

本方法必须在服务器刚刚新安装好时候，就设置这个参数。如果是已经运行了很久的服务器才添加这个参数，则以前的那些命令历史记录是不显示时间的。

基于第一步和第二步的配置，就可以在/tmp/dbasky/ 路径下，各个linux用户下，生成各个ip登录linux执行操作命令的审计记录；每一个文件记录了登录的ip，执行的操作及操作的时间（linux时间戳）效果如下图：

root用户下，各个登录的ip行为审计文件：

具体登录ip审计文件的命令行操作内容和执行时间：

当前history命令行输出样式：

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