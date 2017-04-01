【威胁通告】mbed TLS远程代码执行漏洞

当地时间2017年4月19日（北京时间2017年4月20日），ARM 旗下的mbedTLS被爆出存在一个远程代码执行漏洞（CVE-2017-2784）。ARM mbedTLS 2.4.0的x509证书解析代码中存在无可用的栈指针漏洞。 由mbedTLS库解析时，特制的x509证书可能造成无效的栈指针，从而导致潜在的远程代码执行。

利用此漏洞，攻击者可以充当网络上的客户端或服务器，将恶意x509证书传递给易受攻击的应用程序。官方已经发布相关补丁修复了该漏洞。

参考链接：

http://www.talosintelligence.com/reports/TALOS-2017-0274/

https://tls.mbed.org/tech-updates/security-advisories/mbedtls-security-advisory-2017-01

受影响的版本

mbed TLS Version >= 1.4

不受影响的版本

mbed TLS Version >= 1.3.19

mbed TLS Version >= 2.1.7

mbed TLS Version >= 2.4.2

以及其他不支持secp224k1曲线编译的版本

规避方案

ARM官方已经发布了相关漏洞的修复补丁，如果用户使用了受影响的版本，请尽快升级更新到不受影响的版本。下载链接如下：

https://tls.mbed.org/download-archive

如果用户暂时不便升级至新版本，也可以采用临时修复方案：

通过禁止在config.h文件下的MBEDTLS_ECP_DP_SECP224K1_ENABLED选项来关闭利用secp224k1曲线的编译功能，可以有效防护此漏洞。

声 明

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