【安全意识】手机木马病毒浅谈

手机木马病毒的种类、攻击方式和安全建议。

手机木马病毒安全事件

3月30日消息，据央视新闻报道，仅仅是点开了一条短信里的链接，居民卡里的钱就被盗走了，这样的木马病毒实在可怕，警方调查发现，近半年时间，全国有近10万部手机被感染。

通过分析木马病毒，警方发现，用户一旦点开短信中的链接，手机马上就会中毒，这个病毒会将手机收到的信息，包括验证码等所有内容，进行转移；如果手机的防御系统较差，病毒还会将信息进行拦截，这样的话，用户连自己被盗刷的短信提示也收不到了。此外，手机里的通信录和聊天记录也会被盗取，在木马的控制下，手机还会自动给所有联系人发木马病毒短信。联系人一看是熟人发的短信，就放松了警惕，点开链接，中了木马病毒。

警方称，一个人中招，可能他的绝大多数好友都会中，好友的好友又可能被感染，感染的人数呈几何式的增长。木马短信的内容十分吸引人，比如“某某某＋看你干的好事＋链接”等等，目的就是引诱用户点开链接。

根据手机经销行业的人士爆料，在国内同样存在木马的预装行为，而且非常普遍。这些行为主要发生在不正规的手机经销商身上。但是，相比预装木马而言，在国内预装普通/文艺/2B软件的行为更加普遍，产业规模也更大。当然，这是另外一个悲伤的故事了。

各手机品牌受ROM木马影响的比例

攻击方式

通常针对手机木马病毒的攻击方式分为如下几个步骤：

1、植入木马

骗子广发打折优惠短信，链接网址植入木马病毒。

2、运行病毒

受害人点击安装软件后，木马就寄生在手机运行。

3、监控手机

骗子随时掌握受害人在手机操作过的银行卡信息。

4、盗取信息

骗子盗取银行卡号，开通快捷支付，截获验证码。

5、刷走钱财

骗子操纵开通手机理财服务，把钱从银行卡转走。

上述就是常见的一种手机木马病毒的诈骗流程。当然接下来也要给大家介绍下木马病毒的多种形式：

第一种是短信里的网页链接，比如“同学聚会的照片”、“你孩子的成绩单”、“你老公（妻子）的出轨照”、“积分兑换奖品”等；

第二种是网页或者图片，这些网页或图片往往有吸人眼球的标题，比如明星绯闻、骇人听闻的事情、美女照片等，市民点击后发现里面的内容跟标题根本无关；

第三种是自媒体的微信网页链接，比如算命、预测、智力情感问答、帮忙投票、帮忙砍价等；

第四种是不明的娱乐APP软件，一旦点击后，这些木马程序就会盗走手机上的个人信息，包括微信、银行账户、支付宝等。

攻击目标

一般常见攻击目标为1、普通人群；2、企业公司员工；3、重点人群：财务相关人员；

安全建议

如何有效防范手机木马病毒？可以通过如下几点：

不要乱点击：不要随意点击陌生网址或下载、安装陌生安装包，防止被植入木马病毒 在手机安装安全防护软件，并进行定期处理。有些病毒我们点击后面的清理后却无法处理，这是因为手机中了系统自带的病毒，想要解决的话我们需要给手机先ROOT。 如果用户不幸中招，建议立即将手机调成飞行模式，取下手机卡，进行杀毒；如果已不幸造成损失，应留存证据，立即报警。 银行卡已被盗刷的受害者，最好马上解除全部网上支付绑定。最好对手机进行刷机，或直接更换手机





