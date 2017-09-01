微软零日漏洞CVE-2017-8759检测插件发布

FireEye公司最近发现一份恶意微软Office RTF文档，其中利用到一项SOAP WSDL解析器代码注入漏洞CVE-2017-8759，该.NET框架漏洞允许恶意人士在解析SOAP WSDL的定义内容期间注入任意代码。目前绿盟远程安全评估系统（NSFOCUS RSAS）已发布CVE-2017-8759漏洞检测插件包（rsas-vulsys-V6.0R02F01.0706.dat），请用户及时下载升级，避免资产遭受损失。

该检测插件升级包为例行升级包，共新增漏洞140个，目前漏洞总数为 20839个（系统漏洞19981个，web漏洞858个）。其中CVE-2017-8759漏洞插件采用windows 本地登录检测方式。

一、漏洞影响：

CVE-2017-8759漏洞影响. NET 框架, 特别是 SOAP WSDL (Web 服务描述语言) 分析器。该漏洞影响面较大，只要安装了.net和office的windows系统都面临风险。目前以引起国内证券等行业客户的高度重视。

二、漏洞危害：

攻击者想办法让目标用户打开特制的文档或应用程序, 就可以利用该安全漏洞进行远程代码执行 。FireEye公司对该微软Office文档进行了分析，并发现攻击者能够利用代码注入方式下载并执行一份包含PowerShell指令的Visual Basic脚本。目前已发现有攻击者利用漏洞CVE-2017-8759传播FinFisher恶意软件。在 FireEye 最近观察到的攻击中, 一个威胁行为者通过一个名为 “Проект. doc”“Проект.doc” (MD5: fe5c4d6bb78e170abf5cf3741868ea4c)的文件来传递间谍软件，攻击俄语用户。在成功利用CVE-2017-8759漏洞之后，该文档下载了多个组件并最终启动了FINSPY（恶意监控软件，也称为FinFisher或者WingBird，）载荷（MD5: a7b990d5f57b244dd17e9a937a41e7f5）。CVE-2017-8759是FireEye公司在2017年年内发现的第二项被用于传播FINSPY恶意软件的零日漏洞。现实证明目前市场上存在着大量能够对企业及客户进行“合法拦截”的资源。另外，FINSPY也被销售至多位客户手中，这意味着此项漏洞未来将被用于对付更多潜在目标。

三、漏洞原理：

CVE-2017-8759 WSDL解析器代码注入

PrintClientProxy方法的WSDL解析器模块中存在一项代码注入漏洞。其中若所提供数据中包含一条CRLF序列，则IsValidUrl无法正常执行验证。如此一来，攻击者即可注入并执行任意代码。图一所示即为漏洞代码的对应部分。

图一：存在漏洞的WSDL解析器

在一条SOAP响应中存在多个address定义时，代码会在首条地址之后插入“//base.ConfigureProxy(this.GetType()”字符串，从而将其余地址注释掉。但如果为地址附加CRLF序列，则CRLF后的代码将不会被注释掉。如图二所示，由于缺少对CRLF的验证，攻击者可向其中注入一个System.Diagnostics.Process.Start方法。由此生成的代码将由.NET框架的csc.exe进行编译，并以DLL的形式被Office可执行文件进行加载。

图二：SOAP定义与所生成代码

四、漏洞利用：

真实攻击案例

FireEye公司观察到的攻击活动利用到RTF格式（即富文本格式）文档，且类似于我们之前曾经报道过的CVE-2017-0199（此前WannaCry与Petya利用改漏洞发起勒索攻击）文档。此恶意样本当中包含一个嵌入SOAP标记以简化漏洞利用流程（如图三所示）。

图三：SOAP标记

有效载荷从攻击者控制的服务器处获取恶意SOAP WSDL定义。而立足.NET框架的System.Runtime.Remoting.ni.dll实现的此WSDL解析器则进行内容分析，并在当前目录中生成.cs源代码。.NET框架的csc.exe随后将生成的源代码编译为一套库，名为http[url path].dll。微软Office而后加载此库，整个漏洞利用流程即告完成。图四所示为一套示例恶意源代码库。

图四：所加载的DLL

在成功利用漏洞之后，注入代码会创建一个新的进程，并利用mshta.exe从同一服务器处检索名为“word.db”的HTA脚本。该HTA脚本会将源代码、编译后的DLL以及PDB文件从磁盘中删除，而后下载并执行名为“left.jpg”的FINSPY恶意软件——这里虽然使用.jpg扩展名以误导用户将其视为“图像jpeg”内容，但实际上却属于可执行文件。恶意软件 “left.jpg” (md5: a7b990d5f57b244dd17e9a937a41e7f5)属于FINSPY的一类变种。其利用高度混淆代码、内置虚拟机以及其它反分析技术提升逆向工程难度。此外，它还具备另一种独特的反分析技术，即解析自身完整路径并搜索自身MD5哈希的字符串表达形式。目前各类分析工具以及沙箱机制都会将文件/样本重命名为MD5哈希形式，从而确保其拥有惟一文件名。而此变种则采用“WininetStartupMutex0”作为互斥量实现运行。图五所示为该恶意软件传输流程的PCAP细节信息。

图五：实时请求

该恶意软件将被命名为%appdata%\Microsoft\Windows\OfficeUpdte-KB[ 6位随机数字].exe。图六所示为进程监控器下生成的进程链。

图六：进程创建链





