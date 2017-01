PHPMailer漏洞分析

public static function validateAddress ( $ address , $ patternselect = null )

{

if ( is_null ( $ patternselect ) ) {

$ patternselect = self :: $ validator ;

}

if ( is_callable ( $ patternselect ) ) {

return call_user_func ( $ patternselect , $ address ) ;

}

//Reject line breaks in addresses; it's valid RFC5322, but not RFC5321

if ( strpos ( $ address , "

" ) !== false or strpos ( $ address , "\r" ) !== false ) {

return false ;

}

if ( ! $ patternselect or $ patternselect == 'auto' ) {

//Check this constant first so it works when extension_loaded() is disabled by safe mode

//Constant was added in PHP 5.2.4

if ( defined ( 'PCRE_VERSION' ) ) {

//This pattern can get stuck in a recursive loop in PCRE <= 8.0.2

if ( version_compare ( PCRE_VERSION , '8.0.3' ) >= 0 ) {

$ patternselect = 'pcre8' ;

} else {

$ patternselect = 'pcre' ;

}

} elseif ( function_exists ( 'extension_loaded' ) and extension_loaded ( 'pcre' ) ) {

//Fall back to older PCRE

$ patternselect = 'pcre' ;

} else {

//Filter_var appeared in PHP 5.2.0 and does not require the PCRE extension

if ( version_compare ( PHP_VERSION , '5.2.0' ) >= 0 ) {

$ patternselect = php' ;

} else {

$ patternselect = 'noregex' ;

}

}

}

switch ( $ patternselect ) {

case 'pcre8' :

/**

* Uses the same RFC5322 regex on which FILTER_VALIDATE_EMAIL is based, but allows dotless domains.

* @link http://squiloople.com/2009/12/20/email-address-validation/

* @copyright 2009-2010 Michael Rushton

* Feel free to use and redistribute this code. But please keep this copyright notice.

*/

return ( boolean ) preg_match (

'/^(?!(?>(?1)"?(?>\\\[ -~]|[^"])"?(?1)){255,})(?!(?>(?1)"?(?>\\\[ -~]|[^"])"?(?1)){65,}@)' .

'((?>(?>(?>((?>(?>(?>\x0D\x0A)?[\t ])+|(?>[\t ]*\x0D\x0A)?[\t ]+)?)( \ ( ( ? > ( ? 2 ) ' .

'(?>[\x01-\x08\x0B\x0C\x0E-\'*-\[\]-\x7F]|\\\[\x00-\x7F]|(?3)))*(?2)\)))+(?2))|(?2))?)' .

'([!#-\'*+\/-9=?^-~-]+|"(?>(?2)(?>[\x01-\x08\x0B\x0C\x0E-!#-\[\]-\x7F]|\\\[\x00-\x7F]))*' .

'(?2)")(?>(?1)\.(?1)(?4))*(?1)@(?!(?1)[a-z0-9-]{64,})(?1)(?>([a-z0-9](?>[a-z0-9-]*[a-z0-9])?)' .

'(?>(?1)\.(?!(?1)[a-z0-9-]{64,})(?1)(?5)){0,126}|\[(?:(?>IPv6:(?>([a-f0-9]{1,4})(?>:(?6)){7}' .

'|(?!(?:.*[a-f0-9][:\]]){8,})((?6)(?>:(?6)){0,6})?::(?7)?))|(?>(?>IPv6:(?>(?6)(?>:(?6)){5}:' .

'|(?!(?:.*[a-f0-9]:){6,})(?8)?::(?>((?6)(?>:(?6)){0,4}):)?))?(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}' .

'|[1-9]?[0-9])(?>\.(?9)){3}))\])(?1)$/isD' ,

$ address

) ;

case 'pcre' :

//An older regex that doesn't need a recent PCRE

return ( boolean ) preg_match (

'/^(?!(?>"?(?>\\\[ -~]|[^"])"?){255,})(?!(?>"?(?>\\\[ -~]|[^"])"?){65,}@)(?>' .

'[!#-\'*+\/-9=?^-~-]+|"(?>(?>[\x01-\x08\x0B\x0C\x0E-!#-\[\]-\x7F]|\\\[\x00-\xFF]))*")' .

'(?>\.(?>[!#-\'*+\/-9=?^-~-]+|"(?>(?>[\x01-\x08\x0B\x0C\x0E-!#-\[\]-\x7F]|\\\[\x00-\xFF]))*"))*' .

'@(?>(?![a-z0-9-]{64,})(?>[a-z0-9](?>[a-z0-9-]*[a-z0-9])?)(?>\.(?![a-z0-9-]{64,})' .

'(?>[a-z0-9](?>[a-z0-9-]*[a-z0-9])?)){0,126}|\[(?:(?>IPv6:(?>(?>[a-f0-9]{1,4})(?>:' .

'[a-f0-9]{1,4}){7}|(?!(?:.*[a-f0-9][:\]]){8,})(?>[a-f0-9]{1,4}(?>:[a-f0-9]{1,4}){0,6})?' .

'::(?>[a-f0-9]{1,4}(?>:[a-f0-9]{1,4}){0,6})?))|(?>(?>IPv6:(?>[a-f0-9]{1,4}(?>:' .

'[a-f0-9]{1,4}){5}:|(?!(?:.*[a-f0-9]:){6,})(?>[a-f0-9]{1,4}(?>:[a-f0-9]{1,4}){0,4})?' .

'::(?>(?:[a-f0-9]{1,4}(?>:[a-f0-9]{1,4}){0,4}):)?))?(?>25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}' .

'|[1-9]?[0-9])(?>\.(?>25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}|[1-9]?[0-9])){3}))\])$/isD' ,

$ address

) ;

case 'html5' :

/**

* This is the pattern used in the HTML5 spec for validation of 'email' type form input elements.

* @link http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/#e-mail-state-(type=email)

*/

return ( boolean ) preg_match (

'/^[a-zA-Z0-9.!#$%&\'*+\/=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61}' .

'[a-zA-Z0-9])?(?:\.[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?)*$/sD' ,

$ address

) ;

case 'noregex' :

//No PCRE! Do something _very_ approximate!

//Check the address is 3 chars or longer and contains an @ that's not the first or last char

return ( strlen ( $ address ) >= 3

and strpos ( $ address , '@' ) >= 1

and strpos ( $ address , '@' ) != strlen ( $ address ) - 1 ) ;

case php' :

default :

return ( boolean ) filter_var ( $ address , FILTER_VALIDATE_EMAIL ) ;

}