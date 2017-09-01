面对勒索软件的汹汹攻势，你应如何备战？

勒索软件是近年来增长快速的重大威胁。本文通过分析勒索软件的攻击方式、危害、发展趋势，探讨如何应对日益增多的勒索软件威胁，重点介绍沙箱技术在勒索软件检测的应用场景。

勒索软件通过加密受害者主机上的文档资料，索要赎金达到勒索的目的。勒索软件利用精心构造“阶段式”攻击方法，层层推进，逐步让受害者中招。

第一步，攻击者一般通过“水坑”或者“鱼叉”攻击，诱骗受害者点击，下载Launcher，通常是一个下载器，骗过防病毒软件的检测；

第二步，下载器链接黑客控制的服务器，下载真正的恶意文件，绕过防病毒检查，遍历受害者主机的文档，进行加密操作；

第三步，加密完成，在桌面醒目位置留下勒索信息；

1.勒索软件的危害

1.1 勒索软件的危害

勒索软件危害严重。2016年2月，美国一家医院，遭到勒索软件的入侵，文档被加密，业务系统无法识别，医生无法工作，病人无法接受治疗，医院陷入瘫痪。最后，医院不得以支付高达1万7千美金，换取文档资料的恢复，为此，医院的CEO专门发布了公开信，[1]。

个人用户中了勒索软件，重要的资料，文档和照片等被加密，无法打开。及时按照勒索软件的指示，交纳赎金，依然存在被撕票的风险，严重者找不回来这些重要资料。绿盟科技客服部门，多次接到客户中了勒索软件的求助，咨询解决办法。

以上的案例可以看出，勒索软件对个人和企业，都有严重的影响。轻者如个人用户的资料文档损失，重者则使企业的业务运转停顿，无法持续。

1.2 勒索软件发展趋势

勒索软件在过去几年发展，呈现出这样的发展趋势：勒索软件的数量逐渐增多，富于变化，以及向多个操作系统，大数据平台进行扩散。

1)勒索软件数量持续增长

勒索软件的数量持续上升。勒索软件的制作者，得到赎金后，尝到甜头，相当于变相激励，制作越来越多的勒索软件；其他黑客组织，也会仿效，成为勒索软件的黑客犯罪团伙。根据赛门铁克2016年Q1的报告，2015年加密型勒索软件，占据所有勒索软件的比例越来越高，超过50%。从下面的图中柱状部分，加密型勒索软件的数量，每个月有数万个活跃的勒索软件。

勒索软件的受害者越来越多。卡巴斯基实验室2016年6月发布的研究报告[2]，2015年4月至2016年3月，共有231万多人遭到勒索软件的侵害，比上一年提高17.7%。

2)勒索软件富于变化

同一个勒索软件家族，有多个变种。有时用Word宏感染，有时用js脚本的形式进行感染。勒索软件的制作者，处心积虑，时时关注最新漏洞披露情况，一旦发现可用的漏洞，便更新自己勒索工具。Gartner的报告显示[3]，有勒索软件，最多使用15个漏洞利用进行攻击渗透。

2017年4月份发现的勒索软件Mole，将这种变化表现得淋漓尽致。据Palo Alto对此样本的研究[4]，在短短的4天之内，Mole勒索软件就进行了三次变形。

3)勒索范围扩大化

勒索软件主要目标在Windows用户，逐步向移动设备（安卓），Mac OS X，Linux操作系统扩展。另外，勒索软件作者，还将Hadoop大数据平台，Elastic等数据分析平台纳入勒索目标，通过锁定数据库等手段进行勒索。

黑客通过一次的勒索行动，可以获利上百万美元，这是他们最大的动力。另外，随着比特币的流行，为黑客的转账行为提供方便。据报道，隐藏在勒索软件背后的黑客组织，在2015年，曾经获得了3亿多美金的利益。如此巨大利益回报，让黑客犯罪组织铤而走险。

另外，代码平台github上有关于勒索软件的开源程序，也为黑客提供了学习便利。更有甚者，暗网平台上，提供勒索软件定制服务，号称“ransomware as a service”，即勒索软件作为服务，可以制定勒索软件功能，针对杀毒软件的免杀等。勒索软件的制作者和发布者合作分工，加大了勒索软件的传播和感染风险。

勒索软件的发展趋势，深受黑客犯罪团伙利益的驱使。制作更多的勒索软件，攻击方式更精巧，武器更精良（漏洞利用），通过变形躲避终端防病毒的检测，尽可能感染更多的用户，才有可能收到更多的赎金。所谓“天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往”，在勒索软件的犯罪组织这里，体现的更加淋漓尽致。

2.勒索软件与APT威胁

APT高级持续性威胁，是另外一种高级威胁。勒索软件与APT威胁，既有相同点，也有不同点。比如，APT攻击也使用“水坑攻击”或者“鱼叉攻击”等手法进行入侵。但APT威胁，更多的是利用0Day漏洞，对抗的等级更高，通过APT事件的披露，更多的是国家之间的安全对抗。

比较 内容 勒索软件 APT 相似点 攻击手法 钓鱼邮件 鱼叉攻击 水坑攻击 攻击过程 下载器 最新的漏洞利用 下载器 最新漏洞利用 0Day漏洞 不同点 最终目的 勒索比特币 信息窃取 暴露方式 直接暴露 隐藏 僵尸网络 单点勒索 CnC网络

上表是APT威胁与勒索软件的异同点对比。在攻击手法和攻击过程上，二者类似。不过勒索软件更多借助垃圾邮件，广撒网，愿者上钩，钓到一个是一个。在攻击过程，都是“阶段式”攻击，如出一辙。APT威胁，攻击目标更高级，尽量隐藏自己，而勒索软件目的就是赤裸裸的索要赎金，感染加密后，立刻留下勒索信息。

中过勒索软件的企业，如果只是几个终端主机感染，没有造成重大损失，应该感到庆幸。试想，如果这次不是勒索软件，而是一起APT攻击，恐怕还有更大的风险在后面。勒索软件为企业敲响了警钟，需要认真对待高级威胁，尽管部署了很多安全产品，制定了安全管理规范，还是存在被入侵的风险。

3.勒索软件应对之道

勒索软件已成公害，世界范围内的用户和企业深受其苦。对于不慎感染勒索软件的用户，到底应该怎么办？支付和不支付赎金，这是一个问题。不支付，重要的文档，珍贵的图片，全部损失掉；对于企业，业务停顿，商业声誉降到最低点。如果支付，有可能解密恢复文件，业务系统恢复正常。但是，这也同时鼓励勒索行为，助长了黑客的气焰，变相提供资金支持。

这个矛盾的选择，网络上引起广泛讨论。如果能够恢复回来，没有人愿意给黑客支付赎金。在没有办法进行恢复的情况下，想要找回文件，恢复业务系统，就像前面提到的医院那样，为了恢复医院正常运营，不得不支付赎金。

3.1 勒索软件公益项目解密工具

各国政府和安全企业，积极参与勒索软件犯罪的打击和治理。欧洲刑警组织，联合卡巴斯基和Intel安全，成立了“no more ransom”公益项目[5]，收集和整理部分勒索软件的解密工具。感染了勒索软件，应该首先浏览这个网站，碰碰运气，看看是否存在解密工具。网站提供了工具，上传两到三个被勒索软件加密的文档后，网站后台进行分析，判断是否有工具可用。笔者粗略浏览，网站提供30多个解密工具可用。

虽然有公益组织，提供部分解密工具，不过也只是一小部分；而且，勒索软件犯罪组织，一旦发现有破解方法，也会更新加密算法，让解密工具失效。

3.2 勒索软件应对之道

防范于未然，才是勒索软件的应对之道。安全意识培训，备份和采用高级威胁检测设备，是防范勒索软件的最佳实践。

首先，员工需要进行有效的安全意识培训，点击之前应思考。毕竟，APT威胁和勒索软件，都带有社交工程的色彩，诱骗用户点击。员工安全意识足够强，具有基本的分辨能力，不因好奇而点击不明身份的链接和附件，从源头上，遏制对勒索软件的感染风险。

其次，定期数据备份。一旦勒索软件加密文档，备份对数据恢复，业务持续性就显得尤为重要。备份要满足“3-2-1”的原则：即3份数据拷贝，要分散在2个不同的物理地点，并且有一份备份是离线数据备份。数据备份和数据恢复，需要定期演练，模拟发生重大网络安全实践，应急响应团队对数据恢复流程的操作，满足规范，能够在有限的规定时间内完成恢复任务。

最后，采用具有未知威胁检测能力的安全产品和方案，实时检测和阻断勒索软件的入侵。勒索软件和APT威胁，同属于高级威胁，传统的安全手段，防病毒、防火墙、IPS等缺乏有效检测手段，被勒索软件的“阶段式”攻击轻松绕过。因此，需要引入未知威胁能力检测的产品，比如沙箱类安全产品，能够模拟用户终端环境，记录恶意软件的各个阶段的行为，分析这些行为之间的关联关系，判断其是否为勒索软件。

4.勒索软件检测和防御

安全意识培训和数据备份，前者是在勒索软件诱骗之前，后者防备勒索中招之后。绿盟科技高级威胁分析产品TAC，内置多个安全引擎。其中，安全信誉引擎和防病毒引擎，对已知勒索软件进行检测。

4.1 勒索软件检测引擎

绿盟科技高级威胁分析产品TAC，内置多个安全引擎。其中，安全信誉引擎和防病毒引擎，对已知勒索软件进行检测。

静态分析引擎和虚拟执行引擎（即沙箱），对未知的勒索软件进行检测。新的勒索软件，或是最新的变种，在虚拟环境里面运行，TAC记录和分析可疑文件的行为，根据其程序运行的逻辑，判断是否有勒索行为。额外的，通过与勒索软件家族的既有行为模式比对，判断其所属的家族。

4.2 勒索软件防护场景

1)邮件检测和防护场景

绿盟威胁分析系统TAC 邮件系列型号(以下简称TAC-E)的产品，是专门检测邮件高级威胁的网络沙箱类安全产品。针对邮件的高级威胁，主要有鱼叉APT威胁和勒索软件两大类。TAC-E接收到可疑的邮件，对其中的恶意URL和附件进行安全检测。

根据Osterman的调研[6]，通过邮件方式感染的勒索软件，占所有感染方式的60%。邮件高级威胁的检测和隔离，是勒索软件防范重点。如上图所示，TAC-E与绿盟邮件安全网关（下称SEG）组成NGTP解决方案的邮件场景。外部邮件先通过SEG，过滤掉已知的病毒邮件和垃圾邮件；再经过TAC-E设备进行第二层过滤，勒索软件和APT威胁被隔离。

2)网络检测和防护场景

绿盟威胁分析系统TAC在线检测系列型号（以下称TAC-D)，专门检测网络上传输的高级威胁产品。TAC-D既可以独立部署，也可以与网关设备联动，组成NGTP解决方案的网络场景。

TAC-D产品与绿盟网络入侵检测系统（下称NIPS）联动，NIPS检测和拦截已知的网络攻击，对于NIPS无法检测的可疑威胁，投递到TAC-D进行分析。根据分析结果，TAC-D生成本地安全信誉，与绿盟威胁情报中心（下称NTI）一道，为NIPS提供最及时的安全信誉，检测和阻断最新的高级威胁，最新的勒索软件。

4.3 勒索软件检测案例

某大型制造企业，深受勒索软件之苦。办公网员工，防范意识不够，多次感染勒索软件，文档被加密，影响工作。最严重的一次，领导的笔记本电脑中了勒索软件，对外投资的文档被加密，影响了企业的投资的进展，给合作方留下了负面印象。

客户购买了TAC产品，上线第一天，就发现了两起勒索软件。下图为其中一个勒索软件的分析报告。TAC对勒索软件的检测得到验证。

5.结语

勒索软件来势凶猛，是近两年增长最为快速的高级威胁。分析勒索软件的发展趋势，可以断言，未来的勒索软件还会持续增长，潜在的受害者也会持续攀升。

勒索软件带来了巨大挑战。防范于未然是勒索软件的应对之道。有效的安全意识培训，定期数据备份，采用高级威胁检测产品和方案，是防御勒索软件的最佳实践。

绿盟威胁分析系统TAC产品，配置强大的勒索软件检测引擎，与SEG，NIPS等传统安全产品组成NGTP解决方案，有效隔离已知和未知勒索软件，保护用户的文档数据安全，保障企业业务持续运行。

[1] https://www.databreaches.net/hollywood-presbyterian-medical-center-paid-17000-ransom-to-unlock-their-system/

[2] https://securelist.com/files/2016/06/KSN_Report_Ransomware_2014-2016_final_ENG.pdf

[3] Gartner Research, Ransomware Families and the Number of Vulnerabilities They Exploit

[4] http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2017/04/unit42-mole-ransomware-one-malicious-spam-campaign-quickly-increased-complexity-changed-tactics/

[5] https://www.nomoreransom.org/

[6] https://www.malwarebytes.com/pdf/white-papers/UnderstandingTheDepthOfRansomwareIntheUS.pdf





