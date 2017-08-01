这套书在等你，只有15天，这次不想跟你擦肩而过
活动日期:2017.8.22-2017.9.3
2017上半年有哪些臭名昭著的DDoS攻击正在威胁你的安全？
Web应用攻击又要出什么幺蛾子？
拿什么拯救你，我的企业客户信息安全？
你的迷惑和迷茫都能在这里得到解答：
《2017上半年DDoS与Web应用攻击态势报告》
《2017上半年网络安全观察》
日前，绿盟科技发布了《2017上半年DDoS与Web应用攻击态势报告》和《2017上半年网络安全观察》，针对当前高发的DDoS攻击与Web应用攻击态势进行了总结和盘点，并提供了针对性的防护措施与解决方案。
借此之机，绿盟科技博客倾情奉献，特此举办线上送书活动，参与话题讨论就有机会赢得奖品。
话题如下：
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- Web应用的攻击方式有哪些，该怎样应对？
- 你是怎样进入信息安全这个行业的？
- 你在工作、学习中最有趣的一件事是什么？
- 老司机分享：在写上传文件功能时，要注意哪些问题避免发生漏洞？
- 小编对问题做了简单的加密，感兴趣的同学可以玩一玩：
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针对以上话题，回复你的独家观点，即可获赠《2017上半年DDoS与Web应用攻击态势报告》和《2017上半年网络安全观察》，不要错过哦！
活动规则
参加活动的用户直接在评论区回复答案，最后结果根据回复内容评选获奖者：
1、从以上问题 任选1-2个，回复本帖 进行讨论，要求：20字以上；
2、回帖的同学可以查看下载书籍的电子版；
3、评选5名中奖者附加充电宝作为奖品赠送；
4、禁止灌水和抄袭,一经发现，拉到小黑屋吊打~；
另外会抽选5名幸运用户获得“绿盟队长”充电宝~
中奖信息会在6日发送到您的注册邮箱中，发放时间【9.6-9.10】，请及时关注，不要让奖品飞走哦~
《2017上半年DDoS与Web应用攻击态势报告》下载
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《2017上半年网络安全观察》下载
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15 thoughts on “【活动】参与话题赢权威报告”
学习中遇见的最有趣的事，有一次期末考试，考场上睡着了，梦见我在期末考试睡着了，惊醒了，发现自己真的在考场上，可以说是盗噩梦空间了！
还有同级不同系的哥们，复习了一晚上英语，第二天早晨起来考高数，一脸懵逼，灰常可怜~
话题2：你是怎样进入信息安全这个行业的？
就是从打CTF，接触到安全的一些知识，然后学习、比赛、实战。
话题4：老司机分享：在写上传文件功能时，要注意哪些问题避免发生漏洞？
要注意检查上传时的几个地方，包括请求的url，Boundary，MIME类型，后缀、文件内容
【话题一】Web应用的攻击方式有哪些，该怎样应对？
sql注入，参数过滤
账号密码破解，错误次数限制
文件上传，文件类型、文件名后缀过滤等
非授权访问，参数防篡改，参数防计算
【话题四】老司机分享：在写上传文件功能时，要注意哪些问题避免发生漏洞？
若使用框架，密切关注框架的漏洞情况
若完全自己代码实现，关注：文件类型过滤，文件后缀名过滤，上传后的文件的执行权限等
【话题二】你是怎样进入信息安全这个行业的？
答：软件测试工程师转行。
【话题五】BASE64加密，解密后明文为：什么是sql注入，预防sql注入的方法有哪些?
答：【SQL注入】（英语：SQL injection），又称注入攻击，是发生于应用程序之数据库层的安全漏洞。简而言之，是在输入的字符串之中注入SQL指令，在设计不良的程序当中忽略了检查，那么这些注入进去的指令就会被数据库服务器误认为是正常的SQL指令而运行，因此遭到破坏或是入侵。SQL注入产生的原因，和栈溢出、XSS等很多其他的攻击方法类似，就是未经检查或者未经充分检查的用户输入数据，意外变成了代码被执行。
【避免的方法】
1、在设计应用程序时，完全使用参数化查询（Parameterized Query）来设计数据访问功能。
2、在组合SQL字符串时，先针对所传入的参数作字符取代（将单引号字符取代为连续2个单引号字符）。
3、如果使用PHP开发网页程序的话，亦可打开PHP的魔术引号（Magic quote）功能（自动将所有的网页传入参数，将单引号字符取代为连续2个单引号字符）。
4、使用其他更安全的方式连接SQL数据库。例如已修正过SQL注入问题的数据库连接组件，例如ASP.NET的SqlDataSource对象或是 LINQ to SQL。
5、使用SQL防注入系统。
话题二：从小就了解黑客这个职业了，充满了憧憬。经常听同学吹自己会什么什么，然后就是很羡慕，之后自己开始钻研起了黑客这一行。
话题一：攻击：SQL盲注，暴力破解，XSS，SQL回显注入，命令注入，CSRF, DVWA部署，代理工具抓包，cc了,URL跳转
WEB防御的话就是SDL,
作为老司机业余最有趣的事情当然是找资源了，文件上传漏洞是web安全中很好利用的一种。首先当然是要给扩展名白名单啦，分析文件头内容来检查文件类型，顺便检查上传文件的MIMETYPE，另外白名单限制Web Server对于特定类型文件的行为防止越权。嗯，总之白名单保平安。
看到第五题就跑过来强答了
第三题
工作中最有趣的一件事是……来到公司之前没用过SVN，来到公司之后发现SVN真心好用，但是公司的SVN还不能随便上传文件，所以自己回家用做了一个SVN服务器自己当网盘用，因为没公网IP，还跟联通的客服聊了大半天，最后终于成功获得了封了将近一半端口的公网IP……
第五题
SQL注入……就是利用漏洞把SQL命令插入到表单里面欺骗服务器执行SQL命令。
如何防治……1.及时修复漏洞2.过滤传入参数/字符串/非法字符3.用JS在客户端进行检测
话题一：常见的攻击当然是DDoS了，防护方法可以使用绿盟的ads（这绝对不是广告！！），还有注入类的攻击比如sql注入，代码注入，造成这些问题的原因是写程序的程序员安全意识不够，怎么办呢？恩．．可以在代码上线流程中加入代码审计的环节，确保代码不出现低端漏洞；跨站脚本攻击（xss）,貌似也是程序问题，还有很多程序类的问题，果然人类才是安全应对中最薄弱的环节．．其他好像没什么了
话题二：以前在报刊亭看到《黑客防线》的杂志，被上面的类容所深深吸引，后面只要出新的一期，都会买回去，直到后面停刊，这本杂志是伴随着我入门的最好的读物。
好不容易请干货群的群主帮我成功创建了这个帐号。我来回复啦。
当然选话题二啦，不用动脑筋嘛，哈哈。怎样进入信息安全这个行业？我的专业是物联网工程，什么是物联网我就不解释了，随着我对物联网全面的深入了解，我意识到大部分的物联网设备（嵌入式设备）受限于体积、性能、电量等影响，无法像我们传统的应用一样，在通讯中采用复杂的加密协议、算法，或者由硬件支撑做些安全措施，而用户的安全意识又不高，所以导致了弱口令的发生。看看去年11月份发生的大半个美国网络瘫痪，再比如说摄像头的弱口令等等加上SHODAN等很容易就找到漏洞。我基于物联网的思考以及这些物联网安全威胁事件的发生，引领我进入了信息安全这个行业。本来我以为信息安全可以算是物联网的一个分支吧，比如叫做物联网安全，到现在，我涉及信息安全也有两年了，我的感受是信息安全实在是太大了，就像CTF一样，传统的CTF分为5大类，Crypto\Misc\Web\Bin\Reverse,传统的搞信息安全的分为两类，分别是渗透工程师、逆向工程师，我目前的状态是从Web转向二进制（Bin）,毕竟大佬们袁哥、教主、黑哥、泉哥等都是搞这些的，都是我的偶像。再说一句，今年本来准备去绿盟杭州的分公司实习的，可是绿盟要求6个月以上的实习，暑假只有两个月，臣妾做不到哇。明年一定要来信息安全届的黄埔军校-绿盟实习，哈哈。
最后总结一下，搞信息安全不易，且行且珍惜，嗯，就是这样
话题二：一开始我主要是做网络方面的，在一开始的公司有一个很要好的同事，太一开始对安全很感兴趣，一直干的也是信息安全，我从事信息安全也是通过我同事介绍和一直带路，从而一直走到现在，由一开始的工作到现在的喜欢，希望一直从事下去。
我也来说说我是怎么加入信息行业的：原本是Web开发出身，去年一次偶然的机会有幸参加了公司组织的Web安全与测试的培训，然后正巧公司做一些信息安全的建设、交流和方案，就自然而然的参与了进去。一年以来，不断地学习、不断地实践，更加认识到信息安全这行涵盖知识面之广、实践之重、思路之严谨……好吧，继续去学习和实践了。
哈哈，抢到一楼了！！
话题二：大二期间，在图书馆找编代码的书籍，偶然看到旁边摆了几本黑客技术的书，当时感觉很cool，就借了几本回去研究，学习中发现很有意思，学点东西之后还能在同学面前显摆（装X），从此就刹不住了，在装x的道路上越走越远