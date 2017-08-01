【活动】参与话题赢权威报告

这套书在等你，只有15天，这次不想跟你擦肩而过

活动日期:2017.8.22-2017.9.3

2017上半年有哪些臭名昭著的DDoS攻击正在威胁你的安全？

Web应用攻击又要出什么幺蛾子？

拿什么拯救你，我的企业客户信息安全？

你的迷惑和迷茫都能在这里得到解答：

《2017上半年DDoS与Web应用攻击态势报告》

《2017上半年网络安全观察》

日前，绿盟科技发布了《2017上半年DDoS与Web应用攻击态势报告》和《2017上半年网络安全观察》，针对当前高发的DDoS攻击与Web应用攻击态势进行了总结和盘点，并提供了针对性的防护措施与解决方案。

借此之机，绿盟科技博客倾情奉献，特此举办线上送书活动，参与话题讨论就有机会赢得奖品。

话题如下：

Web应用的攻击方式有哪些，该怎样应对？ 你是怎样进入信息安全这个行业的？ 你在工作、学习中最有趣的一件事是什么？ 老司机分享：在写上传文件功能时，要注意哪些问题避免发生漏洞？ 小编对问题做了简单的加密，感兴趣的同学可以玩一玩：



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针对以上话题，回复你的独家观点，即可获赠《2017上半年DDoS与Web应用攻击态势报告》和《2017上半年网络安全观察》，不要错过哦！

活动规则

参加活动的用户直接在评论区回复答案，最后结果根据回复内容评选获奖者：

1、从以上问题 任选1-2个，回复本帖 进行讨论，要求：20字以上；

2、回帖的同学可以查看下载书籍的电子版；

3、评选5名中奖者附加充电宝作为奖品赠送；

4、禁止灌水和抄袭,一经发现，拉到小黑屋吊打~；

另外会抽选5名幸运用户获得“绿盟队长”充电宝~

中奖信息会在6日发送到您的注册邮箱中，发放时间【9.6-9.10】，请及时关注，不要让奖品飞走哦~

《2017上半年DDoS与Web应用攻击态势报告》下载







