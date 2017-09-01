【预警通告】Apache Struts2（S2-052）远程代码执行漏洞

2017年9月5日，Apache Struts发布最新的安全公告，Apache Struts 2.5.x的REST插件存在远程代码执行的高危漏洞，漏洞编号为CVE-2017-9805（S2-052）。漏洞的成因是由于使用XStreamHandler反序列化XStream实例的时候没有任何类型过滤导致远程代码执行。

相关链接如下：

https://cwiki.apache.org/confluence/display/WW/S2-052

影响版本

Struts 2.5 – Struts 2.5.12

规避方案

立即升级到Struts 2.5.13。

注意：

新版本使用的默认限制策略会导致REST的一些函数停止工作，会对一些业务造成影响，建议使用以下新的接口：

org.apache.struts2.rest.handler.AllowedClasses

org.apache.struts2.rest.handler.AllowedClassNames

org.apache.struts2.rest.handler.XStreamPermissionProvider

临时修复方案

停止使用REST插件。 限制服务端扩展类型:

<constant name="struts.action.extension" value="xhtml,,json" /> 1 < constant name = "struts.action.extension" value = "xhtml,,json" / >

声 明

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