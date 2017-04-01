【威胁通告】软件集成平台Jenkins多个漏洞

当地时间2017年4月26日（北京时间2017年4月27日），软件集成平台Jenkins官方发布了安全通告，包含了更新修复程序，修复了数个安全漏洞（CVE-2017-1000356，CVE-2017-1000353，CVE-2017-1000354，CVE-2017-1000355）。

参考链接：

http://www.securityfocus.com/bid/98056/info

http://seclists.org/oss-sec/2017/q2/132

https://jenkins.io/security/advisory/2017-04-26/

漏洞简述

CVE-2017-1000356

包含多个CSRF漏洞，可以使Jenkins立刻或延时重启，删除所有配置的更新站点，安装和加载任何在配置的更新站点上可用的插件，更改Jenkins系统，安全和工具配置，或创建新的代理等。

CVE-2017-1000353

该漏洞可以使攻击者远程越权执行代码，将序列化的Java SignedObject对象传输到基于remoting的Jenkins CLI，将使用新的反序列化ObjectInputStream，绕过现有的基于黑名单的保护机制。

CVE-2017-1000354

远程的CLI将之前通过验证的用户的加密登录信息储存在一个缓存文件中，这些信息可以用来验证进一步的命令。拥有在Jenkins创建秘密权限的用户可以用此漏洞来冒充任何一个在同样实例下的其他Jenkins用户。

CVE-2017-1000355

Jenkins使用XStream库来序列化和反序列化XML。它的维护者最近发布了一个安全漏洞，任何能够向Jenkins提供XML并使用XStream的用户都可以使Java进程崩溃。Jenkins中，这通常适用于有权创建或配置项目（作业），视图或代理的用户。

具体的漏洞相关信息，请参考以下链接：https://jenkins.io/security/advisory/2017-04-26/

受影响的版本

Jenkins Version <= 2.56

Jenkins LTS Version <= 2.46.1

不受影响的版本

Jenkins Version 2.57

Jenkins LTS Version 2.46.2

规避方案

Jenkins官方已经提供了新版本来修复上述各漏洞，请受影响的用户尽快升级到新版本，下载链接如下：

https://jenkins.io/download/

声 明

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关于绿盟科技

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