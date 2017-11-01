【技术前沿】Spark DataFrame便捷整合HBase

HBase的介绍及使用场景；Spark on HBase介绍；以及如何通过Spark的DataFrame访问HBase表。

一. HBase简介

HBase的介绍在网上随处可见，借用《HBase企业应用实战》中的描述，如下：

“HBase（Hadoop Database）是一个高可靠、高性能、面向列、可伸缩的分布式数据库，利用HBase技术可在廉价PC上搭建起大规模结构化存储集群。HBase参考Google的BigTable建模，使用类似GFS的HDFS作为底层文件存储系统，在其上可以运行MapReduce批量处理数据，使用ZooKeeper作为协同服务组件。

HBase的整个项目使用Java语言实现，它是Apache基金会的Hadoop项目的一部分，既是模仿Google BigTable的开源产品，同时又是Hadoop的衍生产品。而Hadoop作为批量离线计算系统已经得到了业界的普遍认可，并经过了工业上的验证，所以HBase具备“站在巨人肩膀之上”的优势，其发展势头非常迅猛。

HBase还是一种非关系型数据库，即NoSQL数据库。在Eric Brewer的CAP理论中，HBase属于CP类型的系统，其NoSQL的特性非常明显，这些特性也决定了其独特的应用场景。接下来的内容将详细讲解HBase的发展历史、发行版本和特性”

CAP

二. HBase的选型依据

2.1 使用场景

《HBase企业应用实战》中提到HBase较为适合如下几种使用需求，笔者加入相应自己的理解，描述如下：

具体使用场景如用户画像、实时指标计算、更新计算和增量计算，HBase都比较适合。

那么，哪些场景是不适合HBase的，主要有如下两个场景：

以上两个场景，其实正是Spark+HDFS+Hive的强项。Spark+HDFS+Hive应对离线批处理和复杂统计计算场景，HBase应对准实时的并发查询和简单计算场景，也是实践中比较好的方式。

2.2 性能

网上已有许多不同的NoSql数据库之间的性能比较：

2016-11：Performance Comparison between Five NoSQL Databases

2014-09：性能测试：SequoiaDB vs. MongoDB vs. Cassandra vs. HBase

2014-08：datastax的评测

2014-02：Sergey Sverchkov的评测

评测的结果都差不多，HBase在NoSQL中属于较为中庸的，各种场景都适合，可以作为Spark+Hadoop生态系统的Key-Value数据库选择。当然，选择其他类型的KV数据库，可能可以获得某方面的极致性能，同时也要考虑学习成本和易用性。

2.3 生态系统兼容

HBase基于Hadoop系统构建，安装极为简单。Spark有多种方式操作HBase，接下来会介绍HORTONWORKS开源出来的SPARK-ON-HBASE: DATAFRAME BASED HBASE CONNECTOR。在Hive中，我们可以使用HQL语句在HBase表上进行查询、插入操作，同时可以将HBase中的数据导出至Hive进行离线批处理分析，详见HBaseIntegration和LanguageManual ImportExport。

图 HBase架构

三. SHC：Spark on HBase简介

SHC是hortonworks给Spark做的一个HBase的Connector，其优势是可以通过用DataFrame的API直接对HBase进行读写操作，相对Spark原生的API（saveAsHadoopDataset和saveAsNewAPIHadoopDataset）而言，极大增强了易用性，Github上的地址如下shc。

详细的介绍可以看SPARK-ON-HBASE: DATAFRAME BASED HBASE CONNECTOR，想要一目十行看中文的同学可以移步相对应的译文Spark-on-HBase：通过Spark的DataFrame访问HBase表。

四. SHC+DataFrame便捷使用

使用SHC+DataFrame非常简单，基本只需要关注HBaseTableCatalog，即定义出DataFrame的每一列应该输出到HBase中的表名、RowKey，列族、列名、类型以及命名空间与编码格式。该格式可以从JSON数据读入，具体格式如下，详细样例请移步官方基础样例：

def catalog = s”””{ |”table”:{“namespace”:”default”, “name”:”shcExampleTable”, “tableCoder”:”PrimitiveType”}, |”rowkey”:”key1:key2″, |”columns”:{ |”col00″:{“cf”:”rowkey”, “col”:”key1″, “type”:”string”, “length”:”6″}, |”col01″:{“cf”:”rowkey”, “col”:”key2″, “type”:”int”}, |”col1″:{“cf”:”cf1″, “col”:”col1″, “type”:”boolean”}, |”col2″:{“cf”:”cf2″, “col”:”col2″, “type”:”double”}, |”col3″:{“cf”:”cf3″, “col”:”col3″, “type”:”float”}, |”col4″:{“cf”:”cf4″, “col”:”col4″, “type”:”int”}, |”col5″:{“cf”:”cf5″, “col”:”col5″, “type”:”bigint”}, |”col6″:{“cf”:”cf6″, “col”:”col6″, “type”:”smallint”}, |”col7″:{“cf”:”cf7″, “col”:”col7″, “type”:”string”}, |”col8″:{“cf”:”cf8″, “col”:”col8″, “type”:”tinyint”} |} |}”””.stripMargin

HBase中跨列族访问是非常低效的，所以在实际应用的过程中，往往需要进行存储的DataFrame中列都是一个列族的。同时有些时候DataFrame会产生不固定的列，频繁手动更改HBaseTableCatalog的Schema也是一个无趣的活。DataFrame的优势在这个时候就体现出来了，我们可以根据DataFrame的Schema自动化生成HBase的映射关系以及列值类型，其余的自己指定就好。代码如下：

importapache.spark.sql.execution.datasources.HBase._ importapache.spark.sql._ importapache.spark.sql.types._ importapache.spark.sql.functions._ importapache.spark.{SparkConf, SparkContext} importalibaba.fastjson.{JSON, JSONArray, JSONObject} importcollection.JavaConversions._ importcollection.JavaConverters._ /** * 保存DataFrame到HBase * @param df_2_be_save 需要保存的DataFrame * @param tablename_hb 需要存入的表名，需要提前建好 * @param namespace_hb default，根据需要更改，一般默认就好 * @param tableCoder_hb PrimitiveType，根据需要更改，一般默认就好 * @param rowkey_hb 主键名字 * @param columFamily_hb 列族名，在该函数中，DataFrame的所有列都只能插入到同一个列族中，列族需要预先定义好 * @param newtablecount */ def DataFrame_Save_To_HBase(df_2_be_save:DataFrame)(tablename_hb:String, namespace_hb:String = “default”,tableCoder_hb:String = “PrimitiveType”,rowkey_hb:String,columFamily_hb:String,newtablecount:Int = 5): Unit ={ val column_json = df_2_be_save.schema.map{ stf =>{ if(stf.name==rowkey_hb) { (stf.name -> JSON.toJSON(Map(“cf”-> “rowkey”, “col”-> rowkey_hb, “type”-> stf.dataType.simpleString).asJava)) }else{ (stf.name -> JSON.toJSON(Map(“cf”-> columFamily_hb, “col”-> stf.name, “type”-> stf.dataType.simpleString).asJava)) } } }.toMap.asJava val df_HBase_schema = JSON.toJSON(Map(“table”->JSON.toJSON(Map(“name”->tablename_hb, “namespace”->namespace_hb,”tableCoder”->tableCoder_hb).asJava), “rowkey”->rowkey_hb, “columns”->column_json).asJava) // println(df_HBase_schema) options( Map(HBaseTableCatalog.tableCatalog -> df_HBase_schema.toString, HBaseTableCatalog.newTable -> newtablecount.toString)). format(“org.apache.spark.sql.execution.datasources.HBase”). save() }

至此，诸位读者应该可以拿着SHC和Spark愉快的玩耍了。周末愉快。