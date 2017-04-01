【预警通告】Squirrelmail 远程代码执行漏洞

北京时间4月19日晚，Squirrelmail被爆出存在一个远程代码执行漏洞（CVE-2017-7692，CNNVD-201704-561）。该漏洞是由于在传递一个字符串给popen调用之前，没有对其进行过滤和无害化处理。因此攻击者有可能利用此漏洞在远程服务器上越权执行任意代码。

该漏洞存在于initStream函数Deliver_SendMail.class.php中，它会使用escapeshellcmd()来过滤和无害化发送邮件的命令。然而escapeshellcmd()并没有对空格字符进行转义，因此会触发任意指令参数的注入。

相关地址：

https://www.wearesegment.com/research/Squirrelmail-Remote-Code-Execution.html

http://seclists.org/bugtraq/2017/Apr/60

Squirrelmail

SquirrelMail是以PHP编写的基于标准的webmail包。 它为IMAP和SMTP协议提供了内置的纯PHP支持，所有页面都以纯HTML 4.0格式呈现（不需要JavaScript），以便跨浏览器实现最大的兼容性。 它的要求很少，配置和安装非常简单。 SquirrelMail具有您希望从邮件客户端获得的所有功能，包括强大的MIME支持，通讯录和文件夹操作。

受影响的版本

Squirrelmail Version <= 1.4.22

不受影响的版本

Squirrelmail Version > 1.4.22

规避方案

目前Squirrelmail 官方还没有发布相关修复补丁，请用户持续关注。

用户可以使用该漏洞发现者提供的临时补丁来修复，具体修复代码如下：

BOF diff -ruN squirrelmail-webmail-1.4.22/class/deliver/Deliver_SendMail.class.<a href="http://blog.nsfocus.net/tag/php/" title="php" target="_blank">php</a> squirrelmail-webmail-1.4.22-fix-CVE-2017-7692/class/deliver/Deliver_SendMail.class.<a href="http://blog.nsfocus.net/tag/php/" title="php" target="_blank">php</a> --- squirrelmail-webmail-1.4.22/class/deliver/Deliver_SendMail.class.<a href="http://blog.nsfocus.net/tag/php/" title="php" target="_blank">php</a> 2011-01-06 02:44:03.000000000 +0000 +++ squirrelmail-webmail-1.4.22-fix-CVE-2017-7692/class/deliver/Deliver_SendMail.class.<a href="http://blog.nsfocus.net/tag/php/" title="php" target="_blank">php</a> 2017-04-18 11:42:26.505181944 +0000 @@ -93,9 +93,9 @@ $envelopefrom = trim($from->mailbox.'@'.$from->host); $envelopefrom = str_replace(array("\0","

"),array('',''),$envelopefrom); // save executed command for future reference - $this->sendmail_command = "$sendmail_path $this->sendmail_args -f$envelopefrom"; + $this->sendmail_command = escapeshellcmd("$sendmail_path $this->sendmail_args -f") . escapeshellarg($envelopefrom); // open process handle for writing - $stream = popen(escapeshellcmd($this->sendmail_command), "w"); + $stream = popen($this->sendmail_command, "w"); return $stream; } EOF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 BOF diff - ruN squirrelmail - webmail - 1.4.22 / class / deliver / Deliver_SendMail . class . php squirrelmail - webmail - 1.4.22 - fix - CVE - 2017 - 7692 / class / deliver / Deliver_SendMail . class . php -- - squirrelmail - webmail - 1.4.22 / class / deliver / Deliver_SendMail . class . php 2011 - 01 - 06 02 : 44 : 03.000000000 + 0000 ++ + squirrelmail - webmail - 1.4.22 - fix - CVE - 2017 - 7692 / class / deliver / Deliver_SendMail . class . php 2017 - 04 - 18 11 : 42 : 26.505181944 + 0000 @ @ - 93 , 9 + 93 , 9 @ @ $ envelopefrom = trim ( $ from -> mailbox . '@' . $ from -> host ) ; $ envelopefrom = str_replace ( array ( "\0" , "

" ) , array ( '' , '' ) , $ envelopefrom ) ; // save executed command for future reference - $ this -> sendmail_command = "$sendmail_path $this->sendmail_args -f$envelopefrom" ; + $ this -> sendmail_command = escapeshellcmd ( "$sendmail_path $this->sendmail_args -f" ) . escapeshellarg ( $ envelopefrom ) ; // open process handle for writing - $ stream = popen ( escapeshellcmd ( $ this -> sendmail_command ) , "w" ) ; + $ stream = popen ( $ this -> sendmail_command , "w" ) ; return $ stream ; } EOF

参考链接：

https://www.wearesegment.com/research/Squirrelmail-Remote-Code-Execution.html

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