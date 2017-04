【预警通告】Squirrelmail 远程代码执行漏洞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

BOF diff - ruN squirrelmail - webmail - 1.4.22 / class / deliver / Deliver_SendMail . class . php squirrelmail - webmail - 1.4.22 - fix - CVE - 2017 - 7692 / class / deliver / Deliver_SendMail . class . php -- - squirrelmail - webmail - 1.4.22 / class / deliver / Deliver_SendMail . class . php 2011 - 01 - 06 02 : 44 : 03.000000000 + 0000 ++ + squirrelmail - webmail - 1.4.22 - fix - CVE - 2017 - 7692 / class / deliver / Deliver_SendMail . class . php 2017 - 04 - 18 11 : 42 : 26.505181944 + 0000 @ @ - 93 , 9 + 93 , 9 @ @ $ envelopefrom = trim ( $ from -> mailbox . '@' . $ from -> host ) ; $ envelopefrom = str_replace ( array ( "\0" , "

" ) , array ( '' , '' ) , $ envelopefrom ) ; // save executed command for future reference - $ this -> sendmail_command = "$sendmail_path $this->sendmail_args -f$envelopefrom" ; + $ this -> sendmail_command = escapeshellcmd ( "$sendmail_path $this->sendmail_args -f" ) . escapeshellarg ( $ envelopefrom ) ; // open process handle for writing - $ stream = popen ( escapeshellcmd ( $ this -> sendmail_command ) , "w" ) ; + $ stream = popen ( $ this -> sendmail_command , "w" ) ; return $ stream ; } EOF