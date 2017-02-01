【公益译文】TAXII 服务规范

TAXII 服务指用以支持一个或多个TAXII 功能的一整套机制。一个TAXII 实现可支持多个或所有定义的TAXII 服务，也可以不支持任何此类服务。（后一种情况下，用户无需运行TAXII 后台用以支持TAXII 服务，而仍可使用TAXII 的某些功能。）
TAXII 服务
服务定义和实例
TAXII定义了如下服务：
- 发现服务– 提供现有TAXII 服务的相关信息；
- 集合管理服务（Collection Management Service）– 支持对于TAXII 数据集合订阅的管理；
- 收件服务（Inbox Service）– 支持生产者发起的网络威胁信息推送（也就是推送消息服务）；
- 轮询服务（Poll Service）– 支持消费者发起的网络威胁信息获取（也就是获取消息服务）
一个服务实例指单个网络地址获取的由某个协议绑定承载的某一类TAXII 服务。注意，这是对服务实例的书面定义，而并不是对于TAXII 架构实现的要求。例如，某TAXII 架构允许单个网络地址接收多种TAXII 服务的消息，然而，TAXII 规范将此视为多个服务实例（每个实例指所支持的一种TAXII 服务），尽管只有一个网络后台监听连接。重要的是记住TAXII 消息使用类型- 绑定- 地址三元组记录服务，而实际的TAXII 服务实现要灵活得多。
TAXII 消息交换
TAXII 服务的TAXII 消息交换仅考虑TAXII消息，不关注用以传输消息的网络协议，因为这些网络协议在传输TAXII 消息之前可能会要求额外的网络交换（如SSL/TLS 握手），或者将一个TAXII 消息分割成多个部分单独传输。下文中的示意图表示的是TAXII 消息传输与响应的概念性顺序。交换中的方框与支持特定TAXII 服务的TAXII 后台（见“服务”一节中的描述）或TAXII 客户端对应。注意，一个TAXII 后台可能会实现多个TAXII 服务。就此点而言，为了简化表达，我们将支持ABC 服务的某TAXII 后台称为“ABC 后台”，如，支持收件服务的TAXII 后台就称为“收件后台”。
消息概述
- TAXII 服务规范规范定义的TAXII 消息归纳如下：
- TAXII 状态消息– 用于指示错误状况，在某些交换中，是对收到消息的确认。
- TAXII 发现请求– 请求获取所支持的TAXII 服务的信息。
- TAXII 发现响应– 对TAXII 发现请求所回复的响应，其中包含所支持的TAXII 服务信息。
- TAXII 集合信息请求– 请求获取所支持的TAXII 数据集合的信息。
- TAXII 集合信息响应– 对TAXII 集合信息请求所回复的响应，其中包含所支持的TAXII 数据集合信息。
- TAXII 集合订阅管理请求– 请求新建订阅或管理现有订阅。
- TAXII 集合订阅管理响应– 对TAXII 集合订阅管理请求所回复的响应，其中包含指定TAXII 数据集合的新的订阅状态。
- TAXII 轮询请求– 请求获取与TAXII 数据集合相关的内容。
- TAXII 轮询响应– 对TAXII 轮询请求所回复的响应，其中包含TAXII 数据集合相关内容。
- TAXII 收件箱消息– 用以将内容推送至接收方。
- TAXII 轮询实现请求– 请求获取延后提供的结果（如标为“待处理”状态的消息）或拆分结果的其他部分。
收件交换
在收件交换中，收件箱消息由TAXII 客户端传输到处于监听状态的收件后台。收件箱消息可以是请求（如订阅服务在注册后发送消息给接收方）或非请求（如主动为接收方提供内容）的消息。收件后台可能有能力基于发送方身份认证结果过滤消息。
图1 收件交换
在收件交换中，TAXII 客户端向收件后台发送收件箱消息。若检测到有错误使消息无法处理（如格式不正确的消息），收件后台必须回复相应的状态消息，说明交换失败。否则，收件后台会将收件箱消息及其相关信息传递给它的TAXII 后端。
TAXII 后台必须发送一条状态消息，作为对收件箱消息的回复，说明消息交换是否成功。注意，“成功”状态消息仅表示收件后台成功收到并解析了消息，且消息符合TAXII 级要求（例如，包含内容绑定ID、关联了正确权限等等）。接收方的TAXII 后端可能仍会因各种原因丢弃内容，这种情况不会通知发送方。非“成功”状态消息提供接收消息和/ 或内容的错误信息。若返回了此类消息，收件箱消息接收方必须丢弃接收到的收件箱消息中的内容（也就是说，若TAXII 客户端接收到非“成功”消息，会知道收件箱消息未成功接收）。有关状态消息支持的状态类型及其表示的条件。
发现交换
在发现交换中，TAXII 客户端请求获取特定方所提供TAXII 服务的信息。发现后台收到请求后，回复TAXII 服务清单。注意，发现后台不必将其检测到的所有TAXII 服务提供给所有TAXII 客户端。
图2 发现交换
在发现交换中，TAXII 客户端向发现后台发送发现请求。若检测到有错误使消息无法处理，发现后台必须回复相应的状态消息，说明交换失败。否则，发现后台会将相关信息传递给自己的TAXII 后端。TAXII 后端基于这个信息以及自己的访问控制策略新建一个TAXII 服务清单并返回，也可以决定不实现这个请求（例如，请求可能因为缺乏对请求方
的验证而被拒绝）。
若决定实现请求，则将TAXII 服务清单打包至发现响应中，回复给TAXII 客户端。（注意，若请求方没有查看服务的权限，则该清单可能为0 字节。）TAXII客户端收到消息，将信息传递给自己的TAXII 后端处理。若因为某种原因没有回复发现响应，发现后台必须回复状态消息，说明原因。TAXII 状态消息的内容必须且只能是说明有错误发生或明示拒绝请求。
内容嵌套与加密
将TAXII 内容从生产者传递给消费者时，内容块中的“Content Binding”字段表示内容块中内容的类型。例如，如果内容使用假设的威胁信息结构，一旦从内容块中提取出来，威胁信息内容可直接由威胁信息兼容工具处理。然而，在其他情况下，某类内容在使用前需要从另一类内容中提取。例如，如果威胁信息内容在“Content”字段中已被加密、压
缩或编码，“Content”字段中的内容需要加以处理，以提取威胁信息内容。
TAXII 支持通过多种方法利用内容的“Content Binding”字段嵌入一种内容。在下面的讨论中，假设有一个“加密结构”，并为其分配内容绑定IDEncstr。对于威胁信息内容，假设内容绑定ID 为“ThreatInfo”。（真正的内容绑定ID 可能包括版本和格式信息，但出于通用性考虑，下例中使用简化ID。）加密结构中包含一个字段，可设置为一个二进制大对象（BLOB），表示某些内容的加密形式。下面几节分别介绍使用加密结构传输加密内容的三种方法。请注意，下文为加密示例，但其他内容嵌套形式，例如用于支持压缩，也可使用这些方法。
盲式嵌套
在内容嵌套中，“Content Binding”字段只规定了内容荣的最外层格式。对于这一假设的加密架构，该字段如下：
内容绑定 = EncStr
收到包含该“Content Binding”字段的内容块后，接收方知道其为加密结构。然而，“Content Binding”字段中并不提供加密架构中内容的相关信息。收件人需要通过其他方法确定所含信息的性质。
Explicit Nesting 显式嵌套
在显式嵌套中，“Content Binding”字段可表示每级嵌套的内容类型。“ContentBinding”字段按照从最外层到最内层的顺序列出每个内容绑定ID，并用竖线（|）隔开。例如，对于包含威胁信息内容的加密架构，“Content Binding”字段如下所示：
内容绑定 = EncStr|ThreatInfo
有了显式嵌套，接收方最终收到的内容类型清晰明了，尽管接收方在使用内容前需要从一个或多个嵌套中提取内容。通过“Content Binding”字段值的内容，我们可确定结构中内容的特性，无需再猜测。另一方面，外部观察者即使无法理解加密结构中的内容含义，也能了解内容特性。可见，一般认为，显式嵌套优于盲式嵌套，建议尽可能地使用显示嵌套。“Content Bindings Subtype”不可以用于显式嵌套表达中。
内容块嵌套
外层内容类型不直接包含另一个内容类型，而是可以包含另一个TAXII 内容块。每个TAXII 消息绑定规范均定义了自己的内容绑定ID，表示嵌套内容具有内容模块结构。例如，对于使用“ContentBlock”字符串的TAXII 消息绑定，内容块嵌套形式如下：内容绑定 = EncStr|ContentBlock
下面实例中展示使用内容块嵌套的加密。
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A = Payload Block {
Payload Binding = ThreatInfo
Payload = ThreatInfo payload
Signature = Digital signature scoped to A
Padding = ASDFGHJKL...
}
A’ = A, encrypted and represented in the fictional "Encryption Struct" format
B = Payload Block {
Payload Binding = EncStr|PayloadBlock
Payload = A’
Signature = Digital signature scoped to B
}
在上例中，A 代表包含威胁信息内容的内容块。“Signature”为可选字段，表示该内容块中的数字签名。“Padding”字段表示扩展内容块大小的任意数据。B 代表另外一个内容块。在该内容块内，内容使用加密结构表达。在此例中，加密对象是内容块A 的加密版本。B 的“Content Binding”字段表明“Content”字段为加密结构格式，并且加密结构格式包括另一个内容块。在B 中，数字签名属于内容块B。请注意，因为现在A 已被加密，其“Padding”字段模糊化了A的“Content”字段的大小。
内容块嵌套可以把盲式嵌套和显式嵌套各自的优点结合起来：一旦接收方从内容块B中提取和解密“Content”字段，内部内容的类型就会提供给接收方，因为内容块A 的“Content Binding”字段中明确给出了这些信息。然而，同时外部观察者无从了解传输的内容类型。另外，您可以了解如何在内部内容块中使用“Padding”字段模糊化传输内容的实际大小。
基于以上原因，相对于盲式嵌套和显式嵌套，内容块嵌套是内容加密处理的最佳方法。
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