【公益译文】TAXII 服务规范

TAXII 服务指用以支持一个或多个TAXII 功能的一整套机制。一个TAXII 实现可支持多个或所有定义的TAXII 服务，也可以不支持任何此类服务。（后一种情况下，用户无需运行TAXII 后台用以支持TAXII 服务，而仍可使用TAXII 的某些功能。）

TAXII 服务

服务定义和实例

TAXII定义了如下服务：

发现服务– 提供现有TAXII 服务的相关信息；

集合管理服务（Collection Management Service）– 支持对于TAXII 数据集合订阅的管理；

收件服务（Inbox Service）– 支持生产者发起的网络威胁信息推送（也就是推送消息服务）；

轮询服务（Poll Service）– 支持消费者发起的网络威胁信息获取（也就是获取消息服务）

一个服务实例指单个网络地址获取的由某个协议绑定承载的某一类TAXII 服务。注意，这是对服务实例的书面定义，而并不是对于TAXII 架构实现的要求。例如，某TAXII 架构允许单个网络地址接收多种TAXII 服务的消息，然而，TAXII 规范将此视为多个服务实例（每个实例指所支持的一种TAXII 服务），尽管只有一个网络后台监听连接。重要的是记住TAXII 消息使用类型- 绑定- 地址三元组记录服务，而实际的TAXII 服务实现要灵活得多。

TAXII 消息交换

TAXII 服务的TAXII 消息交换仅考虑TAXII消息，不关注用以传输消息的网络协议，因为这些网络协议在传输TAXII 消息之前可能会要求额外的网络交换（如SSL/TLS 握手），或者将一个TAXII 消息分割成多个部分单独传输。下文中的示意图表示的是TAXII 消息传输与响应的概念性顺序。交换中的方框与支持特定TAXII 服务的TAXII 后台（见“服务”一节中的描述）或TAXII 客户端对应。注意，一个TAXII 后台可能会实现多个TAXII 服务。就此点而言，为了简化表达，我们将支持ABC 服务的某TAXII 后台称为“ABC 后台”，如，支持收件服务的TAXII 后台就称为“收件后台”。

消息概述

TAXII 服务规范规范定义的TAXII 消息归纳如下： TAXII 状态消息– 用于指示错误状况，在某些交换中，是对收到消息的确认。

TAXII 发现请求– 请求获取所支持的TAXII 服务的信息。

TAXII 发现响应– 对TAXII 发现请求所回复的响应，其中包含所支持的TAXII 服务信息。

TAXII 集合信息请求– 请求获取所支持的TAXII 数据集合的信息。

TAXII 集合信息响应– 对TAXII 集合信息请求所回复的响应，其中包含所支持的TAXII 数据集合信息。

TAXII 集合订阅管理请求– 请求新建订阅或管理现有订阅。

TAXII 集合订阅管理响应– 对TAXII 集合订阅管理请求所回复的响应，其中包含指定TAXII 数据集合的新的订阅状态。

TAXII 轮询请求– 请求获取与TAXII 数据集合相关的内容。

TAXII 轮询响应– 对TAXII 轮询请求所回复的响应，其中包含TAXII 数据集合相关内容。

TAXII 收件箱消息– 用以将内容推送至接收方。

TAXII 轮询实现请求– 请求获取延后提供的结果（如标为“待处理”状态的消息）或拆分结果的其他部分。

收件交换

在收件交换中，收件箱消息由TAXII 客户端传输到处于监听状态的收件后台。收件箱消息可以是请求（如订阅服务在注册后发送消息给接收方）或非请求（如主动为接收方提供内容）的消息。收件后台可能有能力基于发送方身份认证结果过滤消息。



图1 收件交换

在收件交换中，TAXII 客户端向收件后台发送收件箱消息。若检测到有错误使消息无法处理（如格式不正确的消息），收件后台必须回复相应的状态消息，说明交换失败。否则，收件后台会将收件箱消息及其相关信息传递给它的TAXII 后端。

TAXII 后台必须发送一条状态消息，作为对收件箱消息的回复，说明消息交换是否成功。注意，“成功”状态消息仅表示收件后台成功收到并解析了消息，且消息符合TAXII 级要求（例如，包含内容绑定ID、关联了正确权限等等）。接收方的TAXII 后端可能仍会因各种原因丢弃内容，这种情况不会通知发送方。非“成功”状态消息提供接收消息和/ 或内容的错误信息。若返回了此类消息，收件箱消息接收方必须丢弃接收到的收件箱消息中的内容（也就是说，若TAXII 客户端接收到非“成功”消息，会知道收件箱消息未成功接收）。有关状态消息支持的状态类型及其表示的条件。

发现交换

在发现交换中，TAXII 客户端请求获取特定方所提供TAXII 服务的信息。发现后台收到请求后，回复TAXII 服务清单。注意，发现后台不必将其检测到的所有TAXII 服务提供给所有TAXII 客户端。



图2 发现交换

在发现交换中，TAXII 客户端向发现后台发送发现请求。若检测到有错误使消息无法处理，发现后台必须回复相应的状态消息，说明交换失败。否则，发现后台会将相关信息传递给自己的TAXII 后端。TAXII 后端基于这个信息以及自己的访问控制策略新建一个TAXII 服务清单并返回，也可以决定不实现这个请求（例如，请求可能因为缺乏对请求方

的验证而被拒绝）。

若决定实现请求，则将TAXII 服务清单打包至发现响应中，回复给TAXII 客户端。（注意，若请求方没有查看服务的权限，则该清单可能为0 字节。）TAXII客户端收到消息，将信息传递给自己的TAXII 后端处理。若因为某种原因没有回复发现响应，发现后台必须回复状态消息，说明原因。TAXII 状态消息的内容必须且只能是说明有错误发生或明示拒绝请求。

内容嵌套与加密

将TAXII 内容从生产者传递给消费者时，内容块中的“Content Binding”字段表示内容块中内容的类型。例如，如果内容使用假设的威胁信息结构，一旦从内容块中提取出来，威胁信息内容可直接由威胁信息兼容工具处理。然而，在其他情况下，某类内容在使用前需要从另一类内容中提取。例如，如果威胁信息内容在“Content”字段中已被加密、压

缩或编码，“Content”字段中的内容需要加以处理，以提取威胁信息内容。

TAXII 支持通过多种方法利用内容的“Content Binding”字段嵌入一种内容。在下面的讨论中，假设有一个“加密结构”，并为其分配内容绑定IDEncstr。对于威胁信息内容，假设内容绑定ID 为“ThreatInfo”。（真正的内容绑定ID 可能包括版本和格式信息，但出于通用性考虑，下例中使用简化ID。）加密结构中包含一个字段，可设置为一个二进制大对象（BLOB），表示某些内容的加密形式。下面几节分别介绍使用加密结构传输加密内容的三种方法。请注意，下文为加密示例，但其他内容嵌套形式，例如用于支持压缩，也可使用这些方法。

盲式嵌套

在内容嵌套中，“Content Binding”字段只规定了内容荣的最外层格式。对于这一假设的加密架构，该字段如下：

内容绑定 = EncStr

收到包含该“Content Binding”字段的内容块后，接收方知道其为加密结构。然而，“Content Binding”字段中并不提供加密架构中内容的相关信息。收件人需要通过其他方法确定所含信息的性质。

Explicit Nesting 显式嵌套

在显式嵌套中，“Content Binding”字段可表示每级嵌套的内容类型。“ContentBinding”字段按照从最外层到最内层的顺序列出每个内容绑定ID，并用竖线（|）隔开。例如，对于包含威胁信息内容的加密架构，“Content Binding”字段如下所示：

内容绑定 = EncStr|ThreatInfo

有了显式嵌套，接收方最终收到的内容类型清晰明了，尽管接收方在使用内容前需要从一个或多个嵌套中提取内容。通过“Content Binding”字段值的内容，我们可确定结构中内容的特性，无需再猜测。另一方面，外部观察者即使无法理解加密结构中的内容含义，也能了解内容特性。可见，一般认为，显式嵌套优于盲式嵌套，建议尽可能地使用显示嵌套。“Content Bindings Subtype”不可以用于显式嵌套表达中。

内容块嵌套

外层内容类型不直接包含另一个内容类型，而是可以包含另一个TAXII 内容块。每个TAXII 消息绑定规范均定义了自己的内容绑定ID，表示嵌套内容具有内容模块结构。例如，对于使用“ContentBlock”字符串的TAXII 消息绑定，内容块嵌套形式如下：内容绑定 = EncStr|ContentBlock

下面实例中展示使用内容块嵌套的加密。

A = Payload Block { Payload Binding = ThreatInfo Payload = ThreatInfo payload Signature = Digital signature scoped to A Padding = ASDFGHJKL... } A’ = A, encrypted and represented in the fictional "Encryption Struct" format B = Payload Block { Payload Binding = EncStr|PayloadBlock Payload = A’ Signature = Digital signature scoped to B } 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A = Payload Block { Payload Binding = ThreatInfo Payload = ThreatInfo payload Signature = Digital signature scoped to A Padding = ASDFGHJKL . . . } A ’ = A , encrypted and represented in the fictional "Encryption Struct" format B = Payload Block { Payload Binding = EncStr | PayloadBlock Payload = A ’ Signature = Digital signature scoped to B }

在上例中，A 代表包含威胁信息内容的内容块。“Signature”为可选字段，表示该内容块中的数字签名。“Padding”字段表示扩展内容块大小的任意数据。B 代表另外一个内容块。在该内容块内，内容使用加密结构表达。在此例中，加密对象是内容块A 的加密版本。B 的“Content Binding”字段表明“Content”字段为加密结构格式，并且加密结构格式包括另一个内容块。在B 中，数字签名属于内容块B。请注意，因为现在A 已被加密，其“Padding”字段模糊化了A的“Content”字段的大小。

内容块嵌套可以把盲式嵌套和显式嵌套各自的优点结合起来：一旦接收方从内容块B中提取和解密“Content”字段，内部内容的类型就会提供给接收方，因为内容块A 的“Content Binding”字段中明确给出了这些信息。然而，同时外部观察者无从了解传输的内容类型。另外，您可以了解如何在内部内容块中使用“Padding”字段模糊化传输内容的实际大小。

基于以上原因，相对于盲式嵌套和显式嵌套，内容块嵌套是内容加密处理的最佳方法。

免责声明

本文原文来自于互联网的公共方式，由“安全加”社区出于学习交流的目的进行翻译，而无任何商业利益的考虑和利用，“安全加”社区已经尽可能地对作者和来源进行了通告，但不保证能够穷尽，如您主张相关权利，请及时与“安全加”社区联系。

“安全加”社区不对翻译版本的准确性、可靠性作任何保证，也不为由翻译不准确所导致的直接或间接损失承担责任。在使用翻译版本中所包含的技术信息时，用户同意“安全加”社区对可能出现的翻译不完整、或不准确导致的全部或部分损失不承担任何责任。用户亦保证不用做商业用途，也不以任何方式修改本译文，基于上述问题产生侵权行为的，法律责任由用户自负。

更多内容，请下载附件：【公益译文】TAXII 服务规范

如果您需要了解更多内容，可以

加入QQ群：570982169

直接询问：010-68438880





