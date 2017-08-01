乌克兰国家银行攻击样本技术分析与检测防护方案

2017年8月17日，乌克兰国家银行发布一则预警告知国内各金融机构警惕潜在的网络攻击事件。该攻击会通过Microsoft Word的邮件附件来利用CVE-2015-2545来远程执行代码。随后相关网络安全机构也发现了该攻击的记录并怀疑此攻击与一系列的针对东欧的攻击有关。

相关链接：

https://www.reuters.com/article/us-cyber-ukraine-banking-idUSKCN1AY0Y4

样本技术分析

基本信息

文件名 Договор.docx 文件MD5 57F51443A**********C6AFBD368E40E 文件SHA1 3224F221B**********CB2F1B4A16F7A6CC76190 文件大小 346.40 KB (354713 bytes) 文件类型 Office Open XML Document 概要描述 利用漏洞CVE-2015-4525释放出恶意文件并执行

文件名 winword.exe 文件MD5 5B4417521C**********2FE94AB395B2 文件SHA1 2EE8EE6D8C**********BB96952861F3704E82E9 文件大小 62.50 KB (64000 bytes) 文件类型 Portable Executable 32 概要描述 与服务器进行通信，获取命令码，根据不同的命令执行不同的操作

行为概述

攻击者通过邮件等方式发送经过精心构造的office文档，此文档利用office漏洞CVE-2015-2545释放出可执行文件并运行，子程序将连接服务器，发送get请求，获取服务端的命令，根据不同的命令执行不同的行为。

这个漏洞影响的版本有Microsoft Office 2007 SP3, 2010 SP2, 2013 SP1, and 2013 RT SP1，攻击者可以通过一个精心构造的EPS图像来远程执行任意代码。

总体流程图如下所示：

执行行为分析

当打开恶意的office文档后，将释放名为WINWORD.exe程序并启动运行。（FLTLDR.exe是office程序）

提取文档中的EPS图像文件，可以看到其中有大量的数据，其后跟着exec函数，可判断此office文档就是通过这个EPS图像文件释放WINWORD.exe

WINWORD.exe启动之后，首先获取盘符的序列号，后期会使用这个序列号构造网址和对文件进行重命名。

然后构造网址，向服务器发送GET请求来获取命令码，获取的命令码有三种，fal、DEL和|http。

fal

将自身移动到系统目录下，并重命名为IntelSofts_4880109f.exe。这里的4880109f就是前面获得的磁盘序列号。接着删除原始文件，最后修改注册表，创建自启动项

DEF

删除自启动项，退出程序

|http

前期发送GET请求时，会从服务端获取数据，此处先从数据中解析出url，然后从此url中读取数据写入本地文件中，命名为MicrosoftsUpdte.exe，并启动此程序

攻击定位

在此程序中访问的服务器IP地址为158.69.218.119

检测与防护方案

静态检测方法

程序运行之后会在 C:\Users\HelloWorld\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup路径下释放WINWORD.exe应用程序 创建自启动注册表，路径为 HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run，名字为IntelSofts。

动态检测方法

样本会连接IP：158.69.218.119获取数据。

防范

不要轻易打开陌生人的邮件，尤其是带有连接和附件的邮件 禁止Office宏，需要开启的话，需要确认文件来源是否可靠 开启系统防火墙 及时更新系统和软件漏洞，防止已知漏洞攻击

绿盟科技木马专杀解决方案

短期服务：绿盟科技工程师现场木马后门清理服务（人工服务+IPS +TAC）。确保第一时间消除网络内相关风险点，控制事件影响范围，提供事件分析报告。 中期服务：提供3-6个月的风险监控与巡检服务（IPS+TAC+人工服务）。长期对此恶意样本进行检测，保护客户系统安全。 长期服务：基于行业业务风险解决方案（威胁情报+攻击溯源+专业安全服务）

总结

攻击者精心构造恶意文档，通过office漏洞进行攻击，并且释放的文件名也都是一些正常程序的名字，具有很强的隐蔽性。随后修改注册表，添加自启动项，实现了可持续性攻击，对于这种攻击，需要从防范措施上入手，确保自身系统安全和操作规范，以防称为受害者。

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