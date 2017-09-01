【干货分享】网络黑色产业的前世今生

三生三世，十里“黑产”。“黑产”的前世究竟历了哪些劫？

黑产的定义、种类、手段、实例和防护。

网络黑色产业概述

什么是黑产？

以网络作为媒介，利用病毒，木马以及其它恶意工具，通过漏洞或其它非法途径控制他人计算机、窃取或盗用合法用户权限以及身份，从而谋取金钱利益的各类行为的总称。

早期的黑产，仅仅是一小撮人的行为，那时做黑产的人需要什么都会，什么都懂…

现在的黑产是这样……My God!!

黑产到底有多黑？

我们身边的黑产

“黑产”不仅指的是网络黑色产业，而是指整个庞大繁杂的利益链条。”漏洞”和”利益”是保证这台巨型黑色机器转动的媒介和燃料。

互联网资源与服务滥用

真实资产盗窃

虚拟资产盗窃

技术与培训

僵尸网络

垃圾邮件

DDoS

黑链

黑链，顾名思义就是以用不正当的手段在被人的网站挂上你的链接，通过网站程序漏洞、服务器漏洞拿到网站的webshell之后加入暗链，这类网站一般管理疏忽，多见于GVM、企业站，PR和权重都比较高，所谓的暗链就是将链接文本的颜色做成与网站背景色一致，或者是通过隐藏层。这样做是为了不让别人发现。但这样做已经存在欺骗搜索引擎的嫌疑，已经构成了作弊。但是为什么这么多人会选择黑链呢?黑帽SEO黑链盛行，黑链往往以比较低的价格出售，一般的站长都能承担低廉的价格，使用黑链的大多数为比较热门行业：SF、医疗等暴利行业。

信息买卖

有些漏洞获取的信息价值连城

撞库

扫号器

钓鱼

0day交易

黑产相关技术简析

典型手法1：撞库+扫号

利用技术：SQL注入/上传，验证绕过，限制功能缺失

利用场景：含有“代金券”功能的大中型电商网站

利用难度：★

造成损失：★★★★

利用步骤：

早些年，大部分电商为追求用户体验，并不会在首次登录时设置验证码，同时并未对单个IP大量登录的行为进行发现和限制。

“黑客”们会使用假冒的收货人姓名，并可能直接消费掉代金券或积分金额。对于一个大约有50w注册用户的中型电商，大概可造成2000左右代金券用户被盗，攻击者则可一次性获利10万元左右。这类事件对电商类网站的声誉以及经济损失相当直接。

典型手法2：订单劫持

利用技术：直接对象引用

利用场景：可修改订单配送地址的电商网站

利用难度：★

造成损失：★★★

利用步骤：

能够允许修改订单地址也算是奇葩功能了….

典型手法3：多重跳转的XSS

利用技术：XSS

利用场景：部分特定的电商网站

利用难度：★★★★

造成损失：★★★

利用步骤：

在点击诸如这样的短域名之前，一定要三思..三思..三思….

http://mcs.paipai.com/RWsiZVpoe

如果不慎点击了，会302到下面链接上

http://shop1.paipai.com/cgi-bin/shopmsg/showshopmsg?shopId=2622893717&page=1&iPageSize=1&t=0.8497088223518993&g_tk=2019233269&g_ty=ls&PTAG=40012.5.9

上面的链接功能引用了店主的QQ昵称，并且未经过滤就带入了页面代码。店主的昵称如下….

点击昵称中的链接，发现源代码如下：

又经过了一次短域名的跳转，最终看到了最邪恶的一段代码…

即通过DOM跨站，向拍拍的页面中嵌入了一个iframe，由于js同源的原因，这段代码会操纵拍拍的cookie并发送至my.tuzihost.com。攻击者收集到了这些cookie就可以直接盗用受害者身份访问拍拍了…

正是由于一些网站会依赖于js进行cookie操作以页面访问分析，因此舍不得为cookie设置HTTPonly属性…

典型手法4：钓鱼

利用技术：仅仅是精巧的思路即可

利用场景：所有能想到的地方

利用难度：

造成损失：★★★

利用步骤：

需要说的是，钓鱼重要的其实不是技术，而是如何以一名骗子的身份充分利用人性的弱点…

这类攻击通常还会有完善的功能，比如一个后台管理系统…

还有的时候，其实就是“黑”吃”黑”，大鱼吃小鱼…

典型手法5：开源模板getshell

利用技术：未知

利用场景：使用开源代码做模板进行快速开发的所有网站

利用难度：★★★★★

造成损失：★★★★★

利用步骤：

快速开发的代价就是要花费更多的时间在修复问题上…

防护措施





