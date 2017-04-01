【威胁通告】VMSA-2017-0008.1

当地时间2017年4月19日（北京时间2017年4月20日），VMWARE官方发布安全通告，VMware Unified Access Gateway, Horizon View and Workstation产品存在多个严重漏洞。

相关的CVE信息如下：

严重级别 严重 影响的产品 VMware Unified Access Gateway (formerly called Access Point) VMware Horizon View VMware Horizon View Client for Windows VMware Workstation Pro / Player (Workstation) CVE编号 CVE-2017-4907, CVE-2017-4908, CVE-2017-4909, CVE-2017-4910, CVE-2017-4911, CVE-2017-4912, CVE-2017-4913

详细通告内容的官方网址如下：

http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2017-0008.html

产品描述

Unified Access Gateway和Horizon View堆溢出漏洞

Unified Access Gateway和Horizon View产品中存在堆溢出漏洞，攻击者可以利用此漏洞在安全网关上远程执行代码，CVE编号为CVE-2017-4907，下表会列出相关产品的受影响情况：

产品 版本 运行环境 严重级别 不受影响的版本 缓解措施 Unified Access Gateway* 2.9.x N/A 不影响 N/A N/A Unified Access Gateway* 2.8.x 任意 严重 >=2.8.1 无 Horizon View 7.x 任意 严重 >=7.1.0 无 Horizon View 6.2.x 任意 严重 >=6.2.4 无

多个堆溢出漏洞

VMware Workstation 和 Horizon View Client产品中的TPView.dll库文件在解析JPEG2000和TrueType字体时存在多个堆溢出漏洞，攻击者可以利用此漏洞在安装了VMware Workstation 和 Horizon View Client的宿主机上执行代码或者导致宿主机拒绝服务。利用此漏洞的条件需要在VMware Workstation 和 Horizon View Client产品上开启虚拟打印服务。相关的CVE编号为：CVE-2017-4908（JEPG2000）, CVE-2017-4909（TTF）。下表会列出相关产品受影响的情况：

产品 版本 运行环境 严重级别 不受影响的版本 缓解措施 Horizon View Client for Windows 4.x Windows 严重 >=4.4.0 无 Workstation 12.x Windows 严重 >=12.5.3 无

多处越界读写安全问题

VMware Workstation 和 Horizon View Client产品中的TPView.dll库文件在解析JPEG2000和TrueType字体时存在多处越界读写安全问题，攻击者可以利用此漏洞在安装了VMware Workstation 和 Horizon View Client的宿主机上执行代码或者导致宿主机拒绝服务。利用此漏洞的条件需要在VMware Workstation 和 Horizon View Client产品上开启虚拟打印服务。相关的CVE编号为：CVE-2017-4910（JEPG2000）, CVE-2017-4911（JEPG2000）, CVE-2017-4912（TTF）。下表会列出相关产品受影响的情况：

产品 版本 运行环境 严重级别 不受影响的版本 缓解措施 Horizon View Client for Windows 4.x Windows 严重 >=4.4.0 无 Workstation 12.x Windows 严重 >=12.5.3 无

整形溢出漏洞

VMware Workstation 和 Horizon View Client产品中的TPView.dll库文件在解析TrueType字体（TTF）时存在整形溢出漏洞，攻击者可以利用此漏洞在安装了VMware Workstation 和 Horizon View Client的宿主机上执行代码或者导致宿主机拒绝服务。利用此漏洞的条件需要在VMware Workstation 和 Horizon View Client产品上开启虚拟打印服务。相关的CVE编号为：CVE-2017-4913。下表会列出相关产品受影响的情况：

产品 版本 运行环境 严重级别 不受影响的版本 缓解措施 Horizon View Client for Windows 4.x Windows 严重 >=4.4.0 无 Workstation 12.x Windows 严重 >=12.5.3 无

修复方案

如果使用了受影响的版本，请尽快升级到不受影响的版本，升级方案如下：

VMware Unified Access Gateway 2.9

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=VIEW-APPS-710-ADV&productId=643&rPId=15408

VMware Unified Access Gateway 2.8.1

https://my.vmware.com/group/vmware/details?downloadGroup=VIDM_ONPREM_28&productId=577&rPId=13519

VMware Horizon View 7.1.0

https://my.vmware.com/web/vmware/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon/7_1

VMware Horizon View 6.2.4.

https://my.vmware.com/web/vmware/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon/6_2

VMware Workstation Pro 12.5.3

https://www.vmware.com/go/downloadworkstation

VMware Workstation Player 12.5.3

https://www.vmware.com/go/downloadplayer

VMware Horizon View Client 4.4.0

https://my.vmware.com/web/vmware/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon_clients/4_0

参考连接

http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2017-0008.html

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-4907

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-4908

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-4909

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-4910

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-4911

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-4912

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-4913

声 明

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