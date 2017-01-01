虚拟化（Virtualization）技术最早出现在 20 世纪 60 年代的 IBM 大型机系统中，在70年代的 System 370 系列中逐渐流行起来。虚拟化是指计算机元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行。 阅读全文 “虚拟化技术介绍” »
PHPMailer漏洞分析
在PHPMailer 5.2.17以及之前版本中，存在着一个高危的任意文件写入漏洞，当攻击者将精心构造的恶意数据分别写入邮件内容以及发件人地址中并传递给使用了相应版本的PHPMailer web应用，就可以导致任意文件写入以及远程代码执行的攻击。 阅读全文 “PHPMailer漏洞分析” »
乌克兰Ukrenergo断电事件技术分析与防护方案
Ukrenergo是乌克兰国内的主要能源供应企业，2016年12月17日晚，该公司经历了一次供电故障，影响到基辅附近诺威佩特里夫茨村的北部变电站自动化控制系统，该停电事故主要影响的范围是基辅（乌克兰首都）北部及其周边地区。 阅读全文 “乌克兰Ukrenergo断电事件技术分析与防护方案” »
能源企业事业部12月安全通告
根据《网络安全法》中对关键信息基础设施的定义，电力系统是重要行业之一。国家电网在推动智能电网建设上，落实安全管理要求，积极构建保障防御体系，多举措做好智能电网关键信息基础设施安全保障工作。 阅读全文 “能源企业事业部12月安全通告” »
使用Smalidea对无源码APK调试简介
最近正好也用了Smalidea，就ZZ的原贴做一些补充。 阅读全文 “使用Smalidea对无源码APK调试简介” »
一文读懂数据内容识别核心技术
小王所在企业因为办公文件通过网络出口被泄露到了互联网上被有关部门通报了……
去年单位刚刚在网络出口部署了具有拦截敏感文件外发功能的设备，为什么还会出现这种情况呢？
那我们就要从数据防泄漏通用技术说起了。 阅读全文 “一文读懂数据内容识别核心技术” »
互联网企业的等级保护建设之路
随着互联网企业的迅猛发展，其自身核心业务安全性的不断提升和行业监管力度的不断加强，如何应对与日俱增的内部需求和外部驱动，本文分析了互联网企业面临的安全威胁及合规监管，以及业内现有的针对该行业的安全建设内容，然后提出了我们基于三级等保的互联网企业信息安全建设思路，从整体上发现并解决互联网行业的安全问题。 阅读全文 “互联网企业的等级保护建设之路” »
学习手册：盘点DDoS带来的误会
江河塞绝，本是古人生存之大患；而今处于网络空间，DDoS已然成为这一新生空间的重大灾难。一说到DDoS（Distributed Denial of Service），大家都知道这是一种以破坏为目的的攻击，十多年来不断变化，成为不同组织和个人的工具，在网络中的勒索、报复、战争中花样翻新。 阅读全文 “学习手册：盘点DDoS带来的误会” »