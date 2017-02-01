在虚拟化中，必然存在宿主机与虚拟机通信的需要。一般来说，可以通过网桥的方式与虚拟机建立通信通道，通过网络传输数据，适用性比较强。但是，这种方式依赖于网络通畅，当虚拟机发生某些故障，网络已经发生问题，宿主机就需要另外一种方式与虚拟机建立通信通道了。经常使用VMWare的同学都知道Mware Tools，这个工具安装在虚拟机内部，可以实现宿主机与虚拟机的通信。

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