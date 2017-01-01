学习手册：信息泄露事件忖量

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随着企业信息化的发展，在日常工作中，信息系统已逐渐成为不可或缺的工具和手段。利用信息化技术打破地域之间的阻碍，同时还会产生大量如客户资料、财务报表、研发数据等关乎企业核心竞争力的机密信息。然而网络强大的开放性和互通性，同时催生了商业泄密等信息安全事件，信息防泄漏成为企业越来越关注的焦点。 阅读全文 “学习手册：信息泄露事件忖量” »

恶意邮件不完全分类及防范指南

周博

邮件是我们日常工作中进行交流、获取工作信息或文件的最重要通道，由于凡是知道你邮箱的人都可以给你发邮件，因此这个通道很早就被不良企图者盯上，用于实施一些恶意行为。邮件是社工或APT的重要入口或着手点，这也已经成为网络安全行业的共识。那么，我们日常可能会接触到哪些恶意邮件，如何防范呢？这里总结了一些常见的恶意邮件类型以及一些极其简单实用的建议，给大家日常参考。 阅读全文 “恶意邮件不完全分类及防范指南” »