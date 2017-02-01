在虚拟化中，必然存在宿主机与虚拟机通信的需要。一般来说，可以通过网桥的方式与虚拟机建立通信通道，通过网络传输数据，适用性比较强。但是，这种方式依赖于网络通畅，当虚拟机发生某些故障，网络已经发生问题，宿主机就需要另外一种方式与虚拟机建立通信通道了。经常使用VMWare的同学都知道Mware Tools，这个工具安装在虚拟机内部，可以实现宿主机与虚拟机的通信。
ElasticSearch 遭遇勒索攻击
春节前，有超过34000多台存在安全风险的MongoDB数据库遭到了勒索攻击，数据库数据被攻击者擦除并索要赎金，在收到赎金后攻击者才会返还服务器中的数据；紧接着，2017年1月18日，在短短几个小时内又有数百台ElasticSearch服务器受到了勒索攻击，服务器中的数据被擦除，并被索要赎金。 阅读全文 “ElasticSearch 遭遇勒索攻击” »
金融行业安全月刊201701期
绿盟科技发布金融行业安全月刊201701期，该月刊为绿盟科技金融事业部主办的面向金融行业客户的信息安全类刊物。安全月刊分政策解读、行业研究、漏洞聚焦以及产品动态4个栏目，主要介绍最新安全动态、国家及行业政策（要求）落地指导、前沿技术以及安全解决方案等内容。 阅读全文 “金融行业安全月刊201701期” »
攻守“军备竞赛” 2017 如何布局
有朋友说，2016是“突飞猛进”的一年。的确，一方面，网络攻击事件的规模和影响产生了一系列新的记录。如图1，数据泄露单事件丢失的记录数量创出新高[1]；绿盟科技在2016年8月观察到拒绝服务攻击峰值流量达到前所未有的3.7Tbps[2]。
软件定义安全白皮书2016
2015年绿盟科技发布了《2015绿盟科技软件定义安全SDS白皮书》[1]，阐述了软件定义安全的起源与发展。那么2016年业界在软件定义安全领域发生了什么变化，又有什么新的动态呢？本文将以去年的白皮书作为背景，重点阐述了2016年软件定义安全这一理念在行业内的发展情况，以及具体在落地过程中的实践。
【公益译文】STIX Profile概览白皮书
在之前的文章中，小编介绍到 STIX是一种描述网络威胁信息的结构化语言 ，也介绍了 网络威胁情报信息怎么统一格式 用STIX结构化威胁信息表达 ，其中用9个维度来定义网络威胁信息，这包括可观察物、指标、安全事件、TTP（策略、技术与过程）、行动、威胁源起方、利用目标、行动方案（COA）、数据标记，那么具体这些维度在数据存储上都包括哪些字段，又是如何使用的呢？这篇文档主要是讨论这个方面的问题。 阅读全文 “【公益译文】STIX Profile概览白皮书” »
Hadoop遭遇勒索攻击
最近，部分黑客组织针对几款特定产品展开了勒索攻击。截止到上周，已有至少34000多台MongoDB数据库被黑客组织入侵，数据库中的数据被黑客擦除并索要赎金。 阅读全文 “Hadoop遭遇勒索攻击” »
【公益译文】运用MAEC和STIX描述恶意软件特征
前面给大家介绍了 STIX是一种描述网络威胁信息的结构化语言 ，那么怎么用这种语言来描述网络威胁信息呢？在遇到恶意软件的时候用，它与恶意软件描述语言MAEC又有怎样的区别和配合呢？ 阅读全文 “【公益译文】运用MAEC和STIX描述恶意软件特征” »