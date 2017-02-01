江博士带你轻松搞定KVM虚拟化

江 国龙

在虚拟化中，必然存在宿主机与虚拟机通信的需要。一般来说，可以通过网桥的方式与虚拟机建立通信通道，通过网络传输数据，适用性比较强。但是，这种方式依赖于网络通畅，当虚拟机发生某些故障，网络已经发生问题，宿主机就需要另外一种方式与虚拟机建立通信通道了。经常使用VMWare的同学都知道Mware Tools，这个工具安装在虚拟机内部，可以实现宿主机与虚拟机的通信。

阅读全文 “江博士带你轻松搞定KVM虚拟化” »

软件定义安全白皮书2016

刘 文懋

2015年绿盟科技发布了《2015绿盟科技软件定义安全SDS白皮书》[1]，阐述了软件定义安全的起源与发展。那么2016年业界在软件定义安全领域发生了什么变化，又有什么新的动态呢？本文将以去年的白皮书作为背景，重点阐述了2016年软件定义安全这一理念在行业内的发展情况，以及具体在落地过程中的实践。

阅读全文 “软件定义安全白皮书2016” »

【公益译文】STIX Profile概览白皮书

绿盟科技

在之前的文章中，小编介绍到 STIX是一种描述网络威胁信息的结构化语言 ，也介绍了 网络威胁情报信息怎么统一格式 用STIX结构化威胁信息表达 ，其中用9个维度来定义网络威胁信息，这包括可观察物、指标、安全事件、TTP（策略、技术与过程）、行动、威胁源起方、利用目标、行动方案（COA）、数据标记，那么具体这些维度在数据存储上都包括哪些字段，又是如何使用的呢？这篇文档主要是讨论这个方面的问题。 阅读全文 “【公益译文】STIX Profile概览白皮书” »