小王所在企业因为办公文件通过网络出口被泄露到了互联网上被有关部门通报了……

去年单位刚刚在网络出口部署了具有拦截敏感文件外发功能的设备，为什么还会出现这种情况呢？

那我们就要从数据防泄漏通用技术说起了。 阅读全文 “一文读懂数据内容识别核心技术” »