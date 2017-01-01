2015年绿盟科技发布了《2015绿盟科技软件定义安全SDS白皮书》[1]，阐述了软件定义安全的起源与发展。那么2016年业界在软件定义安全领域发生了什么变化，又有什么新的动态呢？本文将以去年的白皮书作为背景，重点阐述了2016年软件定义安全这一理念在行业内的发展情况，以及具体在落地过程中的实践。
【公益译文】STIX Profile概览白皮书
在之前的文章中，小编介绍到 STIX是一种描述网络威胁信息的结构化语言 ，也介绍了 网络威胁情报信息怎么统一格式 用STIX结构化威胁信息表达 ，其中用9个维度来定义网络威胁信息，这包括可观察物、指标、安全事件、TTP（策略、技术与过程）、行动、威胁源起方、利用目标、行动方案（COA）、数据标记，那么具体这些维度在数据存储上都包括哪些字段，又是如何使用的呢？这篇文档主要是讨论这个方面的问题。 阅读全文 “【公益译文】STIX Profile概览白皮书” »
Hadoop遭遇勒索攻击
最近，部分黑客组织针对几款特定产品展开了勒索攻击。截止到上周，已有至少34000多台MongoDB数据库被黑客组织入侵，数据库中的数据被黑客擦除并索要赎金。 阅读全文 “Hadoop遭遇勒索攻击” »
【公益译文】运用MAEC和STIX描述恶意软件特征
前面给大家介绍了 STIX是一种描述网络威胁信息的结构化语言 ，那么怎么用这种语言来描述网络威胁信息呢？在遇到恶意软件的时候用，它与恶意软件描述语言MAEC又有怎样的区别和配合呢？ 阅读全文 “【公益译文】运用MAEC和STIX描述恶意软件特征” »
【公益译文】STIX介绍讲义
上次，给大家介绍了 网络威胁情报信息怎么统一格式 用STIX结构化威胁信息表达 ，好多人在问STIX到底是什么？STIX其实就是结构化威胁信息表达的英文缩写，STIX是由多人群策群力共同定义和开发的描述网络威胁信息的结构化语言，用于描述各种潜在网络威胁信息，表达准确、灵活，具有可扩展性，可自动化，并易于理解。 阅读全文 “【公益译文】STIX介绍讲义” »
【公益译文】使用STIX规范网络威胁情报信息
对组织来说，获得网络威胁情报能力越来越必要，而成功获取该等能力的关键要素是与合作伙伴、友商及所信任的其他人进行信息共享。网络威胁情报和信息共享可帮助组织聚焦庞杂的网络安全信息，并对数据的使用进行优先级排序，组织要处理此类信息，就必然需要标准化的、结构化的信息表达。 阅读全文 “【公益译文】使用STIX规范网络威胁情报信息” »
虚拟化技术介绍
虚拟化（Virtualization）技术最早出现在 20 世纪 60 年代的 IBM 大型机系统中，在70年代的 System 370 系列中逐渐流行起来。虚拟化是指计算机元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行。 阅读全文 “虚拟化技术介绍” »
PHPMailer漏洞分析
在PHPMailer 5.2.17以及之前版本中，存在着一个高危的任意文件写入漏洞，当攻击者将精心构造的恶意数据分别写入邮件内容以及发件人地址中并传递给使用了相应版本的PHPMailer web应用，就可以导致任意文件写入以及远程代码执行的攻击。 阅读全文 “PHPMailer漏洞分析” »