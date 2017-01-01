互联网企业的等级保护建设之路

孟凡勇

随着互联网企业的迅猛发展，其自身核心业务安全性的不断提升和行业监管力度的不断加强，如何应对与日俱增的内部需求和外部驱动，本文分析了互联网企业面临的安全威胁及合规监管，以及业内现有的针对该行业的安全建设内容，然后提出了我们基于三级等保的互联网企业信息安全建设思路，从整体上发现并解决互联网行业的安全问题。 阅读全文 “互联网企业的等级保护建设之路” »