虚拟化（Virtualization）技术最早出现在 20 世纪 60 年代的 IBM 大型机系统中，在70年代的 System 370 系列中逐渐流行起来。虚拟化是指计算机元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行。 阅读全文 “虚拟化技术介绍” »