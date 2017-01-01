江河塞绝，本是古人生存之大患；而今处于网络空间，DDoS已然成为这一新生空间的重大灾难。一说到DDoS（Distributed Denial of Service），大家都知道这是一种以破坏为目的的攻击，十多年来不断变化，成为不同组织和个人的工具，在网络中的勒索、报复、战争中花样翻新。 阅读全文 “学习手册：盘点DDoS带来的误会” »
多个PHP mail函数引发的命令执行漏洞分析
近期，国外安全研究人@dawid_golunski曝光了多个使用PHP mail函数引发命令执行的漏洞。众多使用php内置mail函数的第三方邮件库，如phpmailer，SwiftMailer 纷纷中招， 阅读全文 “多个PHP mail函数引发的命令执行漏洞分析” »
网络安全威胁12月月报
绿盟科技网络安全威胁周报及月报系列，旨在简单而快速有效的传递安全威胁态势，呈现重点安全漏洞、安全事件、安全技术。 阅读全文 “网络安全威胁12月月报” »
学习手册：信息泄露事件忖量
随着企业信息化的发展，在日常工作中，信息系统已逐渐成为不可或缺的工具和手段。利用信息化技术打破地域之间的阻碍，同时还会产生大量如客户资料、财务报表、研发数据等关乎企业核心竞争力的机密信息。然而网络强大的开放性和互通性，同时催生了商业泄密等信息安全事件，信息防泄漏成为企业越来越关注的焦点。 阅读全文 “学习手册：信息泄露事件忖量” »
关于安全服务模型的一些思考
本文从为人们所熟知的云计算出发，类比云计算服务模式所带来的种种好处，提出一些安全服务提供方式的思路。希望能够借鉴云计算模式的优势，使安全防护能够更方便、更有效的为用户提供服务。 阅读全文 “关于安全服务模型的一些思考” »
【威胁通告】OpenSSH远程代码执行漏洞
2016年12月19日，OpenSSH官网发布了一个OpenSSH的版本更新，在新版本中修复了编号为CVE-2016-10009的漏洞。该漏洞允许攻击者在运行ssh-agent(该程序通常运行在客户端)的机器上加载一个恶意模块PKCS#11从而使攻击者有机会执行远程代码。 阅读全文 “【威胁通告】OpenSSH远程代码执行漏洞” »
浅谈Web安全验证码
春运又称“年度全球最大规模的人口流动”，是一部“人民的斗争史”，起初只是与黄牛斗智斗勇，后来为了整治黄牛12306不断升级验证码，于是大家开始了与验证码斗智斗勇。那么这种验证码是否是必须的？且看小编对Web安全之验证码的解读。 阅读全文 “浅谈Web安全验证码” »
恶意邮件不完全分类及防范指南
邮件是我们日常工作中进行交流、获取工作信息或文件的最重要通道，由于凡是知道你邮箱的人都可以给你发邮件，因此这个通道很早就被不良企图者盯上，用于实施一些恶意行为。邮件是社工或APT的重要入口或着手点，这也已经成为网络安全行业的共识。那么，我们日常可能会接触到哪些恶意邮件，如何防范呢？这里总结了一些常见的恶意邮件类型以及一些极其简单实用的建议，给大家日常参考。 阅读全文 “恶意邮件不完全分类及防范指南” »