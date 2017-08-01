【视频】TechWorld2017热点回顾 | 物联网防护新思路：软件定义访问控制

如今是一个物联网爆炸的时代。商业层面上有各种大型工业控制系统接入互联网，消费层面上有汽车、摄像头以及各类家用电器接入互联网。而在物联网愈演愈烈的同时，网络安全问题也甚嚣尘上：乌克兰电网屡遭攻击、家用摄像头轻易被黑、特斯拉被破解、Mirai 物联网DDoS攻击。如何保证物联网的安全是个亟待解决的难题。也许软件定义访问控制可以成为救命稻草。

物联网安全的演进

IT和OT/IoT融合带来的影响

OT就是类似于工业SCADA系统，这种工业控制系统越来越多的接入互联网，通过互联网来进行操作和运维。便捷的同时也引入了很大的安全隐患。

Gartner SPA: 2020年物联网设备安装基数达到204亿

以前的传感网，可能只是散布在各个荒郊野外的传感器网络、自成网络。但是现在越来越多的物联网网关连入了互联网。比如说现在很火的智慧城市、智能家居以及智能交通。不仅仅是2B的工业物联网，还有很多2C的民用物联网也崛起了。Gartner预测2020年物联网的设备安装基数将达到204个亿，这个数量非常之大。

2016年底Mirai恶意软件发动了高达Tbps级别的DDoS攻击

上半年我们在做物联网分析报告的时候，发现了一个问题。我们扫描了很多物联网设备，有的路由器端口会输出这么一段话，意思是这个设备已经被我们感染了，我们是一个恶意软件，但是我们不会做坏事，我们只是告诉你这个设备已经被我们黑了，但是我们会阻止别的攻击进来，你要做的就是重启并且升级。这个恶意软件在2014年就出现了。我想说的是物联网的威胁不是2016年年底Mirai出现以后才有的威胁，而是早在很久之前，当你的物联网设备第一次接入互联网时就可能被攻陷了。

国家级威胁

而像OT这种工业控制系统接入互联网以后，潜在的威胁会更大。特别是国家层面的攻击，因为工业系统直接涉及到民生问题，特别是像电力系统这种关键基础设施，非常重要。例如2016年和2017年乌克兰电站遭遇的连续定向攻击。

云计算/边缘（雾）计算的兴起

物联网应用的边界延展到了云数据中心

大家都知道，物联网设备很多是计算能力受限的，所以必然的趋势就是上云。所以我们有一个假设，物联网的设备必然会接进云端。大家可以看一下现在主流的云平台，它们基本都提供了物联网平台。这是一篇文章，对比了国内主流的物联网平台。

可以看到腾讯、百度、阿里等国内主流平台都提供了IoT支持。国外的微软、AWS、谷歌等等也都大力拥抱IoT。

边缘（雾）计算的兴起，将模糊化物联网应用的服务层和感知层的边界

我们的数据接入到云端的时候，一般会有两件事儿要做。

第一，下发指令。比如说一些智能空调的定时开关。如果说指令到云端才能起作用，会引起很多延迟。特别是在工业系统中，可能毫秒延迟都不能接受。所以说延迟非常重要。如果说要花几百毫秒到云端接受指令再回来的话，这个延迟基本上不可接受。

第二，上传数据到云端做分析。在云端进行机器学习或者大数据分析的话，需要所有物联网设备时时刻刻向云上上传数据，这个数据量是非常之大的。而相当一部分数据的质量不是那么高，我们是不是可以筛选出我们需要的数据进行处理以后再传到云端呢？这就需要边缘计算，也称为雾计算，而这也是将来的趋势。

而这里问题就来了。对于安全来说，数据既会存在云端，又会存在边缘端和本地端，安全边界在哪里？就跟虚拟化一样，你可能看不到它的传统边界在哪里。

IoT安全=Security+Safety

传统的IT信息安全有CIA的传统模型，机密性、完整性和可用性。但是对于IoT安全，我们会加入一个Safety（安全性）。在一个工业控制系统中，你需要考虑到生产安全。比如我们刚才提到的乌克兰电站，你不能说断网就断网，你还需要考虑受到攻击后如何保证运营的平稳和业务的平稳。如果业务瘫痪，后果是非常严重的。

再以智能交通为例。前几天网上流传的特斯拉被破解。以前在Youtube上也有一个视频，一个实验者在高速上开了一辆Jeep，而他的朋友在家里面把他的Jeep给控制住了，可以任意刹车、加速。从这个意义上来说，当你的物联网设备连入了互联网以后，你会面临一系列的人身安全隐患。这和咱们传统的IT信息安全不太一样。对于IT信息安全来说，如果一个服务挂了，大不了重起，换一台机器。但是对于人来说，你不可能说重启一下或者是换个人。这就是问题所在。

生态角色画像

我大概罗列了一下在物联网这个生态中会存在哪些角色。因为要更好的安全防护之前，必须要了解整个生态。

物联网生态中包括哪几个角色呢？

用户。

为什么Mirai会有这么大危害，很简单，因为很多用户从来不升级，而且使用默认口令。这两条就能秒杀一百多万台路由器。对于这些用户来说，它没有基本的安全知识。他们当然希望重视安全，但是却没有技能，严重的依赖于厂商提供的安全方案，而且没有办法承受很高的价格，不可能给他买个IPS，买个防火墙。

物联网设备厂商

对于物联网的设备厂商来说，比如说海康、大华，他们对于成本非常敏感。因为他们不是IT，他们的成本不在人工，而在原料。要是给他门加一块钱或者是十快钱的安全组件，他们可能就无法接受。比如说以海康为例，可能在摄象头算No.1，对他来说加个安全组件没多大意义，只是增加成本而已。对于大华来说，既然海康不加我为什么要加。这可能就是个悖论。对于他们来说合规性可能是最好的一个安全要求。如果有个航标，可能就都会去做这个事情。而目前来说，很难看到这样的发展趋势。当然也有向好的方向发展的趋势，比如说现在海康的很多摄象头，都会要你更改默认密码，这点就非常好。

网络运营商

运营商可能在物联网这个东西出来以后会比较矛盾。像Mirai这种恶意攻击，很可能就造成1T或者是几个T的攻击流量，对运营商来说冲击非常大。他们会考虑如何保证合理的QoS，能不能做一些增值服务，比如说云堤那样的服务。这样的话就需要了解物联网的一些特性，虽然安全需求不是那么强，但是也有。

云服务商/边缘计算服务商

对于云服务提供商来说，包括边缘计算服务商，比如亚马逊，现在就把二者进行了结合。对于他们来说，更多的是把数据存储下来做一些AI分析。数据隐私是一方面，云本身的安全也是一方面。Gartner有一个判断是说云服务商最后会变成一个安全服务商，因为很多云的基础设施安全都是要云服务商去做。所以我认为在一定程度上，云服务商自身的安全能力也会相对比较高一些，但是在物联网本身应用的安全不会考虑特别多。

安全厂商

对于安全厂商而言，比如说绿盟科技，我们想做安全防护，比如说我们想在摄像头上做一些防护的测试。然而我们发现跟我们当时做云安全一样无从入手。因为要做到这些你需要跟上面说到的物联网设备厂商、网络服务商和云服务商做很多的集成。但其实大家的考虑重点不一样。我们会考虑信息安全，他们会考虑成本，或者是云本身的安全，或者是业务点。用户和安全厂商是非常关注物联网的安全，但是很多生态内部链是需要改变的。

SDP:Software defined perimeter 软件定义边界

SDP就是软件定义边界。它的架构其实跟SDN很像。

SDP控制器：全局策略控制

SDP控制器会生成管理、运营的很多安全策略。这个策略可能是主体访问客体，或者是IP访问IP等等。

SDP网管AH：根据策略对访问进行控制

SDP客户端IH：认证客户身份，策略加固点

Why SDP？

SDP改变了传统的网络控制模式。原来我们通过网络TCP/IP、路由去做寻址，现在我们通过身份寻址。知道是谁，我就能通过某种方式找到你。对于防护控制来说呢，原来是基于头部控制的，这个IP端口过还是不过？现在是根据你的主体和客体的资产能不能做访问，这是基于SDP控制器上的一些策略去判断的。

利弊分析

利：

集中控制、软件可定义的访问控制机制

可防护未授权的扫描、探测行为

可提供面向重要资产的高级别、细粒度防护

安全策略与物理环境解耦合

弊：

需要在客户端部署IH，在服务端附近部署AH，需改造IT系统

SDP controller单点失效风险

如何进行物联网访问控制

IoT访问控制架构

整个架构大概有四层。最底下是感知层，也就是我们传统物联网的设备，也就是终端。再往上是边缘端，一般会在边缘端放一些检测设备。再往上到骨干网，在运营商那边会做很多分析的工作，这个我们接下来介绍。最上面的云端，可能是基于业务的。比如说基于云端的防护控制，这些工作会比较多一些。整个访问是通过一致的信任和控制的原则进行调整，通过动态调整的方式去做防护控制。

终端

首先来看终端。终端要回答两个问题。你是谁？在广义的软件定义防护控制里，有TPM或者Trust Zone，这种硬件方式去做可信。那么在狭义的SDP呢，也提供了IH Agent这种模式。

其实在实际环境中，像这种介绍信的方式就是一种模式。比如说谁要做什么？然后这个单位给你盖个章，表示做认证了，这其实就是一种认证的模式。

边缘安全

然后是边缘端，我们认为可能会有这种模式。比如说终端访问云端的时候，它可能会经过一个边缘结点。如果是直接访问云端可能会经过CASB gateway，但是不管怎么样，这个边缘结点必然会成为一个天然防护控制的结点。在这个结点上，你去做分析，做大数据，做各种各样的业务模型。进而生成一些策略，再做一些访问控制，我们认为这个可能是一种可行的方式。那么形态是什么呢？有可能是防火墙，有可能是一些资源池。

骨干网：IoT攻击防护

运营商其实在SDP这个模型中，是没有做任何事的。对于狭义的SDP来说，确实没有什么好做的。但是对于广义来说，我们能不能做一些事呢？其实是可以的。因为物联网在一个细分的领域中，它访问云端是有一定模式的。比如说摄像头，海康摄像头只访问海康的云端。那这样的话，我们可以通过一些分析方式去识别这些设备。如果识别设备之后，底下我们可以看到某个运营商的网络连到某一个物联网上的连接。那这样的话，我就能知道有多少设备是物联网设备。那么如果他连到别的IP，是不是是可疑的呢？我们再经过这种分析，再进行判断它连的是不是CC，它本身是不是botnet等等。如果有问题的话，我们可以联系运营商做一些防护控制。

云端防护

那么在云端呢，我们认为可能有两个层面。一个是基于资源的防护控制，比如说IaaS层面，我们会对虚机，对块存储，特别是物联网环境中会用到的L3设备。

业务层面呢，你确实要深入到物联网自身的应用。它到底在做什么事情，这个事情是不是合理的？我们现在也在做一些业务安全的工作。分析从上位机到下位机，整个操作是不是合理的。

这是我们原来做防护云的资源层面的安全问题，那么从这个角度来说，这个过程中从云到端到底哪些体现了软件定义？

如何“软件定义”

物联网设备性能差->弱分析、弱防护

物联网设备数量巨大->趋势明显、预测能力强

数据在云端被分析，生成自适应、全局的策略

威胁情报打通防护、检测、响应和预测的闭环

总结

软件定义的访问控制将提供一致、自适应的物联网访问上下文，改善当前物联网防护不力的困局。

SDP是很有前景的一种访问控制技术，可以提供一种很好的重要资产的防护手段。

边缘和云端智能分析和威胁情报将成为“软件化”物联网各层访问控制策略的重要来源。

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