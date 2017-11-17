【安全测试】Jmeter使用基础

Jmeter基于Java的压力测试工具，apache组织开发的。可以进行静态和动态资源测试（文件、perl脚本、数据库和ftp服务器等），同时可以对服务器、网络或者对象模拟巨大的负载，在不同的压力条件下测试系统的强度并分析整体的性能。支持创建断言的脚本验证结果是否符合预期，同时允许使用正则表达式创建断言。这篇文章主要介绍自己实践安装和使用的一些资料，有兴趣的同学可以更加深入的了解。

Jmeter安装

Jmeter是基于java的，因此需要首先安装和配置java环境。java安装过程不详细描述，可以自行百度之。（jmeter3.0版本以上最好安装java1.8以上的版本）

设置java环境系统变量

新建两个变量名及其值：

JAVA_HOME——java安装的jdk安装路径，例如我的安装目录是C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_101

CLASSPATH——java的lib目录，例如;%JAVA_HOME%\lib

验证是否设置成功：打开cmd，输入java -version是否正常返回java版本信息

安装Jmeter和设置环境变量

1）下载jmeter http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi

选择最新版本下载二进制压缩文件即可

2）安装和设置换环境变量

安装文件下载到本地，解压缩即可。接下来就是设置jmeter的环境变量。

新建JMETER_HOME——jmeter安装文件，解压目录，例如H:\AutoTest\apache-jmeter-3.3

修改CLASSPATH——增加jmeter的相关lib配置，例如;%JMETER_HOME%\lib\ext\ApacheJMeter_core.jar;%JMETER_HOME%\lib\jorphan.jar

运行Jmeter

jmeter解压缩目录apache-jmeter-3.3\bin下运行jmeter.bat，会弹出图形化界面和调试运行界面。进行测试时，操作图形化界面即可，运行调试界面不要关闭。

Jmeter使用

Jmeter可以添加多种元件，例如线程组、测试段、配置元件、定时器、前置处理器、后置处理器、断言（对结果进行判断）以及监听器。

添加线程组

线程组的设置的主要参数如下：

对线程组的几个参数进行说明和设置：

线程数：线程总数（用户总数，一个用户即一个线程）

Ramp-up Period：达到线程总数的爬坡时间，线程总数/爬坡时间，大概知道每秒建立多少连接请求

循环次数：请求发生的循环次数，线程数*循环次数即此测试计划的连接并发数据。当选择永远时，则停止此测试计划时，线程循环才会停止，否则一直运行下去。

Jmeter是基于线程组的，一个线程代表了一个用户，当需要多少用户并发数据时，就需要对线程组的设置进行修改。

添加HTTP请求

Jmeter可以支持http请求、ftp、数据库等，先介绍http请求的添加和设置过程。Sampler即所有的测试任务。

http请求添加完成后，即可对请求的一些常规参数进行配置。

http请求的参数设置，根据截图清晰明了，主要是针对协议、服务器/IP地址、方法GET/POST等、路径信息。

添加结果查看

结果查看同样是通过线程组添加–监听器，选择综述报告或者结果树模式。下面分别为两种报告的显示情形。支持的报告形式信息很全，可以根据自己需要查看的特点去选择报告的形式和统计结果。

概述结果能够清楚的看到实例的总数（并发总数）以及响应时间的各类统计。

结果树则获取了HTTP请求的响应结果，在响应数据中可以看到服务器返回的响应信息。

数据参数配置

介绍两种常用的参数设置方式。

直接添加参数变量

右键线程组–添加–配置元件–用户自定义的变量，成功添加一个自定义变量。

使用csv数据格式添加变量

Jmeter支持文件转换为csv格式，并且参数自动的实现字典对应。

自定义新建一个txt或者csv文件，按行输入数值，如下图所示，相当于每行对应一组数据，每组数据有两个参数。在http请求中通过对请求进行参数化引用即可。

具体的操作步骤如下：

首先添加csv配置的配置元件

然后在配置元件中导入文件、编码以及设置的字典参数名称

在文件和参数设置完成后，在http请求中就可以对这两个参数进行使用，在本次的实验中，在bing搜索中使用这两个参数组合来进行搜索（自定义变量引用形式一样）。

以上是个人业余时间对Jmeter的学习和试用总结，欢迎有试用经验的同学一起沟通交流。