近期，国外安全研究人@dawid_golunski曝光了多个使用PHP mail函数引发命令执行的漏洞。众多使用php内置mail函数的第三方邮件库，如phpmailer，SwiftMailer 纷纷中招，
主要有：
- CVE-2016-10033
- CVE-2016-10045
- CVE-2016-10074
漏洞成因
这些漏洞的成因和之前曝光的Roundcube命令执行漏洞如出一辙，都是由于其在调用php内置mail函数时，没有恰当过滤第5个参数，可以被注入恶意参数，引发命令执行漏洞。
php的mail函数声明如下：
其参数含义分别表示如下：
- to，指定邮件接收者，即接收人
- subject，邮件的标题
- message，邮件的正文内容
- additional_headers，指定邮件发送时其他的额外头部，如发送者From，抄送CC，隐藏抄送BCC
- additional_parameters，指定传递给发送程序sendmail的额外参数。
在Linux系统上，mail函数在底层实现中，默认调用Linux的sendmail程序发送邮件。在sendmail程序的参数中，有一个
-X选项，用于记录所有的邮件进出流量至log文件中。
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> -X logfile
> Log all traffic in and out of mailers in the indicated log
> file. This should only be used as a last resort for debugging
> mailer bugs. It will log a lot of data very quickly.
通过
-X指定log文件记录邮件流量，实际可以达到写文件的效果。
例如，如下php代码
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$to = 'Alice@example.com';
$subject = 'Hello Alice!';
$message = '';
$headers = "CC: somebodyelse@example.com";
$options = '-OQueueDirectory=/tmp -X/var/www/html/rce.php';
mail($to, $subject, $message, $headers, $options);
?>
执行后，查看log文件
/var/www/html/rce.php
发现被写入了包含在邮件标题或正文中的php代码，通过访问此log文件可以执行预先可控的php代码。
因此，对php mail函数使用时，应该特别注意第5个参数
additional_parameters的使用，防止被攻击者可控，注入
-X参数，执行命令。
CVE-2016-10033/CVE-2016-10045
在近期@dawid_golunski曝光phpmailer和SwiftMailer这些第三方php邮件库漏洞中，同样是由于对mail函数的第5个参数
additional_parameters没有过滤，或过滤不当可被绕过，导致漏洞。
在phpmailer的漏洞CVE-2016-10033中，使用
mailSend发送方式时，通过设置
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`this->Sender`为`'"attacker\" -oQ/tmp/ -X/var/www/cache/phpcode.php some"@email.com';`,
经过sprintf字符拼接后，可以注入额外的的
-X参数
mailSend函数又调用mailPassthru。
最终传递给mail函数。
phpmailer的作者随后通过增加
escapeshellarg($this->Sender)进行过滤，但又可被新的方式绕过(CVE-2016-10045)。最终通过增加一个
isShellSafe函数检验参数安全性，才彻底堵住了漏洞。
CVE-2016-10074
SwiftMailer的情况的也类似，在拼接参数时缺乏对参数的过滤，导致恶意参数
-X注入mail函数。
修补防御
上述漏洞的产生都是没有正确过滤mail函数的参数，导致sendmail被调用时可被恶意利用。
目前phpmailer和SwiftMailer均已发布补丁修复了上述漏洞，升级到最新版本即可。
当然，如果用户在使用phpmailer和SwiftMailer时，不是通过mail函数的方式发送的邮件，而是通过直接和SMTP服务器协议交互的方式发送邮件，因底层未调用sendmail，则不受上述漏洞的影响。
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