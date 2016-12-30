近期，国外安全研究人@dawid_golunski曝光了多个使用PHP mail函数引发命令执行的漏洞。众多使用php内置mail函数的第三方邮件库，如phpmailer，SwiftMailer 纷纷中招，

主要有：

CVE-2016-10033

CVE-2016-10045

CVE-2016-10074

漏洞成因

这些漏洞的成因和之前曝光的Roundcube命令执行漏洞如出一辙，都是由于其在调用php内置mail函数时，没有恰当过滤第5个参数，可以被注入恶意参数，引发命令执行漏洞。

php的mail函数声明如下：

其参数含义分别表示如下：

to，指定邮件接收者，即接收人

subject，邮件的标题

message，邮件的正文内容

additional_headers，指定邮件发送时其他的额外头部，如发送者From，抄送CC，隐藏抄送BCC

additional_parameters，指定传递给发送程序sendmail的额外参数。

在Linux系统上，mail函数在底层实现中，默认调用Linux的sendmail程序发送邮件。在sendmail程序的参数中，有一个 -X 选项，用于记录所有的邮件进出流量至log文件中。

> -X logfile > Log all traffic in and out of mailers in the indicated log > file. This should only be used as a last resort for debugging > mailer bugs. It will log a lot of data very quickly. 1 2 3 4 > - X logfile > Log all traffic in and out of mailers in the indicated log > file . This should only be used as a last resort for debugging > mailer bugs . It will log a lot of data very quickly .

通过 -X 指定log文件记录邮件流量，实际可以达到写文件的效果。

例如，如下php代码

$to = 'Alice@example.com'; $subject = 'Hello Alice!'; $message = ''; $headers = "CC: somebodyelse@example.com"; $options = '-OQueueDirectory=/tmp -X/var/www/html/rce.<a href="http://blog.nsfocus.net/tag/php/" title="php" target="_blank">php</a>'; mail($to, $subject, $message, $headers, $options); ?> 1 2 3 4 5 6 7 $ to = 'Alice@example.com' ; $ subject = 'Hello Alice!' ; $ message = '' ; $ headers = "CC: somebodyelse@example.com" ; $ options = '-OQueueDirectory=/tmp -X/var/www/html/rce. php ; mail ( $ to , $ subject , $ message , $ headers , $ options ) ; ? >

执行后，查看log文件 /var/www/html/rce.php

17220 <<< To: Alice@example.com 17220 <<< Subject: Hello Alice! 17220 <<< X-<a href="http://blog.nsfocus.net/tag/php/" title="php" target="_blank">PHP</a>-Originating-Script: 0:test.<a href="http://blog.nsfocus.net/tag/php/" title="php" target="_blank">php</a> 17220 <<< CC: somebodyelse@example.com 17220 <<< 17220 <<< 17220 <<< [EOF] 1 2 3 4 5 6 7 17220 <<< To : Alice @ example . com 17220 <<< Subject : Hello Alice ! 17220 <<< X - PHP - Originating - Script : 0 : test . php 17220 <<< CC : somebodyelse @ example . com 17220 <<< 17220 <<< 17220 <<< [ EOF ]

发现被写入了包含在邮件标题或正文中的php代码，通过访问此log文件可以执行预先可控的php代码。

因此，对php mail函数使用时，应该特别注意第5个参数 additional_parameters 的使用，防止被攻击者可控，注入 -X 参数，执行命令。

CVE-2016-10033/CVE-2016-10045

在近期@dawid_golunski曝光phpmailer和SwiftMailer这些第三方php邮件库漏洞中，同样是由于对mail函数的第5个参数 additional_parameters 没有过滤，或过滤不当可被绕过，导致漏洞。

在phpmailer的漏洞CVE-2016-10033中，使用 mailSend 发送方式时，通过设置

`this->Sender`为`'"attacker\" -oQ/tmp/ -X/var/www/cache/phpcode.<a href="http://blog.nsfocus.net/tag/php/" title="php" target="_blank">php</a> some"@email.com';`, 1 ` this -> Sender ` 为 ` '"attacker\" -oQ/tmp/ -X/var/www/cache/phpcode. php some"@email.com' ; ` ,

经过sprintf字符拼接后，可以注入额外的的 -X 参数

mailSend函数又调用mailPassthru。

最终传递给mail函数。

phpmailer的作者随后通过增加 escapeshellarg($this->Sender) 进行过滤，但又可被新的方式绕过(CVE-2016-10045)。最终通过增加一个 isShellSafe 函数检验参数安全性，才彻底堵住了漏洞。

CVE-2016-10074

SwiftMailer的情况的也类似，在拼接参数时缺乏对参数的过滤，导致恶意参数 -X 注入mail函数。

修补防御

上述漏洞的产生都是没有正确过滤mail函数的参数，导致sendmail被调用时可被恶意利用。

目前phpmailer和SwiftMailer均已发布补丁修复了上述漏洞，升级到最新版本即可。

当然，如果用户在使用phpmailer和SwiftMailer时，不是通过mail函数的方式发送的邮件，而是通过直接和SMTP服务器协议交互的方式发送邮件，因底层未调用sendmail，则不受上述漏洞的影响。

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