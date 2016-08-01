2016年第二季度DDoS态势报告

据绿盟科技全球DDoS态势感知平台监控数据分析显示，Q2发生DDoS攻击事件有所下降，平均攻击峰值也有所降低，但攻击手段呈现复杂化，因此总体攻击态势依然严峻。



一、 总览

二、全球攻击态势

本季度，全球范围内我们监控到50988次DDoS攻击，受攻击最严重的国家是中国，占全部被攻击国家的53.2%，其次是美国，占比22.6%。

三、攻击趋势

3.1 DDoS攻击峰值

Q2季度的DDoS平均攻击峰值有所下降，Q2平均攻击峰值为16.7Gbps，相比Q1的27Gbps下降38.1%。

本季度DDoS攻击累计的最高流量峰值为1.8Tbps，比Q1季度的1.2Tbps增长600Gbps。

本季度DDoS攻击单次最高峰值为445.7Gbps，相比Q1季度的615.1Gbps峰值有所下降。

本季度拥有最高攻击峰值的DDoS攻击发生在5月中旬，引人注意的不仅是该次DDoS攻击的高峰值，还有此次攻击是利用TCP（含SYN、RST ACK、RST、TCP Flag Misuse等）和 UDP流量发起的混合攻击，主要针对TCP和UDP 53端口，攻击高峰持续了将近一个小时。针对同一目标的DDoS攻击，从4月初就已经开始，断断续续直到6月底才彻底结束。除了上述混合攻击外，针对该目标，攻击者还多次采用了DNS Request Flood和UDP Flood 混合的脉冲攻击，脉冲波峰和波谷持续时间不断变换，有时半小时1次波峰，有时10分钟一次波峰，攻击者试图探测该目标流量处理能力的极限。

对这些攻击进行溯源分析，我们看到，攻击者轮流调用分布在全球范围约3万4千个僵尸主机发起DDoS攻击。该僵尸网络主要为Billgates botnet的一个变种，被控的主机大部分为带有高危漏洞或者弱口令的服务器，攻击峰值较大的肉鸡主要来自云端，另外少部分是被控制的网络监控摄像头。

3.2 DDoS攻击次数

Q2季度发生的DDoS攻击总数相比Q1季度有所下降。4月份共发生DDoS攻击18451次，相比3月份下降了55.8%。5月份发生的DDoS攻击继续下降，相比前一个月下降20.9%，6月份攻击有17947次，有所上升。

3.3 大流量DDoS攻击次数

Q2季度DDoS攻击峰值在50Gbps以上的大流量攻击共发生5254次，峰值在300Gbps以上的攻击共发生16次。

3.4 攻击流量各区间大小占比

Q2季度仍然是峰值在10Gbps以下的小流量攻击最多，占比达50%，相比Q1季度的40%其所占比例继续上升，可见攻击者越来越多地使用小流量攻击方式，只是攻击手段更加复杂。

四、攻击持续时间

Q2季度平均攻击时长为1.6小时，攻击时长在30分钟以下的攻击继续增长，占总数的77.6%，比Q1季度增加21.6%。本季度攻击时长超过1天的攻击占总攻击次数的3.2%，比上一季度下降了8.7%。我们监控到最长的一次DDoS攻击持续了16天3个多小时，累计总攻击流量达71TBytes。

以上几点变化反映了Q2季度DDoS攻击更趋于短时攻击。其主要原因在于本季度反射攻击、混合攻击、脉冲攻击更加活跃，攻击者选择的攻击手段趋于复杂化，使用更短的时间就达到更好的攻击效果。

五、攻击类型分布

从攻击次数和攻击总流量占比来看，SYN Flood攻击依然在所有攻击类型中占比重较大，分别为15.8%、54.7%。另外，Q2季度各类型反射攻击比较活跃。

从攻击次数占比来看，Q2季度反射类型的攻击占总攻击次数的62.1%，其中NTP反射、CHARGEN反射、SSDP 反射攻击较多。

六、混合攻击分析

Q2季度的DDoS攻击次数和大流量DDoS攻击事件相比Q1有所下降，但攻击手段更加复杂，我们观测到很多利用几种流量混合发起的攻击，这类攻击相比单类型攻击，对攻击目标网络破坏能力更强。从攻击总流量占比看，利用混合攻击手段发起的攻击流量占总类型分布的33.7%。

我们对使用混合攻击手段发起的攻击进行分析，统计其混合攻击使用的种类数占比情况，如下图所示，发现混合攻击中2至3种攻击类型的混合较为常见，占总体分布的97.4%。

另外，对攻击者最常使用的混合类型做了统计，其占比如图所示。

七、反射攻击分析

Q2季度反射类型攻击比较活跃，我们对各类反射攻击的次数和流量分别进行了统计。

从攻击流量上来看，NTP Reflection Flood攻击流量占比最多，为36.1%，其次是DNS Reflection Flood攻击，攻击流量占比为24.8%。

从攻击次数上看，本季度CHARGEN Reflection Flood攻击最为活跃，攻击次数占比38.1%，其次是NTP和SSDP Reflection Flood。

据我们最新统计，目前全球范围内NTP反射器累计达365万个，全球分布情况如下图所示，其中美国、俄罗斯、中国、韩国、日本，还有德国等欧洲地区NTP反射器分布最多。

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了解更多：

1、NSFOCUS 2016 Q1 DDoS态势报告：http://blog.nsfocus.net/nsfocus-2016-q1-ddos-situation-report/

2、NSFOCUS 2015 年度DDoS态势报告：http://http://blog.nsfocus.net/2015-annual-ddos-threat-report/

3、2016Q2 绿盟DDoS报告

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