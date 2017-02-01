【威胁通告】OpenSSL拒绝服务漏洞

2017年2月16日，OpenSSL官网发布安全通告，公布了编号为CVE-2017-3733的漏洞。在1.1.0e之前版本的OpenSSL握手阶段的重协商过程中，如果协商使用Encrypt-Then-Mac扩展，会导致OpenSSL崩溃。OpenSSL的服务端和客户端都受该漏洞的影响。

通告链接如下：https://www.openssl.org/news/secadv/20170216.txt补丁代码修改对比链接如下：https://github.com/openssl/openssl/commit/28a31a0a10f41ef855cabab4e18c994c44225125

什么是OpenSSL

SSL是Secure Sockets Layer（安全套接层协议）的缩写，可以在Internet上提供秘密性传输，能使用户/服务器之间的通讯数据不被攻击者窃听，并且始终对服务器进行认证和有条件的对用户进行认证。SSL协议要求建立在可靠的传输层协议（TCP）之上，实现对应用层数据的加密传输与完整性保护。OpenSSL是一个强大的安全套接字层密码开源库，囊括主要的密码算法、常用的密钥和证书封装管理功能及SSL协议，并提供丰富的应用程序供测试或其它目的使用。大多数通过SSL/TLS协议加密的网站都使用了OpenSSL的开源软件包。

受影响的版本

OpenSSL version < 1.1.0e

不受影响的版本

OpenSSL version = 1.1.0e

规避方案

官方已经发布版本更新，建议使用OpenSSL 1.1.0分支的用户升级到不受影响的最新版本(1.1.0e)，源码下载地址如下：

https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.0e.tar.gz

声 明

本安全公告仅用来描述可能存在的安全问题，绿盟科技不为此安全公告提供任何保证或承诺。由于传播、利用此安全公告所提供的信息而造成的任何直接或者间接的后果及损失，均由使用者本人负责，绿盟科技以及安全公告作者不为此承担任何责任。绿盟科技拥有对此安全公告的修改和解释权。如欲转载或传播此安全公告，必须保证此安全公告的完整性，包括版权声明等全部内容。未经绿盟科技允许，不得任意修改或者增减此安全公告内容，不得以任何方式将其用于商业目的。

关于绿盟科技

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（简称绿盟科技）成立于2000年4月，总部位于北京。在国内外设有30多个分支机构，为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户，提供具有核心竞争力的安全产品及解决方案，帮助客户实现业务的安全顺畅运行。

基于多年的安全攻防研究，绿盟科技在网络及终端安全、互联网基础安全、合规及安全管理等领域，为客户提供入侵检测/防护、抗拒绝服务攻击、远程安全评估以及Web安全防护等产品以及专业安全服务。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司于2014年1月29日起在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称：绿盟科技，股票代码：300369。

如果您需要了解更多内容，可以

加入QQ群：570982169

直接询问：010-68438880





