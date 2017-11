【安全编码】Python安全编码之预防LDAP注入

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

` ` ` In [ 70 ] : import ldap In [ 71 ] : l = ldap . initialize ( 'ldap://10.5.0.220:389' ) In [ 76 ] : l . bind ( 'LDAP_ROOTDN' , 'LDAP_ROOTPW' ) Out [ 76 ] : 4 In [ 77 ] : l . search_s ( 'LDAP_ROOTDN' , ldap . SCOPE_SUBTREE , '(cn=645*)' ) Out [ 77 ] : [ ( 'cn=64502d93-a8ab-3ba1-991a-74cfde8cb333,cn=admin,o=3333049f-92d2-3c3a-91c2-6e1ef4c6a6bf,o=customer' , . . . . . . . ` ` ` < / pre > 而且 ldap 的查询接口不像 sql 结果,有参数化查询, ldap 的接口只能从参数过滤上做功夫来防止注入 , 但是好歹 ldap 提供了一个安全过滤接口 ldap . filter . 在这个接口中有 escape_filter _ chars函数,源码如下: < pre class = "lang:default decode:true " > ` ` ` python def escape_filter_chars ( assertion_value , escape_mode = 0 ) : "" " Replace all special characters found in assertion_value by quoted notation. escape_mode If 0 only special chars mentioned in RFC 4515 are escaped. If 1 all NON-ASCII chars are escaped. If 2 all chars are escaped. " "" if escape_mode : r = [ ] if escape_mode == 1 : for c in assertion_value : if c < '0' or c > 'z' or c in "\\*()" : c = "\\%02x" % ord ( c ) r . append ( c ) elif escape_mode == 2 : for c in assertion_value : r . append ( "\\%02x" % ord ( c ) ) else : raise ValueError ( 'escape_mode must be 0, 1 or 2.' ) s = '' . join ( r ) else : s = assertion_value . replace ( '\\' , r '\5c' ) s = s . replace ( r '*' , r '\2a' ) s = s . replace ( r '(' , r '\28' ) s = s . replace ( r ')' , r '\29' ) s = s . replace ( '\x00' , r '\00' ) return s ` ` ` < / pre > 源码解读如下:如果未设置转义模式,就将 \ , * , ( , ) , \ x00 这 5 个字符转成其 ascii 码值。那么如何过滤呢?代码如下: < pre class = "lang:default decode:true " > ` ` ` python name = ldap . filter . escape_filter_chars ( name ) ` ` `