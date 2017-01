看教程学溢出三——SEH利用

'' '

FAULTING_IP:

SoriTong!TmC13_5+3ea3

00422e33 8810 mov byte ptr [eax],dl

EXCEPTION_RECORD: ffffffff -- (.exr 0xffffffffffffffff)

ExceptionAddress: 00422e33 (SoriTong!TmC13_5+0x00003ea3)

ExceptionCode: c0000005 (Access violation)

ExceptionFlags: 00000000

NumberParameters: 2

Parameter[0]: 00000001

Parameter[1]: 00130000

Attempt to write to address 00130000

FAULTING_THREAD: 00000a4c

PROCESS_NAME: SoriTong.exe

ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:

Use ' ! findthebuild ' command to search for the target build information.

If the build information is available, run ' ! findthebuild - s ; . reload ' to set symbol path and load symbols.

FAULTING_MODULE: 7c900000 ntdll

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 37dee000

ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".

EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".

EXCEPTION_PARAMETER1: 00000001

EXCEPTION_PARAMETER2: 00130000

WRITE_ADDRESS: 00130000

FOLLOWUP_IP:

SoriTong!TmC13_5+3ea3

00422e33 8810 mov byte ptr [eax],dl

BUGCHECK_STR: APPLICATION_FAULT_INVALID_POINTER_WRITE_WRONG_SYMBOLS

PRIMARY_PROBLEM_CLASS: INVALID_POINTER_WRITE

DEFAULT_BUCKET_ID: INVALID_POINTER_WRITE

IP_MODULE_UNLOADED:

ud+41414140

41414141 ?? ???

LAST_CONTROL_TRANSFER: from 41414141 to 00422e33

STACK_TEXT:

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

0012fd38 41414141 41414141 41414141 41414141 SoriTong!TmC13_5+0x3ea3

0012fd3c 41414141 41414141 41414141 41414141 <Unloaded_ud.drv>+0x41414140

0012fd40 41414141 41414141 41414141 41414141 <Unloaded_ud.drv>+0x41414140

0012fd44 41414141 41414141 41414141 41414141 <Unloaded_ud.drv>+0x41414140

0012fd48 41414141 41414141 41414141 41414141 <Unloaded_ud.drv>+0x41414140

0012fd4c 41414141 41414141 41414141 41414141 <Unloaded_ud.drv>+0x41414140

0012fd50 41414141 41414141 41414141 41414141 <Unloaded_ud.drv>+0x41414140

0012fd54 41414141 41414141 41414141 41414141 <Unloaded_ud.drv>+0x41414140

. . . (removed some of the lines)

0012ffb8 41414141 41414141 41414141 41414141 <Unloaded_ud.drv>+0x41414140

0012ffbc

SYMBOL_STACK_INDEX: 0

SYMBOL_NAME: SoriTong!TmC13_5+3ea3

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: SoriTong

IMAGE_NAME: SoriTong.exe

STACK_COMMAND: ~0s ; kb

BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS

FAILURE_BUCKET_ID: INVALID_POINTER_WRITE_c0000005_SoriTong.exe!TmC13_5

Followup: MachineOwner