【干货分享】获取用户IP的正确姿势

如何获取用户的IP，这个需求简直是太常见了，像登录入口，注册入口，投票，日志记录，api接口中判断同一个ip单位时间内的请求数，可是怎么去获取用户的真实IP呢？网上的代码很多，好多人直接拿来就用，却没有想到带来了很大的安全问题。1 代码示例

<?php if(!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])){ $myip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']; }else if(!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])){ $myip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; }else{ $myip= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; } echo $myip; ?> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <?php if ( ! empty ( $_SERVER [ 'HTTP_CLIENT_IP' ] ) ) { $myip = $_SERVER [ 'HTTP_CLIENT_IP' ] ; } else if ( ! empty ( $_SERVER [ 'HTTP_X_FORWARDED_FOR' ] ) ) { $myip = $_SERVER [ 'HTTP_X_FORWARDED_FOR' ] ; } else { $myip = $_SERVER [ 'REMOTE_ADDR' ] ; } echo $myip ; ?>

这是网上的一个示范例子，我们很多同事也这么写，上面这个例子是php实现的，由于HTTP_CLIENT_IP,HTTP_X_FORWARDED_FOR,HTTP_X_FORWARDED,HTTP_X_CLUSTER_CLIENT_IP,HTTP_FORWARDED_FOR,HTTP_FORWARDED，HTTP_VIA (经过的 Proxy)这些以HTTP打头的server变量都是用户可控的，由此可导致xss，认证绕过等缺陷。

下面我们看下python的例子：

def get_ip(request): try: return request.META['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] except KeyError: try: return request.META['HTTP_X_REAL_IP'] except KeyError: return request.META.get('REMOTE_ADDR', None) 1 2 3 4 5 6 7 8 def get_ip ( request ) : try : return request . META [ 'HTTP_X_FORWARDED_FOR' ] except KeyError : try : return request . META [ 'HTTP_X_REAL_IP' ] except KeyError : return request . META . get ( 'REMOTE_ADDR' , None )

也是由于客户端变量可控导致获取的ip可为任意值。在此例中,X-Real-IP是nginx特有的，通过配置proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;从REMOTE_ADDR中取值。

2 X-Forwarded-For和 REMOTE_ADDR的区别

REMOTE_ADDR代表着客户端的IP，但是这个客户端是相对服务器而言的，也就是实际上与服务器相连的机器的IP（建立tcp连接的那个），这个值是不可伪造的，如果没有代理的话，这个值就是用户实际的IP值，有代理的话，用户的请求会经过代理再到服务器，这个时候REMOTE_ADDR会被设置为代理机器的IP值。

正如前面所说，有了代理就获取不了用户的真实IP，由此X-Forwarded-For应运而生，它是一个非正式协议，在请求转发到代理的时候代理会添加一个X-Forwarded-For头，将连接它的客户端IP（也就是你的上网机器IP）加到这个头信息里，这样末端的服务器就能获取真正上网的人的IP了。

假设用户的请求顺序如下：

网民电脑ip->代理服务器1–>代理服务器2–>目标服务器

REMOTE_ADDR:代理服务器2的IP值

X-Forwarded-For就是：网民电脑IP，代理1的IP，代理2的IP

在这里只有REMOTE_ADDR是可信的，其他从客户端获取的数据都是不可信的，都是可伪造的。下面简单示例下一个篡改X-Forwarded-For的情况：

GET / HTTP/1.1 Host: www.myip.cn Cache-Control: max-age=0 Upgrade-Insecure-Requests: 1 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch Accept-Language: en-US,en;q=0.8,zh-CN;q=0.6,zh;q=0.4,zh-TW;q=0.2 Cookie: Hm_lvt_380ffd3c2225d34ca2087c6970395366=1473755162; Hm_lpvt_380ffd3c2225d34ca2087c6970395366=1473755299; sc_is_visitor_unique=rx4067297.1473755300.43C8C2ACB3CA4FAAEB8885235516D36A.1.1.1.1.1.1.1.1.1 X-Forwarded-For: 127.0.0.111111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GET / HTTP / 1.1 Host : www . myip . cn Cache - Control : max - age = 0 Upgrade - Insecure - Requests : 1 User - Agent : Mozilla / 5.0 ( Windows NT 6.1 ; Win64 ; x64 ) AppleWebKit / 537.36 ( KHTML , like Gecko ) Chrome / 51.0.2704.106 Safari / 537.36 Accept : text / html , application / xhtml + xml , application / xml ; q = 0.9 , image / webp , * / * ; q = 0.8 Accept - Encoding : gzip , deflate , sdch Accept - Language : en - US , en ; q = 0.8 , zh - CN ; q = 0.6 , zh ; q = 0.4 , zh - TW ; q = 0.2 Cookie : Hm_lvt_380ffd3c2225d34ca2087c6970395366 = 1473755162 ; Hm_lpvt_380ffd3c2225d34ca2087c6970395366 = 1473755299 ; sc_is_visitor_unique = rx4067297 . 1473755300.43C8C2ACB3CA4FAAEB8885235516D36A.1.1.1.1.1.1.1.1.1 X - Forwarded - For : 127.0.0.111111

返回信息是：

<font style="font-family:Arial,Helvetica,Sans Serif;font-size: 24pt;" color="#0066CC"><b>您的IP地址: 127.0.0.111111</b></font> 1 < font style = "font-family:Arial,Helvetica,Sans Serif;font-size: 24pt;" color = "#0066CC" > < b > 您的 IP 地址 : 127.0.0.111111 < / b > < / font >

3 正确的代码示例

在X-Forwarded-For信息头中可以提取真实的用户IP，但是这个IP是可以伪造的，如果从X-Forwarded-For提取IP作为用户的IP对于存在登录次数，api速率限制等一些接口是致命的缺陷，因为任意构造出无数的合法或者非法IP地址。而REMOTE_ADDR只是服务器前端的IP地址，如果没有代理就是用户的真实地址。这个是不可伪造的，而且代理是有限的，可以基于此来获取IP。在wordpress中，获取客户的IP地址代码如下：

$remote_ip = preg_replace( '/[^0-9a-fA-F:., ]/', '', $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ); 1 $ remote_ip = preg_replace ( '/[^0-9a-fA-F:., ]/' , '' , $ _SERVER [ 'REMOTE_ADDR' ] ) ;

如果是python代码的话：

remote_ip = request.META.get(‘REMOTE_ADDR’, None)

当然上述代码也存在缺陷，就是服务器端开了nginx反向代理的时候，每次获取的都是反向代理的IP，这不是我们的预期，需要nginx在配置反向代理的时候做一定设置并且修改代码。如：

proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 1 2 3 proxy_set_header Host $ host ; proxy_set _ header X - Real - IP $ remote_addr ; proxy_set _ header X - Forwarded - For $ proxy_add_x_forwarded_for ;

或者采用realip模块，配置如下：

set_real_ip_from 10.1.10.0/24; real_ip_header X-Forwarded-For; 1 2 set_real_ip _ from 10.1.10.0 / 24 ; real_ip _ header X - Forwarded - For ;

在存在反向代理的情况下，如果直接获取REMOTE_ADDR，得到的是反向代理IP的值，从上面的配置也可以看出，在反向代理nginx的配置中将REMOTE_ADDR赋给了X-Real-IP，那么也是从X-Real-IP中来获取用户的IP，如下才是正确的获取用户IP的方式：

def get_ip(request): try: return request.META['HTTP_X_REAL_IP'] except KeyError: return request.META.get('REMOTE_ADDR',None) 1 2 3 4 5 def get_ip ( request ) : try : return request . META [ 'HTTP_X_REAL_IP' ] except KeyError : return request . META . get ( 'REMOTE_ADDR' , None )

4 总结

X-Forwarded-For可被用户伪造，不应该被信任；REMOTE_ADDR是使用“REMOTE_ADDR”机器的前一个建立tcp连接的机器的地址，是不可伪造的，在无代理时可以理解为用户的IP地址，有反向代理时，先将REMOTE_ADDR赋给X-Real-IP，最后可以从X-Real-IP中获取用户的IP。

参考文献：

http://gong1208.iteye.com/blog/1559835

http://devco.re/blog/2014/06/19/client-ip-detection/

http://blog.pengqi.me/2013/04/20/remote-addr-and-x-forwarded-for/

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