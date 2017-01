Ukrenergo是乌克兰国内的主要能源供应企业,2016年12月17日晚,该公司经历了一次供电故障,影响到基辅附近诺威佩特里夫茨村的北部变电站自动化控制系统,该停电事故主要影响的范围是基辅(乌克兰首都)北部及其周边地区。

停电事件发生后30分钟,Ukrenergo工程师将设备切换为手工模式,并开始恢复供电;75分钟后完全恢复供电。

2016年12月18日上午,Ukrenergo负责人Vsevolod Kovalchuk在Facebook上发布信息描述了上述经过,并称本次停电的原因可能是设备故障,也可能是由于网络攻击。

针对本次停电事件,绿盟科技安全团队响应如图1所示:

乌克兰电网近期遭受的攻击事件如图2所示。绿盟科技安全团队通过对恶意代码的分析发现本次事件的攻击者是Telebots组织,该组织与BlackEnergy组织有关。

电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电连接成的统一整体,如图3所示。其中,升压变电所是将电压升高,变为高压电从而进行远距离电力传送;降压变电所是将高压电的电压降低,以供区域电网或终端用户使用;配电变电所负责将电网输送来的电能分配给各类用户。在整个电力系统中,几乎每个环节都依赖计算机技术的支撑,比如各级电网调度控制中心的计算机系统、变电站的计算机监控系统等等。

国内变电站主要结构示意图如图4所示:

该样本的执行流程图如图6所示:

此样本是一个复合样本,包含多个样本文件:

表1 样本文件列表

详细文件功能介绍如下:

主要功能:

通过运行文档中的宏代码,将可执行文件释放到临时目录“C:\User\xxx\AppData\Local\Temp”,并命名为“explorer.exe”来隐藏自身。

行为分析:

该文件运行后如图7所示:

图8中为宏代码中定义的数组中的第一个,这些数组中的数据是一个PE文件,“77”和“90”分别对应16进制的“4D5A”。

主要功能:

该文件是一个下载器,主要功能是从服务器下载文件并执行。

行为分析:

样本会首先连接域名,所连接的域名如图10所示。该域名是一个允许任何人下载和上传文件的托管网站,如图11所示。

对该样本文件逆向分析如下:(1)首先调用connect函数,要连接的IP地址为188.234.144.11,如图12所示。该IP是一个存储文件的服务器。

(2)发送数据,如图13:

(3)接收数据后创建文件,如图14:

(4)将接收的数据写入文件中,如图15:

(5)之后逐部分读取文件内容到内存中,如图16:

(6)进行解密,如图17:

(7)解密部分的代码表2所示:

.text:00405142 mov eax, [esp+2C8h] .text:00405149 mov edx, [esp+5Ch] .text:0040514D mov edi, ebx .text:0040514F mov ebx, [esp+1Ch] .text:00405153 mov ecx, [esp+2C4h] .text:0040515A or eax, [esp+54h] .text:0040515E add edx, [esp+50h] .text:00405162 mov [ebx+edi], al .text:00405165 inc edi .text:00405166 mov esi, eax .text:00405168 lea edx, [ecx+edx+4] .text:0040516C mov [esp+20h], edi .text:00405170 mov [esp+4Ch], edi .text:00405174 mov edi, [esp+18h] .text:00405178 mov ebx, edx .text:0040517A shl esi, 6 .text:0040517D mov dl, 1 .text:0040517F nop .text:00405180 .text:00405180 loc_405180: ; CODE XREF: micro::main::hd9f3cc455036707f+25FCj .text:00405180 xor ecx, ecx .text:00405182 mov [esp+5Ch], ebx .text:00405186 .text:00405186 loc_405186: ; CODE XREF: micro::main::hd9f3cc455036707f+269Dj .text:00405186 cmp edi, ebx .text:00405188 jz loc_406B19 .text:0040518E movzx eax, byte ptr [ebx] .text:00405191 mov [esp+50h], eax .text:00405195 movzx eax, byte ptr [eax+45CD5Fh] .text:0040519C cmp eax, 0FDh .text:004051A1 jb short loc_4051AF .text:004051A3 inc ebx .text:004051A4 inc ecx .text:004051A5 cmp al, 0FDh .text:004051A7 jnz loc_405338 .text:004051AD jmp short loc_405186 .text:004051AF ; --------------------------------------------------------------------------- .text:004051AF .text:004051AF loc_4051AF: ; CODE XREF: micro::main::hd9f3cc455036707f+2691j .text:004051AF or eax, esi .text:004051B1 inc ebx .text:004051B2 shl eax, 6 .text:004051B5 mov [esp+54h], eax .text:004051B9 .text:004051B9 loc_4051B9: ; CODE XREF: micro::main::hd9f3cc455036707f+26DCj .text:004051B9 mov eax, [esp+2D8h] .text:004051C0 mov esi, 1 .text:004051C5 lea eax, (loc_402B28 - 402B28h)[ebx+eax] .text:004051C8 cmp eax, 1 .text:004051CB jz loc_406C0C .text:004051D1 movzx esi, byte ptr [ebx] .text:004051D4 movzx eax, ds:_const_47[esi] .text:004051DB cmp eax, 0FCh .text:004051E0 jbe short loc_4051EE .text:004051E2 inc ebx .text:004051E3 inc ecx .text:004051E4 cmp al, 0FDh .text:004051E6 jnz loc_406B2A .text:004051EC jmp short loc_4051B9 .text:004051EE ; --------------------------------------------------------------------------- .text:004051EE .text:004051EE loc_4051EE: ; CODE XREF: micro::main::hd9f3cc455036707f+26D0j .text:004051EE or eax, [esp+54h] .text:004051F2 mov edx, [esp+2D0h] .text:004051F9 mov [esp+18h], edi .text:004051FD mov edi, ecx .text:004051FF mov [esp+2CCh], eax .text:00405206 shl eax, 6 .text:00405209 mov [esp+54h], eax .text:0040520D mov eax, [esp+5Ch] .text:00405211 lea eax, (loc_402B28 - 402B28h)[eax+edx] .text:00405214 .text:00405214 loc_405214: ; CODE XREF: micro::main::hd9f3cc455036707f+2734j .text:00405214 mov edx, eax .text:00405216 add edx, edi .text:00405218 jz loc_406BA6 .text:0040521E mov edx, [esp+5Ch] .text:00405222 movzx ecx, byte ptr [edx+edi+2] .text:00405227 movzx ebx, ds:_const_47[ecx] .text:0040522E mov [esp+50h], ecx .text:00405232 cmp ebx, 0FCh .text:00405238 jbe short loc_405246 .text:0040523A inc edi .text:0040523B cmp bl, 0FDh .text:0040523E jnz loc_406B8A .text:00405244 jmp short loc_405214 .text:00405246 ; --------------------------------------------------------------------------- .text:00405246 .text:00405246 loc_405246: ; CODE XREF: micro::main::hd9f3cc455036707f+2728j .text:00405246 or ebx, [esp+54h] .text:0040524A mov ecx, [esp+5Ch] .text:0040524E xor esi, esi .text:00405250 mov eax, ebx .text:00405252 shl eax, 6 .text:00405255 mov [esp+54h], eax .text:00405259 mov eax, [esp+4] .text:0040525D lea eax, (loc_402B28 - 402B28h)[ecx+eax] .text:00405260 add eax, edi .text:00405262 .text:00405262 loc_405262: ; CODE XREF: micro::main::hd9f3cc455036707f+2781j .text:00405262 mov edx, eax .text:00405264 add edx, esi .text:00405266 jz loc_406C4A .text:0040526C lea edx, [ecx+esi] .text:0040526F movzx edx, byte ptr [edx+edi+3] .text:00405274 mov [esp+50h], edx .text:00405278 movzx edx, ds:_const_47[edx] .text:0040527F cmp edx, 0FCh .text:00405285 jbe short loc_405293 .text:00405287 inc esi .text:00405288 cmp dl, 0FDh .text:0040528B jnz loc_406BB7 .text:00405291 jmp short loc_405262 .text:00405293 ; --------------------------------------------------------------------------- .text:00405293 .text:00405293 loc_405293: ; CODE XREF: micro::main::hd9f3cc455036707f+2775j .text:00405293 mov eax, [esp+20h] .text:00405297 mov [esp+2C8h], edx .text:0040529E mov [esp+2C4h], esi .text:004052A5 mov [esp+50h], edi .text:004052A9 cmp eax, [esp+48h] .text:004052AD jnz short loc_4052C8 .text:004052AF lea ecx, [esp+44h] .text:004052B3 call __ZN40_$LT$alloc__raw_vec__RawVec$LT$T$GT$$GT$6double17h06f32d01d77fcc35E_703 .text:004052B8 mov eax, [esp+44h] .text:004052BC mov ecx, [esp+4Ch] .text:004052C0 mov [esp+1Ch], eax .text:004052C4 mov [esp+20h], ecx .text:004052C8 .text:004052C8 loc_4052C8: ; CODE XREF: micro::main::hd9f3cc455036707f+279Dj .text:004052C8 mov edx, [esp+2CCh] .text:004052CF mov eax, [esp+1Ch] .text:004052D3 mov ecx, [esp+20h] .text:004052D7 shr edx, 4 .text:004052DA mov byte ptr ds:(loc_402B28 - 402B28h)[eax+ecx], dl .text:004052DD mov eax, [esp+4Ch] .text:004052E1 inc eax .text:004052E2 mov [esp+4Ch], eax .text:004052E6 mov ecx, eax .text:004052E8 mov edi, [esp+48h] .text:004052EC cmp eax, edi .text:004052EE jnz short loc_405301 .text:004052F0 lea ecx, [esp+44h] .text:004052F4 call __ZN40_$LT$alloc__raw_vec__RawVec$LT$T$GT$$GT$6double17h06f32d01d77fcc35E_703 .text:004052F9 mov edi, [esp+48h] .text:004052FD mov ecx, [esp+4Ch] .text:00405301 .text:00405301 loc_405301: ; CODE XREF: micro::main::hd9f3cc455036707f+27DEj .text:00405301 mov eax, [esp+44h] .text:00405305 shr ebx, 2 .text:00405308 mov [esp+1Ch], eax .text:0040530C mov byte ptr ds:(loc_402B28 - 402B28h)[eax+ecx], bl .text:0040530F inc ecx .text:00405310 mov ebx, ecx .text:00405312 mov [esp+4Ch], ecx .text:00405316 cmp ecx, edi .text:00405318 jnz loc_405142