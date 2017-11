【干货分享】使用Django轻松几步搞定用户认证功能

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

{ % extends "base.html" % } { % block body % } { % if form . errors % } & lt ; p class = "error" & gt ; Sorry , that 's not a valid username or password</p> {% endif %} <form action=' . ' method=' post ' & gt ; { % csrf_token % } & lt ; label for = "username" & gt ; User name : & lt ; / label & gt ; & lt ; input type = "text" name = "username" value = "" id = "username" & gt ; & lt ; label for = "password" & gt ; Password : & lt ; / label & gt ; & lt ; input type = "password" name = "password" value = "" id = "password" & gt ; & lt ; input type = "submit" value = "login" / & gt ; & lt ; input type = "hidden" name = "next" value = "{{ next|escape }}" / & gt ; & lt ; / form & gt ; { % endblock % }