Struts2 s2-052 REST插件远程代码执行技术分析与防护方案

public void doFilter ( ServletRequest request , ServletResponse response , FilterChain chain ) throws IOException , ServletException { if ( request . getContentType ( ) != null ) { String contentType = request . getContentType ( ) . toLowerCase ( Locale . ENGLISH ) ; if ( contentType != null && contentType . contains ( "application/xml" ) ) { response . getWriter ( ) . write ( "Reject!" ) ; } else { chain . doFilter ( request , response ) ; } } else { chain . doFilter ( request , response ) ; } }